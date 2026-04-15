La adopción de un chico de 15 años hizo llorar a una jueza en San Luis

Thiago, un adolescente de 15 años, aceptó de manera legal a Gabriela y José como sus padres en el Juzgado de Familia N° 1 de San Luis. La jueza Natalia Giunta presidió la audiencia, donde se ratificó la adopción definitiva del joven. El acto validó una convivencia que ya tenía seis meses previos de integración familiar.

En un video informal de la secuencia, que se viralizó rápidamente en redes sociales por el impacto de la historia, se ve cómo la jueza le realiza al adolescente una pregunta de rigor en este tipo de casos: le consulta al menor sobre su voluntad de formar parte del nuevo hogar.

El emotivo video del momento de la adopción.

Para este proceso, tuvo que ser asistida por otra de las mujeres presentes en el recinto, ya que, por la emoción, no pudo continuar con el proceso. “Vení vos porque yo no puedo hablar”, le pidió con la voz entrecortada a una de sus compañeras del juzgado de familia.

La respuesta del joven conmovió aún más a los presentes y a la propia autoridad judicial. Thiago afirmó con total convicción: “Obvio que sí”. Los padres se mostraron llenos de emoción y toda la sala aplaudió el suceso.

La madre, Gabriela, posteó el video en sus redes sociales y destacó el acompañamiento de los profesionales: ”Hoy somos legalmente papás nuevamente, aunque ya hace más de seis meses nos escogimos. Un deseo del corazón desde que éramos muy jóvenes, hoy se hace realidad“.

“Gracias a todos los que hicieron que Thiago se sintiera parte de la familia, la iglesia. Gente que también adoptó, amó, protegió y cuidó desde su lugar, sin dudas, esto jamás se podría hacer solo”, escribió en su publicación.

Thiago ya convivió seis meses con la pareja a modo de adaptación.

El posteo concluyó con una emotiva reflexión, en la que la madre desarrolló todo el afecto por su hijo: “Lloré, lloraron y también la jueza lloró, porque todos los niños y adolescentes merecen ser amados, cuidados y valorados. Sé que no podremos borrar tu pasado, pero sí estoy segura de que el presente está trayendo lindos recuerdos y que lo que viene serán muchísimas cosas hermosas. Para siempre juntos. Te amo”.

Otra adopción que conmueve por su historia

Severino González, un hombre de 40 años que vive en Puerto Madryn, decidió adoptar un niño de forma monoparental. El proceso administrativo inició a finales de 2022 con las correspondientes entrevistas del equipo interdisciplinario del Juzgado de Familia. El solicitante buscaba un niño grande y conoció a T, quien tenía 10 años en aquel entonces.

Ambos consolidaron su relación a través del deporte y el cuidado de los animales durante la etapa de adaptación, hasta que la sentencia definitiva de la causa judicial se dictó en agosto de 2025. El fallo permitió obtener el nuevo documento de identidad y la partida de nacimiento del menor. El joven ya empezó la escuela y sigue jugando al fútbol con el padre en la playa.