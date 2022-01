“Queremos una mamá y un papá”: la historia de cuatro hermanos que pidieron no separarse y esperan ser adoptados

Milagros (16 años), Lara (11), Virginia (7) y Augusto (7), son hermanos −los más chiquitos, mellizos− y en mayo de 2020 llegaron a un hogar en Longchamps, partido de Almirante Brown. Tiempo después, fueron declarados en situación de adoptabilidad, pero a pesar de las búsquedas que se hicieron, aún no se encontró una familia para ellos. “Dos años en la vida de las chicas y los chicos es mucho tiempo. Desde que llegaron al hogar, piden una familia: lo que ellos quieren es una mamá y un papá ”, cuenta Carina, la trabajadora social del hogar donde viven.

A la institución, llegaron primero los mellizos: tenían 6 años y lloraban pidiendo a sus hermanas. “Ahí fue cuando dijimos: no se los puede separar, tienen un vínculo muy fuerte”, recuerda la trabajadora social. Con su equipo, empezaron a insistir para reunirlos y, al poco tiempo, fueron trasladadas también al lugar Milagros y Lara, que estaban en otro hogar. Desde entonces, los hermanitos están más unidos que nunca, y pusieron una condición para ser adoptados: ir todos a la misma familia. “En caso de no conseguir candidatos a adoptarlos, la jueza les planteó la posibilidad de separarse para aumentar las posibilidades y dijeron que no. Su pedido desde el primer momento fue ir todos juntos o, sino, quedarse en el hogar”, explica Carina sobre la determinación de los chicos.

Por eso, el Juzgado de Familia Nº 10 de Lomas de Zamora, lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que pueden asumir la enorme responsabilidad de convertirse en la familia de estos hermanitos.

Muy unidos

Semanas atrás, los hermanos fueron a la costa bonaerense y conocieron el mar por primera vez. Se trató de un viaje organizado por el hogar gracias a la colaboración de muchas personas. Una foto los retrató abrazados en la orilla bajo un cielo sin nubes, felices. Milagros, la mayor, extiende sus brazos por detrás de la espalda de sus hermanos, en un gesto que busca abarcar a los tres. “Es alta y muy protectora: cuidó a sus hermanitos toda su vida, pero no deja de ser una niña. En la playa, jugaba con ellos y hacía castillos de arena como una más. Ellos la buscan todo el tiempo”, describe Carina.

Milagros tiene una discapacidad intelectual y va a una escuela especial. Según la trabajadora social, es la que más pide una mamá. “Ella también necesita que la cuiden, como sus hermanitos. Es muy cariñosa, tranquila y súper compañera. Tiene autonomía para todo y puede moverse sola en colectivo, por ejemplo”, detalla. Además, agrega que es muy espontánea para expresarse y que le gusta mirar televisión, sobre todo programas donde se cuentan historias. Se divierte escuchando música (le encanta Rocío Quiroz y Karina La Princesita) y le encanta hacer paseos y caminatas. Su comida preferida es la pizza y, de postre, chocolate.

Lara es más reservada, sobre todo al comienzo, cuando recién conoce a alguien. Cuando entra en confianza, le gusta jugar a la mancha y a las escondidas. Pasó a sexto grado y le va muy bien en la escuela. En su tiempo libre disfruta mirando películas y escuchando música. Le atraen los deportes y actualmente está practicando rugby con otras niñas y niños del hogar.

Augusto es muy activo y curioso. “Siempre está jugando atento a lo que sus hermanas hacen. Se preocupa por ellas”, dice Carina. El fútbol y el básquet son sus deportes preferidos, y también disfruta del metegol, los juegos de mesa y los videojuegos de Mario Bros. Es fanático del Hombre Araña y su comida favorita son las hamburguesas. Pasó a tercer grado.

Virginia es sociable y compañera de su mellizo, con quien comparte mucho tiempo. Le gusta jugar con sus amigos en la escuela, mirar dibujos animados y escuchar música. La comida que más le gusta es el arroz.

A los hermanos les encanta el agua. En el hogar, que está emplazado en varias hectáreas llenas de árboles, hay una pileta donde pasan las tardes de verano. Sin embargo, la espera de una familia se hace larga. “En la cartita para Papá Noel, todos pidieron una familia. Están súper ansiosos y todo el tiempo preguntan: ‘¿ya nos eligieron? ¿no tenes aunque sea una foto de la familia?’ Ven a los otros chicos que se van yendo y para ellos se hace cada vez más difícil”, concluye Carina.

Cómo postularse a la convocatoria

Las convocatorias públicas surgieron como el último recurso para darle respuesta a las infancias y adolescencias que desde hace más tiempo esperan una familia. Cuando las juezas y los jueces agotan todas las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de postulantes a guarda adoptiva, se recurre a estos llamados a toda la comunidad.

¿Cómo funcionan? Los interesados deben comunicarse con los registros o juzgados para solicitar más información y postularse, luego de lo cual atraviesan un proceso de selección, con entrevistas y evaluaciones. Los especialistas recuerdan que postularse a una convocatoria no es “un acto de solidaridad” ni algo que deba realizarse forma impulsiva ante lo conmovedor que pueden resultar estas historias, sino que implica el deseo profundo de iniciar junta a esas niñas y niños la construcción de un vínculo familiar por medio de la adopción, con los enormes desafíos que eso implica.