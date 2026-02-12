Después de un desesperado pedido de ayuda, la actriz Bijou Phillips está hospitalizada y a la espera de un trasplante

Tras el desesperado pedido de ayuda publicado en sus redes sociales este miércoles, la actriz Bijou Phillips se encuentra internada, a la espera de que aparezca un donante compatible para recibir un trasplante. “Necesito ayuda para encontrar un riñón. Lo pido como amiga, hermana, tía y, sobre todo, como madre soltera de una hija increíble y valiente. Necesito un riñón”, escribió la intérprete de Casi famosos en sus redes sociales.

Según informó este jueves Us Weekly, la situación no mejoró en las últimas horas y aún no ha encontrado un donante, a pesar de que todos los amigos y familiares de la actriz “han pasado por el proceso” para ver si son compatibles.

Sin embargo, el medio indicó que tanto Phillips como sus seres queridos no pierden las esperanzas y se muestran “optimistas” con respecto a la posibilidad de que aparezca un potencial donante en las próximas semanas.

En el sentido mensaje en el que hizo pública su situación, Phillips instó a sus seguidores a inscribirse en el registro de donantes, no solo pensando en ella, sino en todas las personas que están esperando un riñón. “Infórmese sobre el proceso de donación y cómo pueden ayudar. Si les interesa contribuir a la causa convirtiéndose en donante vivo, completen el breve cuestionario a través del enlace de abajo. Solo le llevará 15 segundos y puede salvar vidas”, indicó.

"En 2017, una querida amiga me hizo el increíble regalo de donarme un riñón. Ese trasplante me dio 8 años valiosos para ser madre de mi hija, pero he tenido muchas complicaciones desde entonces", dice la actriz en un comunicado instagram.com/bijouphillips

Luego, brindó un breve pantallazo de su propia historia. “Nací con riñones subdesarrollados y pasé los primeros tres meses de mi vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, sometiéndome al proceso de diálisis”, comenzó relatando, junto a una fotografía que la muestra junto a su hija Fianna, cuando aún era una una beba.

Y continuó: “En 2017, una querida amiga me hizo el increíble regalo de donarme un riñón. Ese trasplante me dio 8 años valiosos para ser madre de mi hija, pero he tenido muchas complicaciones desde entonces, incluyendo el virus BK, que provocó un rechazo celular y de anticuerpos”. El virus BK es un patógeno oportunista del sistema nervioso central humano, miembro de la familia de los polyomaviridae.​ La seropositividad por infección pasada es frecuente, pero las consecuencias importantes son raras, con la excepción de las personas inmunodeficientes o inmunosuprimidas.

“Actualmente, estoy bajo el cuidado del doctor Anjay Wastogi en el centro médico de la Universidad de California, y nuevamente me encuentro en diálisis. Por favor, ayúdenme a encontrar un donante vivo para poder pasar más tiempo con mi hija, mi familia y mis amigos. El tiempo es oro”, finaliza el sentido pedido de la actriz.

Según informan varios medios estadounidenses, a pesar de estar internada, la actriz se encuentra “despierta” y “ consciente de lo que está ocurriendo”, pero su situación sigue siendo considerada “grave”.

Anteriormente Page Six había informado que la mujer de 45 años se encuentra atendida en el marco del programa Renal CORE de la Universidad de California, un programa de apoyo y defensa del paciente centrado en la medicina integrativa, con énfasis en la prevención y la educación, para que los pacientes puedan convertirse en sus propios defensores.

Bijou Phillips le pidió el divorcio a Danny Masterson luego de que el actor fuera condenado a 30 años de prisión Chelsea Lauren - WireImage

Si bien en su mensaje menciona que es madre soltera, Fianna es producto de su relación con Danny Masterson, el protagonista de That 70’s Show que actualmente cumple una condena de 30 años por haber violado a tres mujeres en 2003. Las tres víctimas formaban parte en aquel momento, al igual que el actor, de la iglesia de la cienciología, a la que acusaron también de encubrir a Masterson y amedrentarlas para que los hechos no salieran a la luz. La actriz pidió el divorcio luego de la sentencia.

Luego de que Phillips compartiera su situación en las redes sociales, fueron varias las personalidades que respondieron brindándole su apoyo. “Te quiero mucho, hermana. Te envío mucho amor, luz y fuerza”, escribió, por ejemplo, Paris Hilton en su posteo.

Phillips es la hija de John Phillips, músico de The Mamas & the Papas, y de Geneviève Waïte, una modelo sudafricana. En 1999, Phillips debutó como cantante y lanzó su primer álbum, I’d Rather Eat Glass. Luego, participó como actriz de varias películas, sobre todo del género de terror (Perturbadas, Veneno, Culto satánico y Hostal: parte II) , y de exitosas series televisivas como La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales y Hawaii 5.0.