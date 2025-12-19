A los 31 años, murió el actor William Rush

El mundo de la televisión británica atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte del actor William Rush, a los 31 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia, que comunicó lo ocurrido el pasado 18 de diciembre, con un extenso texto en Instagram. A su vez, solicitaron respeto y privacidad para atravesar el doloroso momento en paz.

“Nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre. Como familia, estamos profundamente destrozados, y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos”, escribió su madre, Debbie Rush, quien también es actriz y muy reconocida por su trabajo en Coronation Street.

“Incluso en nuestro momento más difícil, William nos dio el regalo más preciado. Al ser donante de órganos, ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final. Su bondad y amor siempre formarán parte de su legado”, expresó, mostrándose muy feliz porque su hijo hubiera tomado esta decisión que desconocían hasta el momento.

La madre de William Rush compartió una foto de su hijo antes de su muerte (Foto: Instagram @debbie_rush)

Por último, solicitó respeto por la intimidad familiar en este momento de sumo pesar: “Pedimos que se respete nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y siempre estará en nuestros corazones”.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de despedida y apoyo por parte de colegas y figuras del espectáculo. Chelsee Healey, quien compartió elenco con él en Waterloo Road, escribió: “Me duele el corazón por todos ustedes. Lo siento muchísimo. Descansá en paz, Will”. Catherine Tyldesley, otra de las actrices de Coronation Street, expresó: “Me duele mucho por todos ustedes. Les envío amor y fuerza”. También se sumaron mensajes de Jack P. Shepherd y Shobna Gulati, entre otros.

Las reacciones en redes sociales a la muerte del actor (Foto: Captura de pantalla de Instagram @debbie_rush)

¿Dónde trabajó William Rush?

Rush había alcanzado la fama con su papel de Josh Stevenson en la serie Waterloo Road, emitida por BBC One, donde participó en 168 episodios entre 2009 y 2013. Su trabajo en la ficción lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del drama juvenil británico de aquellos años.

Antes de ese éxito, había desarrollado una carrera como actor infantil en producciones emblemáticas de la televisión del Reino Unido, como Grange Hill y Shameless. Con el paso del tiempo, continuó sumando experiencia en la pantalla chica con apariciones en series como Casualty y Vera, consolidando un recorrido sostenido dentro de la industria. En 2016, audicionó para The X Factor y en 2017 tuvo un papel en Friday On My Mind.