El Gobierno convocó a la Ciudad y a las provincias para encarar el primer relevamiento nacional de personas en situación de calle

El Gobierno nacional convocó a todas las jurisdicciones del país a un encuentro federal para consensuar una política de abordaje y asistencia a las personas que se encuentran en situación de calle. El encuentro será el próximo jueves 19 de junio. Entre otros objetivos, buscará delinear las acciones necesarias para relevar cuántos habitantes no tienen donde pasar la noche o corren serio riesgo de padecerla.

La convocatoria surge pocos días después de que el Ejecutivo modificara, mediante el decreto 373/25, la ley 27.654 de situación de calle y familias sin techo, que había sido sancionada en diciembre de 2021 y reglamentada en abril de 2023.

Los cambios más sustanciales tienen que ver con la definición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, como la autoridad de aplicación de la mencionada norma. Su función será la de establecer directrices y lineamientos generales, ya que el decreto enfatiza que son las provincias y la Ciudad de Buenos Aires las principales responsables del abordaje de esta temática en sus respectivas jurisdicciones, y también quienes deben elaborar políticas públicas de vivienda para esa población.

De acuerdo con el comunicado oficial, hasta el momento de la modificación, la ley “prácticamente no había tenido ejecución, salvo en contadas ocasiones en las que, de manera discrecional, se otorgaban subsidios económicos a un número muy reducido de organizaciones”, según puede leerse en el texto.

LA NACION le pidió precisiones sobre este punto al Ministerio de Capital Humano, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Además de la convocatoria prevista para el 19, todas las jurisdicciones tienen plazo hasta mañana para remitir a la Secretaría información actualizada sobre programas, dispositivos y acciones en curso a fin de trazar un panorama preliminar.

Cada año, muchas personas en situación de calle mueren en medio de las olas de frío LA NACION

Los principales temores

Esta iniciativa del Gobierno nacional que enfatiza la responsabilidad de todas las jurisdicciones del país es leída por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) como un intento por diluir su propia responsabilidad en el tema. “El Estado no puede desentenderse. Tiene que garantizar que la ley se cumpla y, para ello, debe garantizar los recursos que las jurisdicciones locales necesiten para que puedan cumplire con sus obligaciones”, sostiene Catalina Marino, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la organización,

Marino explica que el panorama presupuestario de cada jurisdicción es variable. “La suerte de las personas no puede depender de la jurisdicción en la que se encuentren. Estas políticas deben alcanzar a todos por igual”, agrega.

Para la especialista, con esta iniciativa del Ejecutivo se diluye también la presencia del resto de los actores que son centrales en el trabajo cotidiano con esta población, como las organizaciones sociales que los asisten y los investigadores que impulsan la visibilización de las problemáticas que la atraviesan. “La ley original recogía todo este trabajo multisectorial, que ahora, con las modificaciones, se pierde”, dice Marino, quien agrega que, hasta el momento, ninguna ONG fue convocada a la mesa federal.

Desde Rosario, Mariana Mena, coordinadora del refugio Madre Teresa, sigue atenta las novedades en el tema. Espera que las organizaciones sociales como la que ella coordina, que trabaja con personas en situación de calle, sean también escuchadas, dado que, hasta el momento, son fundamentales en el ecosistema de asistencia a las personas en situación de calle.

En Rosario, dice, se estima que hay unas 800 personas en esa situación. “Hay mucha migración interna: gente que viene de otras ciudades porque sabe que acá hay refugios”, explica, algo que suele ocurrir también en la ciudad de Buenos Aires.

El Madre Teresa recibe de lunes a viernes a 30 varones en situación de calle que pasan la noche, en la mayoría de los casos, en refugios dependientes del municipio. Allí reciben el desayuno y el almuerzo. Además brindan apoyo psicológico y talleres de oficios. “El año pasado logramos que 12 de ellos se reinsertartan al mundo del trabajo”, cuenta la mujer.

En estos cinco años de recorrido, agrega Mena, jamás recibieron ayuda del Estado nacional. “Siempre dependimos del municipio aunque el actual gobierno provincial sí tomó la bandera y comenzó a contribuir con fondos”, dice.

Los datos más recientes de la Ciudad de Buenos Aires son de noviembre y revelan un total de 4049 personas en situación de calle: 2813 estaban alojados en paradores y el resto estaba en la calle en forma permanente Rodrigo Nespolo

Cuántas personas están en esta situación

El número de personas atravesadas por esta problemática es un enigma. La única cifra oficial que abarca todo el territorio es la del último censo nacional de 2022, que relevó 2962 personas en situación de calle en todo el país, concentradas principalmente en el AMBA. Pero aquella cifra fue entonces tildada de “ridícula” por las organizaciones sociales al considerar que el número real era mucho mayor. En aquel momento, el Gobierno porteño había contado 2611 personas solo en CABA.

A fines de 2023, un grupo de organizaciones sociales contaron con el soporte técnico de la disuelta Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) llevaron adelante el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (Renacalle). Las agrupaciones contabilizaron 9440 personas, pero solo se relevaron 11 ciudades.

Los datos más recientes de la Ciudad de Buenos Aires son de noviembre del año último y revelan un total de 4049 personas en situación de calle: 2813 estaban alojados en paradores y el resto estaba en la calle en forma permanente.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, organismo responsable de esta política, hicieron saber que si la Secretaría garantiza que todas las jurisdicciones cumplan con la ley, eso podría aliviar la problemática en la ciudad de Buenos Aires.

“Hoy el 70% de las personas en situación de calle qué están en la Ciudad vienen de la provincia de Buenos Aires porque allá no les dan ninguna respuesta”, comentaron desde el organismo.

Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo, agregaron desde el Gobierno porteño, no alteran el trabajo que vienen realizando en el tema. “Nación no estaba haciendo un aporte presupuestario para estas políticas”, concluyeron. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaenrese, en tanto, prefirieron no hacer declaraciones respecto de la convocatoria Nacional.

135 muerte en un año

La problemática de las personas en situación de calle se concentra en las grandes ciudades y es muy federal. En ese sentido, un grupo de investigadores, entre ellos de la UBA, y ONG registraron que en el último año murieron 135 personas en situación de calle en todo el país. La mayoría de los casos se dieron en la ciudad de Buenos Aires, con 33 muertes. Le siguen las provincias de Salta y Buenos Aires, con 19 y 18 fallecimientos respectivamente, y la provincia de Santa Fe, con 11.

En la mayoría de los casos no hubo signos de violencia física, por lo que se cree que las bajas temperaturas, así como las duras condiciones de vida que atraviesan quienes viven a la intemperie y sin acceso a servicios básicos podrían haber sido las causas de muchas de ellas, era una de las conclusiones del reporte.

Más información: