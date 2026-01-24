Vivía en la calle y quien menos esperaba lo ayudó a reunirse con su familia: “Pensábamos que estaba muerto”

El creador de contenido conocido en sus redes sociales como Stylacho, quien se destaca por ayudar y realizar cambios extremos a personas en situación de calle, conoció en diciembre de 2025 a Elías Manrique, un hombre de 42 años que llevaba nueve años viviendo en Colombia.

Este hombre es oriundo de Caracas, Venezuela, y nunca pensó que un cambio de look le ayudaría a encontrar a su familia, que vivía en República Dominicana y que, durante mucho tiempo, pensó que estaba muerto.

El creador de contenido, quien se hizo viral en el pasado por ayudar a encontrar a los seres queridos de personas que viven en la calle, no fue la excepción en esta ocasión. Lo que no imaginó fue que todo sucediera de manera tan rápida.

Al publicar el video del cambio extremo de Elías, su hermana Patricia Gonzales lo reconoció y no dudó en escribirle para obtener más información sobre él y conocer en qué estado se encontraba.

“Ese es mi hermano, no lo puedo creer. Ya habíamos perdido la esperanza; pensábamos que estaba muerto porque pasó mucho tiempo y nunca supimos de él ni teníamos forma de encontrarlo”, comentó Patricia.

El esperado reencuentro de un hombre en situación de calle con su familia

Su familia estaba dichosa al ver que, después de nueve años, Elías estaba vivo y, aunque todavía no pudo estar cara a cara con ellos, han podido hablar en varias ocasiones y ponerlo al día de todo lo que ha pasado durante el tiempo que estuvo desaparecido.

“Sí, mis amigos, lo logramos: encontramos a la familia del estilista y le vamos a dar la sorpresa”, comentó el influencer. Stylacho le contó a Elías que, gracias a su cambio extremo y a una foto de cuando era más joven, pudo encontrar a toda su familia, quienes además le habían enviado varios videos.

“Mi hermano querido, no te imaginás lo feliz que estoy. Saber que estás vivo, después de tanto tiempo, me hizo imaginar lo peor, pero ahora estoy super feliz. Tenés que salir adelante; te estoy esperando aquí con todo el amor del mundo”, le dijo su hermana mayor.

El creador de contenido continuó mostrándole los mensajes que le envió su familia, en los que Elías reconoció a sus primas y a su hermano mayor, quien para él es como un padre.

Elías Manrique desea volver a encontrarse con su familia

“Simplemente le doy gracias a Dios. No sé qué más decirte; tengo un escalofrío”, comentó Elías.

La vida de Elías no fue fácil, ya que tuvo adicción a las drogas. Aunque sabe que no es sencillo salir de ahí, va a poner todo de su parte para rehabilitarse y así poder reunirse nuevamente con su familia.

“No tengo palabras. Tal vez no era la manera de verlos, por la situación en la que estoy, pero estoy feliz. Todos me quieren en Dominicana, y si ellos vienen por mí, yo me voy”, afirmó Elías.

En ese primer encuentro que tuvo con su familia, logró hablar con su hermano y le expresó su deseo de volver a estar con ellos. También manifestó que va a buscar la manera de llegar a Dominicana, pero primero quiere rehabilitarse y conseguir toda la ayuda necesaria.

“Soy el menor de mi casa, y mi más grande miedo era saber de mi madre. Tenía miedo de llamar y que me dijeran algo. Estoy sin palabras; eres mi ángel, hermano”, concluyó Elías.

Por Wendys Pitre Ariza