El estremecedor relato de la canadiense que viajó a Mendoza para conocer a su novio y terminó denunciándolo por violencia

Una mujer canadiense de 55 años viajó a la Argentina a conocer a su novio, con quien se había conocido en redes sociales hace aproximadamente 7 meses, pero terminó hospitalizada tras ser golpeada y maltratada brutalmente por el hombre.

La víctima, que vive en la ciudad canadiense de Ontario, empezó un vínculo a distancia con Eduardo Jesús Videla, un empleado municipal de 45 años. Tras meses de relación virtual, la mujer decidió viajar a Mendoza para conocer al hombre.

De acuerdo con el relato de la víctima, al que accedió el medio local Diario Uno, durante los primeros días la convivencia fue amable y él incluso la presentó con su familia. Pero la situación cambió drásticamente el pasado sábado 21 de febrero, cuando la mujer fue agredida.

La jueza a cargo dictó la prisión preventiva para Eduardo Jesús Videla

El episodio violento arrancó durante un asado con los conocidos del mendocino, en la localidad de Maipú. Durante la reunión, el hombre empezó a increparla en una “escena de celos” y, cuando la mujer decidió irse del lugar caminando, él la buscó con su auto y la obligó a subir por la fuerza.

“Vos vas a pagar por todo lo que estás haciendo. Me dejaste mal con mi familia. ¿Quién te crees que sos, basura?“, le grito el hombre. Acto seguido, el agresor la llevó obligada hasta la casa donde estaban parando, ubicada en Coquimbito, en las afueras de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de la mujer ante la fiscalía, una vez allí, Videla la golpeó, la orinó en el rostro y la obligó a ingerir orina. El relato incorporado al expediente judicial detalló que el hombre la violó para -según él- comprobar si “había estado con otro tipo”.

La hermana del acusado, quien vive en una casa que está al lado, escuchó los ruidos del ataque e ingresó a la casa. Al encontrar a la víctima desmayada en el suelo, llamó al 911, describió lo que ocurría y pidió la intervención de la policía.

Al llegar los efectivos, encontraron al hombre atrincherado en la casa, ubicada en la manzana 11 del barrio, por lo que tuvieron que entrar a la fuerza. La canadiense fue trasladada al hospital Lagomaggiore.

La jueza Miriam Núñez dictó este miércoles la prisión preventiva para Videla y calificó la causa como “amenazas simples, lesiones leves dolosas, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género”.

El imputado fue detenido el mismo día del hecho por la noche y permanecerá alojado en el penal mientras continúa el proceso. La fiscalía sostuvo la decisión con la declaración de la denunciante, las heridas —que fueron constatadas por los médicos— y el testimonio de la hermana, quien asistió a la víctima.