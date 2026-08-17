Estamos a tiempo: un encuentro gratuito para aprender a cuidar la salud mental de niños y adolescentes

¿Cómo saber si lo que le pasa a un adolescente es parte de los cambios propios de la edad o una señal de que necesita ayuda? ¿Qué hacer cuando se aísla, está irritable o parece haber perdido el interés por las cosas que antes disfrutaba? ¿Cómo acercarse cuando no quiere hablar? ¿Qué decir —y qué evitar— cuando finalmente cuenta lo que le pasa? ¿Cuándo es momento de buscar ayuda profesional?

Estas son algunas de las preguntas que atraviesan a muchas familias y también a docentes que, frente al crecimiento de las preocupaciones vinculadas con la salud mental de niños, niñas y adolescentes, buscan herramientas para poder acompañarlos.

Ansiedad, soledad, bullying, trastornos de la conducta alimentaria, depresión, ideas de muerte, violencia entre pares y el impacto de las redes sociales son algunos de los desafíos que atraviesan hoy a chicos y chicas. Muchas veces, además, el sufrimiento no se presenta de la manera que los adultos imaginamos: las señales pueden ser silenciosas, contradictorias o confundirse con “cosas de la edad”.

La soledad es una de las expresiones de ese malestar: uno de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 18 años dice sentirse muy o bastante solo, según un informe elaborado por Gallup.

Frente a este escenario surge “Estamos a tiempo. Cómo cuidar y acompañar la salud mental de niños, niñas y adolescentes frente a los desafíos de hoy” , un nuevo evento organizado por Fundación LA NACIÓN con el apoyo de Unicef Argentina, que busca acercar información y herramientas concretas para abordar problemáticas que atraviesan a las infancias y adolescencias.

El programa especial se hará el jueves 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y podrá seguirse en vivo, desde las 10 de la mañana, a través de lanacion.com.ar, YouTube y Facebook Live de LA NACION. Será conducido por los periodistas José Del Río y María Ayuso.

La propuesta tendrá cuatro palabras como hilo conductor: ver, escuchar, hablar y actuar. A través de especialistas, historias en primera persona y la propia voz de los jóvenes, buscará ayudar a madres, padres, docentes y otros adultos de referencia a reconocer señales, fortalecer los vínculos y saber cómo intervenir cuando algo preocupa.

El evento reunirá especialistas y la voz de los jóvenes

Qué mirar y cómo acercarse

Uno de los ejes centrales será comprender cómo se expresa hoy el sufrimiento emocional de niños y adolescentes y qué podemos hacer los adultos para acompañarlos.

El experto en tecnología y ciudadanía digital Sebastián Bortnik pondrá el foco en cómo la tecnología está transformando los vínculos y el bienestar emocional de los chicos. Abordará fenómenos como el uso de la inteligencia artificial y los chatbots como confidentes, los deepfakes y las nuevas formas de violencia digital.

Por su parte, el psicólogo Matías Muñoz, especialista en vínculos, abordará temas como la soledad, la falta de propósito, la necesidad de presencia adulta y la importancia de construir vínculos donde los chicos puedan sentirse escuchados sin ser juzgados.

¿Cómo distinguir un malestar esperable de una situación que requiere atención? ¿Cómo abrir una conversación difícil? ¿Qué frases pueden ayudar y cuáles pueden hacer que un adolescente se cierre? Serán algunos de los ejes que recorrerán la conversación.

El encuentro combinará la mirada de los especialistas con testimonios en primera persona de jóvenes que atravesaron distintas situaciones de sufrimiento emocional. Una de esas historias será la de Clara, quien atravesó una depresión durante su adolescencia con ideas de muerte y contará cómo, mientras por fuera intentaba sostener una imagen de normalidad, por dentro sentía que se iba “apagando”.

Mucho más que aprender contenidos

La escuela será otro de los escenarios centrales del encuentro. A partir del testimonio de Juana, una joven que sufrió bullying durante años, la especialista en educación y gestión educativa Laura Lewin reflexionará sobre el rol que pueden tener la escuela y las familias para prevenir situaciones de violencia, detectarlas tempranamente y construir entornos protectores.

Lewin plantea que uno de los grandes desafíos actuales es dejar de separar lo académico de lo emocional. Para ella, las habilidades socioemocionales deberían trabajarse de manera sistemática dentro de la escuela y las situaciones cotidianas pueden convertirse en oportunidades para aprender a gestionar la frustración, los conflictos y las emociones. Lo resume con una imagen: “El aula es un gimnasio de emociones”.

El bullying y el ciberbullying pueden dejar marcas profundas cuando quienes los atraviesan no encuentran una respuesta adecuada. Por eso, uno de los conceptos que atravesará este espacio será que la convivencia también se enseña y que familia y escuela necesitan trabajar juntas para construir vínculos basados en la empatía y el respeto.

Qué necesitan los jóvenes de nosotros

El encuentro contará también con el testimonio de Jess Browne, mamá de Nacho, un joven que murió por suicidio, y fundadora de Empesares.

A partir de su experiencia y del camino que recorrió posteriormente en prevención y postvención, reflexionará sobre el valor que pueden tener para los jóvenes la escucha, una conversación y la presencia de un adulto disponible, y sobre qué podemos hacer para construir vínculos y espacios donde los adolescentes sientan que pueden pedir ayuda.

Pero hablar de salud mental adolescente sin escuchar a los propios jóvenes dejaría afuera una parte fundamental de la conversación. Por eso, Valentín Martínez, Paz Juárez y Milagros Patiño, integrantes del Programa Alta Voz —una iniciativa federal de jóvenes que busca concientizar sobre salud mental en sus comunidades—, participarán de un panel especialmente dedicado a conocer la mirada de su generación.

Martínez también integra Ánkyra, un proyecto que busca generar espacios de conexión, escucha y pertenencia entre chicos y chicas. Los tres compartirán qué sienten que los adultos no estamos viendo, cuáles son las presiones que atraviesan hoy, qué necesitan cuando algo les pasa y qué espacios deberían existir para poder hablar sin miedo.

También pondrán sobre la mesa algunos de los desafíos que atraviesan hoy a su generación, como la inteligencia artificial, los deepfakes, las redes sociales y otras problemáticas emergentes del mundo digital.

La conversación estará atravesada también por testimonios de otros jóvenes. Entre ellos, el de Iván, quien atravesó un trastorno de la conducta alimentaria y permitirá abordar las presiones vinculadas con el cuerpo, los estereotipos, las redes sociales y cómo algunas formas de sufrimiento pueden esconderse detrás de conductas que, desde afuera, incluso son celebradas.

De la conversación a la acción

Javier Quesada, especialista en Desarrollo Infantil Temprano y Salud de Unicef Argentina, propondrá ampliar una de las preguntas que recorren el encuentro: además de preguntarnos qué les pasa a los adolescentes, ¿qué necesitan de nosotros?

Historias diferentes pueden tener elementos en común: la soledad, la desconexión, la sensación de no pertenecer o de tener que atravesar las dificultades solos. Frente a eso, la pertenencia aparece como un factor protector: sentirse parte de una familia, una escuela, un grupo de amigos, un club o una comunidad; saber que se tiene un lugar y que se es importante para otros.

En ese sentido, se abordará la necesidad de reconstruir espacios de encuentro y fortalecer una trama social que permita que los chicos se sientan conectados, incluidos y acompañados.

El encuentro buscará, en definitiva, que madres, padres, docentes y otros adultos de referencia puedan llevarse herramientas para pasar de la preocupación a la acción. Porque aprender a mirar, escuchar y actuar puede cambiar una vida.

Cómo participar