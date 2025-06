Fuera de Brief: una campaña que busca que la industria audiovisual refleje mejor a toda la Argentina

El Consejo Publicitario Argentino (CPA) lanzó esta semana la campaña “Fuera de brief”, un ciclo de entrevistas que pueden ser vistas por YouTube o escuchadas en formato podcast a través de Spotify.

El objetivo de la campaña es “visibilizar aquellos grupos o colectivos minorizados y que están excluidos tradicionalmente de los contenidos de los medios o mal representados”, explica a LA NACION María Alvarez Vicente, Directora Ejecutiva del CPA.

Con el apoyo de Disney en la producción y la conducción de las entrevistas por parte de la periodista de LA NACION Micaela Urdines, los primeros tres protagonistas son César González, escritor, cineasta y residente de la villa Carlos Gardel; Brenda Mato, una actriz y activista por la diversidad corporal; y David Gudino, que es director teatral y parte del Colectivo Identidad Marrón.

“Somos una sociedad que no se logra aceptar en su diversidad o en su integralidad. Por eso lo que reflejamos en forma estereotipada siempre es un recorte, una sola parte, pero no nos refleja a todos”, explica Alvarez Vicente. Cuando esa exclusión es sistemática, “la cohesión social se daña porque nosotros mismos no nos reconocemos en nuestra realidad y en nuestra la diversidad”, indica.

En el primer capítulo del ciclo que podrá verse desde la semana que viene, César González hablará sobre la importancia que para él tiene expresar que se crió y vive en una villa, pero desde un lugar en el que es necesario apartar prejuicios así como no romantizar la pobreza. “Soy un villero a mucha honra y lo reivindico siempre porque es un lugar muy cargado de negatividad, te discriminan desde los noticieros hasta el GPS del auto, donde la villa es un baldío o un lugar peligroso”, dirá en la entrevista.

Fuera de Brief: César González

Entre otras cosas, destaca que allí hay una “belleza” que se concentra en el “sentido de comunidad”, lo que va “a contramano de lo que ocurre en el país y el mundo”. Entonces, resume: “Vos sabés quién es tu vecino, te preocupás si lo ves mal, tenés un registro de los que te rodean”.

Ese reconocimiento del otro es también el motivo de la entrevista a Gudino, el activista del Colectivo Identidad Marrón cuya conversación podrá verse desde el 7 de julio. “Una persona con cara de indio si desea trabajar en frente a cámara tendrá menos posibilidades reales de trabajo”, dice en una conversación telefónica con LA NACION.

“La publicidad, las series y las películas en Argentina eligen representar un país blanco que no existe. Gracias al Colectivo entendí que esto forma parte del racismo estructural de nuestro país”, expresa.

Gudino cuenta que en el país, las películas, publicidades y la televisión no muestran personas marrones-indígenas. ”Pero te tomás un bondi o caminás y está lleno”, advierte. Para avanzar hacia una posibilidad real de cambio, explica que se necesitan “proyectos educativos que animen a los equipos de trabajo a darles posibilidades de trabajo reales”.

Fuera de Brief: David Gudino

La tercera entrevistada será Mato, la actriz y activista por la diversidad corporal, que hablará sobre cómo la industria estereotipa los cuerpos. Si se analiza cómo son las mujeres en los medios o publicidades, no solo son delgadas, son “heterosexuales, quieren ser madres, aspiran a ser CEO de una empresa, tienen el pelo lacio, ojos claros y son jóvenes”, dirá en la entrevista que se podrá ver la tercer semana de julio.

Mato explicará que se avanzó mucho en las conversaciones sobre las diferentes corporalidades, pero hay una “gordofobia” por la cual “cuesta hablar de diversidades corporales o corporalidades con discapacidad”. Por otra parte, analiza que hay además una representación negativa de los cuerpos grandes. “Somos amigas de la protagonista, y en general tenemos vidas tristes porque siempre se espera el cambio corporal, porque somos sedentarios o somos el personaje gracioso”.

Fuera de brief: Brenda Mato

Alvarez Vicente resume el espíritu de la campaña: “La idea es que la industria de la comunicación -publicitaria y del entretenimiento- reflexione y sienta que hay una gran oportunidad al innovar y enriquecer los contenidos incluyendo nuestra enorme diversidad para hacerlos más interesantes. Así van a reflejar a todos los argentinos y argentinas como somos realmente”.

Más información