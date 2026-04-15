Fuerte inundación en Palermo: el agua no drenó y la avenida Dorrego colapsó

Las fuertes tormentas que comenzaron durante la noche del martes y se extendieron durante toda la madrugada de este miércoles provocaron la caída de entre 90 y 150 milímetros de agua en menos de 12 horas, lo que generó inundaciones en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las zonas más afectadas fueron los barrios porteños de Palermo y Barracas, y las localidades bonaerenses de Avellaneda, Coronel Suárez y Quilmes.

La caída de abundante cantidad de agua en poco tiempo sumado a la basura acumulada en las rejillas provocó que el sistema de drenaje no funcionara bien y algunas calles se anegaran hasta la mañana de este miércoles. Es el caso, por ejemplo, de la avenida Dorrego, entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, a la altura del Hipódromo de Palermo.

Los trabajos para tratar de liberar la calzada. Ricardo Pristupluk

En esa zona la inundación fue crítica y los autos no pudieron continuar con la circulación, lo que generó varias horas de demoras en el tránsito.

A pocas cuadras de allí, en el cruce de Libertador y Ortiz de Ocampo, el agua acumulada llegaba hasta la vereda poco antes de las 6. Escenas similares de lugares anegados se veían en la avenida Alcorta a la altura de los Bosques de Palermo y en los alrededores del Planetario, según pudo saber este diario.

Las inundaciones en Palermo.

En cuanto a los usuarios sin servicio energético, de acuerdo al último reporte oficial, Edesur no está brindando servicio eléctrico a 8416 usuarios, mientras que Edenor a 2570. Asimismo usuarios de la línea D del subte se quejaban por los pasillos anegados que había en ese ramal. “No puede ser que esté todo inundado si viven cerrando por obras de renovación”, denunciaron.

Desde distintas zonas del municipio de Quilmes, entre ellos el centro de la comuna, y también desde Avellaneda se reportaban calles anegadas, como en la localidad de Dock Sud. En tanto, la avenida Hipólito Yrigoyen, que cruza varios municipios del sur del conurbano, era una de las arterias más perjudicadas por la lluvia. Los conductores tenían problemas para transitar por el acceso al puente Pueyrredón.

Las alertas del SMN

En este marco, y tras el temporal de la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano: Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

De acuerdo al organismo, está previsto que llueva todo el día en los barrios porteños, con precipitaciones fuertes, especialmente, por la mañana y la noche. La tormenta podría extenderse incluso hasta las primeras horas de este jueves, con lluvias aisladas.

Desde el Gobierno de la ciudad recomendaron que, ante la advertencia del SMN de que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, los cuales podrían ser superados en algunos sitios, no se coloquen macetas ni sillas de plástico en ventanas o balcones, tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros y extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo.

Además, el organismo nacional estimó que este jueves 16 de abril también será un día que comenzará con lluvias y seguirá hasta la tarde con tiempo inestable, entre lloviznas y precipitaciones leves.