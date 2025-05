Un intendente del AMBA alertó a los vecinos porque “cayó la mitad de agua que en Bahía Blanca y se espera mucha más”

Zárate está viviendo este viernes los peores estragos de la tormenta. En medio de un temporal que azota a la provincia de Buenos Aires y su área metropolitana, el municipio, Campana, San Antonio de Areco y parte de Exaltación de la Cruz vieron sus calles bajo el agua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por tormentas para esta zona, que se aplica para fenómenos con potencial de emergencias o desastres.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, llamó a su población a no salir de sus casas. “Tres menos cuarto de la tarde, la situación es complicada. Ya cayeron más 150 milímetros, más de la mitad de lo que cayó en Bahía Blanca. Esperamos mucha más lluvia. No salgas si no es urgente. Si necesitás evacuar llamá al COZ. Quedate dónde estás y suspendé lo que tenés que hacer”, alertó.

A las 15:45hs, ya habían caído 150mm en Zárate

Por la emergencia climática, se suspendió toda actividad pública en Zárate

Más tarde, Matzkin firmó un decreto para suspender toda actividad pública. “Tenemos que abocar los servicios a las emergencias. No salgas de tu casa”, agregó.

Las imágenes son impactantes. Gran parte de sus territorios se vieron inundados, con autos completamente tapados por el agua. Vialidad anunció el corte de varias rutas a su alrededor: la 51 entre Arrecifes y Carmen de Areco, la 191 entre Arrecifes y Salto, la 31 entre Salto y Rojas, la 32 entre Salto y Pergamino, y la 41 en el acceso a Villa Lía, en San Antonio de Areco.

Es una de las zonas más afectadas por las tormentas

El temporal en Zárate

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) desplegó recursos y personal de distintas fuerzas para brindar apoyo y garantizar la seguridad en Zárate. Se realizó a través de un operativo coordinado desde el centro de comando de la agencia, Vialidad, Prefectura y la Policía Federal.

“Las Fuerzas están preparadas para asistir. Un equipo de la Agencia Federal de Emergencias de nuestro Ministerio está viajando a la zona afectada para coordinar el operativo junto a los intendentes. Respuesta rápida ante la emergencia, trabajo en equipo y seguridad a los vecinos”, escribió la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un Comando de Incidencias con base en La Matanza, desde donde monitorean la situación y brindan asistencia a los municipios afectados. El operativo está comandado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que está en permanente contacto con el gobernador Axel Kicillof.

En este video se ve claramente como las tormentas se regeneran constantemente sobre el norte de la pov de Bs As desde la medianoche. La zona entre Zárate y Arrecifes muestra acumulados entre 150 y 250 mm, y quedan muchas horas de lluvias.



🟥En breve se eleva el nivel de alerta pic.twitter.com/YkV7TnEEvW — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) May 16, 2025

La comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Cindy Fernández advirtió que ya se registraron acumulados de precipitación entre 150 y 250 milímetros en la zona entre Zárate y Arrecifes. Este es el primero de varios días de lluvias, que prevalecerán hasta el domingo.

Este viernes y los próximos tres días habrá fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las lluvias comenzaron a la madrugada con distintas intensidad. Ahí fue cuando se emitió una alerta amarilla. Aun así, más tarde la precipitación se intensificó y la alerta se elevó a naranja en el norte de Buenos Aires, incluida el área metropolitana. También rige un aviso a muy corto plazo por fuertes lluvias con posibilidad de granizo en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el Río de la Plata.

Inundaciones en la localidad de Zárate X

La tormenta se acompañará de fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y abundante caída de agua en cortos periodos.

Algunas de las localidades afectadas por la alerta naranja son San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Los Toldos, 9 de Julio, Bragado, Alberti, Chivilcoy, 25 de Mayo, La Plata, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Avellaneda, Presidente Perón, Ezeiza, Almirante Brown, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Merlo, Ituzaingó, Morón, Moreno, Hurlingham, Tres de Febrero, General San Martín, Vicente López, San Isidro, Tigre, Escobar, José C. Paz, Pilar y San Fernando.

En tanto, tienen alerta roja General Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Campana Zárate, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Salto, Chacabuco, Pergamino, Rojas, Junín, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Lincoln y General Pinto. En estos casos, el SMN esboza una serie de recomendaciones: