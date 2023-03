Karina Verónica Chazarreta está perdida desde el 11 de enero de 2023

escuchar

A Karina Verónica Chazarreta siempre le gustó Abel Pintos. Tiene 49 años, vive en San Fernando del Valle de Catamarca y las veces que el cantante se presentó en una ciudad más o menos cercana, hizo lo imposible para no perdérselo. “Se fue hasta La Rioja a verlo y todos los días lo escuchaba”, cuenta Cristian Ortega Chazarreta, que tiene 26 años, es oficial de policía y el mayor de los tres hijos de Karina.

Pero desde el pasado 11 de enero, la música ya no suena en la casa del “Barrio 25 viviendas” que la mujer comparte con sus hijos. A eso de las 6.20 de la mañana, Cristian cuenta que llegó de trabajar y vio a Karina yendo hacia el baño. “Le dije que estaba llegando tarde al laburo, porque ella entra a las 6. Yo tengo un departamento al fondo de la casa y me fui a acostar. Cuando me levanté al mediodía, me encontré con el casco de su moto, pero ella no estaba. Llamé a sus amigas y al trabajo, y me dijeron que nunca se presentó, que había mandado un mensaje diciendo que ese día no iba a ir”, reconstruye Cristian.

Con sus hermanos, Nahuel (20) y Tiziano (17), salieron a buscarla “por todos lados” y a las 15 hicieron la denuncia por su desaparición.

Karina con sus tres hijos. De izquierda a derecha: Cristian, Nahuel y Tiziano

Durante la investigación, se detuvo a dos personas que luego fueron liberadas: la expareja de Karina y padre de sus hijos, a quien ella había denunciado el 3 de diciembre por violencia y tenía una orden de restricción de acercamiento; y una de sus íntimas amigas, que además es su jefa en el vivero municipal donde trabaja. A la amiga la detuvieron por una transferencia bancaria que recibió “por una importante suma de dinero” desde la cuenta de Karina el mismo día de su desaparición. “Es muy raro: eran los ahorros de mi mamá”, sostiene Cristian.

Karina y su expareja se habían separado un tiempo antes: “A mi viejo le pusieron una orden de restricción del hogar, así que yo le impedía el paso a la casa. Le dije a mi mamá que iba a estar para ella, que no le iba a pasar nada mientras yo estuviese acá”, asegura el mayor de sus hijos. También detalla que en los días previos a su desaparición, su mamá estaba “triste, anímicamente mal”.

Una de las hipótesis es que Karina huyó hacia otra provincia. Eso creen sus hijos. “En los rastrillajes no se encontró nada y esperamos la mejor noticia: que solo se haya ido un tiempo, que esté luchando con sus demonios en la cabeza y que nos dé una señal”, concluye Cristian.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470