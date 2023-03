Laura Patricia Garcete está perdida desde el 1 de agosto de 2016

escuchar

Un día de 2019 a Sonia Garcete le sonó el teléfono. La voz del otro lado le explicó que habían encontrado el cuerpo calcinado de una mujer dentro de una valija y que podía tratarse de su hermana, Patricia, quien había desaparecido tres años antes. A Sonia se le heló la sangre. Ella y su mamá, Mimi, se tomaron muestras para hacerse una prueba de ADN, que finalmente arrojó que no era Patricia.

Sonia respiró aliviada, pero solo en parte: hasta hoy el dolor de la ausencia de su hermana la atraviesa como una lanza. “Tengo la esperanza de que la voy a volver a ver. A veces en la calle veo a una chica con su misma contextura y pienso que es ella. Dirás ‘¡qué loca!’ Pero muchas veces la soñé: la veo de lejos, le grito: ‘¡Patricia!’ y cuando me acerco me dice: ‘Yo no soy’”.

Patricia Garcete (de remera blanca) junto a un grupo de compañeras de trabajo

Para Sonia, el sello distintivo de la jóven es una risa imposible de no reconocer. Las dos vivían en Villa Urquiza, en departamentos a pocos metros de distancia. Habían dejado su Paraguay natal en busca de mejores oportunidades y empezaron durmiendo en el piso de una pensión hasta que, poco a poco, fueron progresando. El sueño de Patricia era tener su casa: trabajaba 15 horas en una panadería y estudiaba. Después, se dedicó a la estética. “Siempre quiso salir adelante”, dice Sonia.

La última vez que vio a su hermana fue el 26 de julio de 2016. Patricia llegó a su departamento en pijama, con un tapado encima y le dijo que se estaba separando de su pareja. Sonia no tenía relación con él porque “sabía que la maltrataba”.

Los días siguientes, Sonia se comunicó al celular de Patricia solo por WhatsApp. No le respondía los llamados: “Ahora me doy cuenta de que era para ganar tiempo, para que yo no hiciera nada. Después aparecían los tildes de que los mensajes le llegaban, pero no contestaba”.

Cuando le preguntó al ex de su hermana por ella, lo único que le respondió fue: “Pensé que estaba con vos”. Sonia le dijo que haría la denuncia y él se ofreció a acompañarla a la comisaría: “Dijo que Patricia era una persona desequilibrada, medio loca, lo cual era todo mentira. Hace poco la crucé en la calle y sentí una impotencia enorme porque en todos estos años nunca me preguntó por ella. Nunca”.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470