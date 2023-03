María Cash está perdida desde el 8 de julio de 2011

escuchar

El último rastro de María Cash la ubica a las cuatro de la tarde del viernes 8 de julio de 2011 en un santuario de la Difunta Correa, sobre la ruta 34, en Salta, hasta donde llegó haciendo dedo. Son varios los testimonios que permiten reconstruir su viaje por el norte, que había comenzado el 4 de julio de 2011, cuando salió en micro desde Retiro hacia Jujuy, a donde iba a vender la ropa que ella misma diseñaba. “Es insólito que en esta época del mundo una persona esté desaparecida”, dirá 11 años después su mamá, María del Carmen Gallego.

María tenía en ese momento 29 años y vivía en el barrio porteño de Barracas. Dos horas antes de ese último rastro, Máximo, uno de sus tres hermanos, y Federico, su papá, habían salido en auto rumbo a Jujuy porque tenían varias pistas de que el viaje de María era algo extraño: por la mañana habían recibido un mail frío de María en el que pedía el teléfono de la hermana de una amiga. Antes, María había interrumpido su viaje inicial con varias paradas intermedias camino a Jujuy. Cuando Máximo y Federico llegaron al norte, no lograron ubicarla. María desapareció y nunca más se supo nada de ella.

Su caso es, sin dudas, uno de los que más visibilidad tuvo en los medios y de los que más conmovió al país. Su rostro sonriente, su mirada tranquila y la pose habitual de recostar su cabeza sobre la palma de una mano son una imagen muy difundida en medios, aeropuertos y estadios de fútbol. Tanto circuló su búsqueda que la familia llegó a hablar de 4000 pistas, la mayoría de ellas falsas o equivocadas.

Los Cash tienen una certeza: la investigación arrancó muy mal y lenta. “Al principio las cosas se hicieron mal. Las primeras horas son las principales, pero en las primeras horas no se hizo absolutamente nada. Nada de nada. La investigación avanzó más con las investigaciones de mi marido que con las de los policías, que hacían un par de cuadras con un perrito y volvían”, reconstruyó más de una vez María del Carmen. Para forzar a que se investigara seriamente, la familia abrió una causa en cada provincia en la que surgía una pista.

Federico, a veces solo y a veces con sus hijos, viajó por todo el país detrás de esas pistas. Y, literalmente, entregó su vida a esa búsqueda: murió en un accidente de tránsito en 2014, cuando viajaba por una ruta del interior de La Pampa, repartiendo folletos con la cara de su hija.

María del Carmen recuerda a su hija “muy sonriente”, “siempre agradable”, “enérgica y divertida”. “Teníamos un buen vínculo”, dice y después aflora el dolor: “Soy fuerte, tengo fuerza de voluntad para seguir, pero por dentro me duele todo”, le dijo en marzo de 2022 a una periodista de La Nación.

Sobre la hipótesis de su desaparición, los Cash sienten que están casi como en el primer día. Cuando se le pregunta por lo que sucedió con hija, María del Carmen reconoce que no tiene ninguna hipótesis ni certeza de dónde le pudo haber pasado algo y exactamente qué: “¿Dónde? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco. A veces se me ocurren ideas: puede ser que María estuviera en un lugar equis. Entonces, en el momento, se lo cuento a mi abogado y él lo explica en el juzgado. Y ahí el juzgado ve si se puede hacer”. Mientras tanto, para quien aporte algún dato sobre María hay una recompensa de 3 millones de pesos.

La posibilidad de que pudiese haber sido secuestrada por una organización criminal que se dedique a la trata de personas no está entre las principales sospechas: “Yo no creo que esté en trata. Primero, porque no estaba en la edad en la que suelen agarrar a las chicas para eso: 15 ó 16 años. Y, segundo, por la forma de ser de María, su carácter. Creo que ella no se hubiera dejado, no se hubiera quedado quieta. Ojalá que así sea, porque sería tremendo. Lo único que sé es que quiero tenerla acá. Porque la extraño”, dijo hace un año María del Carmen.

Lo que sí logró la búsqueda incansable de los Cash es encontrar mujeres que eran víctimas de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. “Se ha podido encontrar a muchas chicas que estaban encerradas en lugares, víctimas de trata. Muchas fueron rescatadas gracias a las investigaciones de mi marido. A veces, cuando él investigaba, salían cosas que se le habían pasado al juzgado”, cuenta María del Carmen,

Hoy, a casi 12 años de la desaparición de María, su mamá y dos de sus hijos, Máximo y Santiago, prefirieron no hablar del caso. Dejan entrever algo de cansancio porque no avanza la investigación y cierto miedo a reavivar el dolor que significa repasar la historia de María.

