“Mi hijo se suicidó”: cómo funcionan los grupos para familias en duelo y dónde pedir ayuda

Hace cuatro años, cuando faltaba un mes para que cumpliera sus 19, Agustín se suicidó. Había terminado el colegio y empezado la universidad. Sus padres lo veían maduro, con proyectos, contento. “Cuando se te muere un hijo, estás convencido de que se acabó todo. Sentís que te morís, porque el dolor y el sufrimiento es tal, que crees que no lo vas a soportar, que te va a dar un infarto”, cuenta Horacio Curutchet, que tiene 61 años, es ingeniero civil, está casado y además de Agustín es papá de Daniela (35) y abuelo. Y agrega: “Agustín ni siquiera nos dejó una carta: lo que sucedió, para nosotros sigue siendo inexplicable al día de hoy”.

Al día siguiente de la muerte de su hijo, un amigo le habló de Renacer, un grupo para madres y padres en duelo. A la semana, hecho pedazos, estaba ahí. Era jueves. “Cuando fui, lo primero que sentí y que me puso en otro lugar fue la esperanza: vi un montón de padres que hacía varios años habían perdido a sus hijos y recuperado sus vidas”, recuerda Horacio, que al día de hoy continúa participando del espacio. Aquel jueves empezó a recorrer un camino que sería largo y lleno de obstáculos: el de la reconstrucción personal.

Para él como para muchos padres, madres y otros familiares en duelo, los grupos de pares juegan un rol fundamental. Son espacios de encuentro con quienes atravesaron situaciones similares y que entienden perfectamente lo que están viviendo. No se los juzga, se los escucha, contiene y acompaña. Pero, ante todo, son un lugar donde los recién llegados ven en quienes llevan más años una perspectiva de futuro: aunque nunca se vuelve a ser el mismo, se puede salir adelante.

En 2019, en la Argentina hubo 3297 suicidios y la gran mayoría fueron de varones (2714). Los datos son de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS); y, aunque no se cuenta con otros más actualizados, los especialistas advierten que desde el comienzo de la pandemia, la problemática se profundizó. Si bien en nuestro país y a diferencia de lo que ocurre en otros como España, no hay grupos de organizaciones que sean específicos para quienes están atravesando un duelo por un suicidio, sí los hay para los que perdieron a sus seres queridos sin importar la causa de muerte. En muchos casos −como el de Renacer− son solo de pares; en otros, están coordinados por profesionales como psicólogos.

Silvana A. Savio, doctora en psicología y autora de “Los que quedaron. Padres y madres que perdieron a un hijo o a una hija por suicidio” (Ediorial Dunken) explica que el número de personas afectadas de forma directa por cada una de estas muertes, debe multiplicarse por siete.

Horacio se acuerda de la tarde en que estaba sentando en el escritorio de su casa, en un barrio privado de Del Viso, y un vecino le golpeó la ventana. “No es tu culpa”, le dijo. Él se quedó helado. Tenía la tranquilidad de haberle dado todo su amor y cuidado a Agustín. Aunque en su caso cuenta que no experimentó la culpa, sí lo ve en muchos otros de familiares cuyos seres queridos se suicidaron. Para los especialistas, es uno de los sentimientos más frecuentes, al que hay que sumarle las preguntas sin respuesta −¿por qué no lo vi venir?, ¿por qué no pude ayudarlo?−, el tabú, el estigma y la mirada prejuiciosa de los otros: ese “por algo habrá sido” que muchas veces no se dice, pero está.

Luces en el camino

Para Nora Fontana, psicóloga especializada en tanatología y suicidología y vicepresidenta del Centro de Asistencia al Suicida Buenos Aires (CAS), el dolor que conlleva perder a una persona que se quitó la vida es uno de los más intensos que se pueden experimentar. Aunque cada duelo es único, considera que, en muchos casos, estos suelen ser más largos y difíciles de superar. “Las personas pierden la esperanza, sienten que no hay un futuro, que nunca van a poder volver a sentir alegría”, cuenta. Es ahí donde considera que los grupos suelen jugar un rol clave: “Quienes pasaron por lo mismo les abren un panorama y les van contando lo que ellos vivieron, guiándolos. Son luces en el camino”.

Horacio lo describe justamente así, como “waypoints” (puntos en el camino), esas gotitas boca abajo que aparecen en el Google Maps y que van indicando las distintas fases del trayecto. “Llega un momento en que uno empieza a mirar al otro, a decir: ‘yo ya recibí un montón, ahora tengo que empezar a dar’”, cuenta Horacio, que hoy es uno de los responsables de hacerles las entrevistas a los recién llegados.

Tanto él desde su experiencia como los especialistas consultados para esta nota, subrayan que los grupos no son para todo el mundo. “Hay gente a la que le sirve muchísimo escuchar al resto y otra que dice: ‘a penas puedo con mi dolor, menos con el de los demás’”, describe Savio. En este sentido, la doctora en psicología señala que “no hay cosas que estén bien o mal”, sino que lo mejor es darle a cada persona varios recursos para que tome los que considera adecuados.

Alberto Arias es referente del grupo Renacer que funciona en la parroquia de San Cayetano, en Belgrano. Es el mismo del que participa Horacio. Cuenta que en el último tiempo, luego de que se conociera la historia de Jess Browne, cuyo hijo Nacho se suicidó el año pasado y que comparte su experiencia en una página de Instagram, las consultas de madres y padres en duelo por sucidio, se multiplicaron. “En el último semestre debo haber recibido a unos 100 papás”, cuenta Alberto. En su caso, su hijo Manu murió a los 13 años de muerte súbita y él es uno de los “más antiguos” en el grupo.

¿Qué sienten los que llegan? Alberto lo describe así: “Hace dos años estuve en China y cuando alguien te habla en español, te dan ganas de darle un beso, porque te entiende. Hace una hora hablé con una mamá que me dijo: ‘No sabes las ganas de morirme que tengo’. Yo estuve en ese lugar. Esa empatía que se produce es mágica, porque no hay médico, brujo o familiar que te entienda. Eso es lo que se produce en los grupos”.

Nadie le dice al otro lo que tiene que hacer, no se critica ni se juzga. Se escucha, se acompaña y cada uno toma de los demás lo que piensa que le va a servir: desde cómo pasar ese primer cumpleaños sin la hija o el hijo, hasta qué hacer con su ropa. Sin manuales, sus integrantes lo viven como “una escuela de vida”: “Cuando salís de tu propio dolor para abrazar a otro porque en ese momento ves que está peor que vos y que lo podes ayudar, es maravilloso. Ahí se produce el milagro de la sanación”, señala Alberto.

Héctor Basile, integrante de la Red Mundial de Suicidología, médico psiquiatra y doctor en psicología, agrega que esa comunidad y solidaridad que se produce en los grupos forma parte de lo que muchos especialistas llaman la posvención. ¿De qué se trata? Mientras que la prevención se da antes de que ocurran las cosas, la posvención “es la prevención de lo que puede venir a consecuencia de lo que no pudimos prever”. En este caso, por ejemplo, que pueda haber una depresión prolongada y mucho más severa, un duelo postergado o que los vínculos entre los que quedan se destruyan, entre otras consecuencias.

Lucero tiene 37 años, es profesora de danzas y mamá de Brenda (11) y Josefina (5). Hace tres años, su pareja se suicidó y gracias al pediatra de sus hijas conoció a Fundación Aikén, una organización especializada en acompañar psicológicamente a niños, niñas y adolescentes en duelo, así también como a sus adultos a cargo. Se trabaja en grupos para chicos por un lado y adultos por el otro. En todos los casos, están coordinados por especialistas en salud mental.

“Ellas eran muy chiquitas cuando pasó y yo siempre les fui respondiendo con la verdad a todas sus preguntas, pero me di cuenta que necesitaban herramientas y yo también. El primer día que fuimos a los grupos, Brenda me preguntó cuándo íbamos a volver y ahí me di cuenta que estaban en buen camino”, recuerda Lucero.

Hoy Brenda es una preadolescente con el flequillo decolorado, como usan muchas chicas de su edad. Por video llamada, cuenta: “Ese primer día primero no quería ir porque me daba vergüenza. Soy re reservada, a veces pienso algo y no lo digo. Pero después me sentí más cómoda, a parte ahí son re buenos”. Poco a poco, empezó a abrirse y a hablar cada vez más con su mamá y su hermana de sus emociones. “Aikén para mi es contención y amor”, resume.

Aldana Di Costanzo, psicóloga especialista en duelo y fundadora de Aikén, explica que cada vez que ingresa un niño nuevo a los grupos, se presenta y cuenta qué ser querido se murió y a cómo. “El ir poniendo en palabras, es parte del proceso terapéutico. Lo que se intenta y el sentido de los grupos, es ir sacándole el estigma y poder entender que el suicidio es una causa más de muerte”, cuenta la psicóloga. Todas las dinámicas incluyen juegos y distintos ejercicios que impulsan el hablar de los seres queridos fallecidos.

Cómo acompañar un duelo por suicidio

Estas son algunas sugerencias de las y los especialistas consultados:

Escucha activa: Es poder hacer “un espacio interior y de profundidad en mi persona para ver qué es lo que el otro necesita”. Así la describe la psicóloga Nora Fonta, quien elige una frase del sacerdote holandés Henri Nouwen para graficarlo: “la escucha es hospitalidad. “Recibo a esa otra persona como si viniera de visita a mi casa, con los brazos abiertos, con empatía y con amplitud de corazón”, señala. Si el otro siente que estoy cerca, esa presencia ya es sedante.

Es poder hacer “un espacio interior y de profundidad en mi persona para ver qué es lo que el otro necesita”. Así la describe la psicóloga Nora Fonta, quien elige una frase del sacerdote holandés Henri Nouwen para graficarlo: “la escucha es hospitalidad. “Recibo a esa otra persona como si viniera de visita a mi casa, con los brazos abiertos, con empatía y con amplitud de corazón”, señala. Si el otro siente que estoy cerca, esa presencia ya es sedante. Mostrarse disponibles: Tenemos que encontrar momentos en que el otro esté disponible para aceptar nuestra cercanía, ya que seguramente también precisará ratos de soledad. La doctora en psicología Silvana A. Savio señala que muchas veces los amigos o familiares no se acercan “porque no saben qué decir o qué hacer”. Por eso, es importante entender “que uno no le va a poder brindar soluciones a esa persona en duelo, sino que lo que está necesitando quizás es poder contar su dolor o llorar en compañía. Hay que mostrarles que estamos”, dice la especialista.

Tenemos que encontrar momentos en que el otro esté disponible para aceptar nuestra cercanía, ya que seguramente también precisará ratos de soledad. La doctora en psicología Silvana A. Savio señala que muchas veces los amigos o familiares no se acercan “porque no saben qué decir o qué hacer”. Por eso, es importante entender “que uno no le va a poder brindar soluciones a esa persona en duelo, sino que lo que está necesitando quizás es poder contar su dolor o llorar en compañía. Hay que mostrarles que estamos”, dice la especialista. Respetar sus tiempos: Cada duelo y cada persona es único, y por ende también el tiempo que dura ese proceso. “Tengo que tener aceptación de lo que al otro le pasa. No le puedo decir: ‘Dale, ponete las pilas, vamos a bailar, distraete’, o que haga lo que yo crea que tiene que hacer en ese momento. Debo estar cerca para comprender ese sufrimiento”, sugiere Fontana.

Cada duelo y cada persona es único, y por ende también el tiempo que dura ese proceso. “Tengo que tener aceptación de lo que al otro le pasa. No le puedo decir: ‘Dale, ponete las pilas, vamos a bailar, distraete’, o que haga lo que yo crea que tiene que hacer en ese momento. Debo estar cerca para comprender ese sufrimiento”, sugiere Fontana. Ayudar con las tareas cotidianas: Cuando ocurre una muerte por sucidio, los familiares quedan en estado de shock, sin poder ocuparse de nada: desde hacer las compras o la limpieza de la casa, hasta levantarse de la cama o cocinar. “Se puede ayudar en las cosas prácticas, como prepararles y llevarles comida, estar atentos si necesitan ir al médico o hacer una consulta con un psiquiatra”, ejemplifica Savio.

Cuando ocurre una muerte por sucidio, los familiares quedan en estado de shock, sin poder ocuparse de nada: desde hacer las compras o la limpieza de la casa, hasta levantarse de la cama o cocinar. “Se puede ayudar en las cosas prácticas, como prepararles y llevarles comida, estar atentos si necesitan ir al médico o hacer una consulta con un psiquiatra”, ejemplifica Savio. Ser cuidadosos con lo que decimos: Hay frases que, aunque pueden estar dichas con buena intención, no ayudan. Algunos ejemplos son:

“No pienses más”: como explica Fontana, es en el recuerdo donde los familiares pueden ir desentrañando el misterio de esa muerte, además de experimentar el amor que los unía con quien ya no está y de permitirles ir atravesando el duelo.

“El tiempo cura”: Es real que con el tiempo el dolor va disminuyendo, pero Fontana enfatiza que eso sólo ocurrirá si la persona trabaja en ese sentido. “Solo caminando el dolor se atraviesa el duelo”, señala.

“Te entiendo”: Es otra frase que los dolientes escuchan con frecuencia. “Muchas veces suelen saltar como un resorte: ‘¿Cómo me podés entender si a vos no se te suicidó un hijo?’”, explica Savio, y sugiere reemplazarla por: “te acompaño”, “lamento tu dolor” o “sufro con vos”.

“Fuerza, ya va a pasar”: Si bien el dolor intolerable irá disminuyendo, la muerte de un hijo siempre implica rearmar una vida distinta sin ese ser que murió.

“No es tu culpa”: Si una persona muere, por ejemplo, a causa de una enfermedad, no solemos decirle a sus familiares “no es tu culpa”. Decir frases como esta puede disparar en el otro la pregunta: ¿podría yo tener la culpa?