El Gobierno publicó el primer censo nacional de personas en situación de calle
El relevamiento no incluye a la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa, que no quisieron participar del estudio
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Un relevamiento realizado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contabilizó a 9421 personas en situación de calle en todo el país. Sin embargo, el censo no incluye a las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa, ya que decidieron no participar del censo.
De las 9421 personas censadas, el 83% son hombres y el 17% mujeres. En cuanto a las edades, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad, indicó la cartera de Pettovello.
El relevamiento se realizó tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas), como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios), con el objetivo de obtener una radiografía actualizada de la situación en cada territorio.
El 84% de las personas en situación de calle accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. A partir de estas 7894 entrevistas, un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.
Asimismo, el informe sostiene que el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI. Una problemática que menciona el Ministerio es que muchas de estas personas tienen un entorno con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático.
El estudio también muestra que el 44% de las personas en situación de calle asiste a comedores para acceder a alimentos, el 46% pasa la noche en refugios o paradores transitorios dispuestos por los gobiernos y el 40% duerme en la vía pública. El 15% de estas personas posee algún tipo de discapacidad, pero sólo el 42% de ellos cuenta con el Certificado Único de Discapacidad.
“Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, dicen desde Capital Humano.
Como cinco provincias gobernadas por el peronismo no adhirieron al estudio, entre ellas Buenos Aires que tenía más de 6% de indigencia en 2025 según el Indec, el número de 9421 no es una cifra que abarque todo el país.
Personas en situación de calle por jurisdicción:
- Ciudad de Buenos Aires: 5176
- Santa Fe: 1328
- Córdoba: 588
- Mendoza: 421
- Neuquén: 401
- Entre Ríos: 364
- Salta: 221
- Tucumán: 159
- Río Negro: 149
- Chaco: 121
- San Juan: 95
- Misiones: 81
- San Luis: 68
- Corrientes: 63
- Jujuy: 55
- Chubut: 49
- Santa Cruz: 41
- Catamarca: 25
- La Pampa: 16
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