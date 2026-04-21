El Gobierno publicó el primer censo nacional de personas en situación de calle

Un relevamiento realizado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contabilizó a 9421 personas en situación de calle en todo el país. Sin embargo, el censo no incluye a las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa, ya que decidieron no participar del censo.

De las 9421 personas censadas, el 83% son hombres y el 17% mujeres. En cuanto a las edades, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad, indicó la cartera de Pettovello.

El Gobierno publicó el primer censo de personas en situación de calle en todo el país

El relevamiento se realizó tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas), como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios), con el objetivo de obtener una radiografía actualizada de la situación en cada territorio.

El 84% de las personas en situación de calle accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. A partir de estas 7894 entrevistas, un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

El Gobierno publicó el primer censo de personas en situación de calle en todo el país

Asimismo, el informe sostiene que el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI. Una problemática que menciona el Ministerio es que muchas de estas personas tienen un entorno con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático.

El estudio también muestra que el 44% de las personas en situación de calle asiste a comedores para acceder a alimentos, el 46% pasa la noche en refugios o paradores transitorios dispuestos por los gobiernos y el 40% duerme en la vía pública. El 15% de estas personas posee algún tipo de discapacidad, pero sólo el 42% de ellos cuenta con el Certificado Único de Discapacidad.

“Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, dicen desde Capital Humano.

Como cinco provincias gobernadas por el peronismo no adhirieron al estudio, entre ellas Buenos Aires que tenía más de 6% de indigencia en 2025 según el Indec, el número de 9421 no es una cifra que abarque todo el país.

Personas en situación de calle por jurisdicción: