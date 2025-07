Un grupo de investigadores y ONG registraron 63 muertes de personas en situación de calle durante la primera mitad del año

Un grupo de organizaciones sociales denunció que, durante la primera mitad del año, registró 63 muertes de personas en situación de calle, 12 de las cuales se dieron en un contexto de bajas temperaturas .

Se trata de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo de Investigación en Psicología Social de la UBA llamado “Sociabilidades por los Márgenes”. Desde hace algunos años, ambas organizaciones llevan adelante un reporte sobre los hechos de violencia que sufren las personas que duermen en la calle.

Según sus referentes, el total de muertes se dieron en diferentes puntos del país: por ejemplo, en CABA, la Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Neuquén, Tucumán y Salta, entre otras jurisdicciones. De esas 63 fallecimientos, 12 ocurrieron entre mayo y junio, es decir, en un contexto de bajas temperaturas: tres tuvieron lugar en CABA, tres en la provincia de Buenos Aires, tres en Mendoza, una en San Luis, una en Salta, una en Río Negro y otra en Neuquén.

Estas cifras formarán parte de la cuarta edición del Registro Unico de Violencias (RUV) contra personas en situación de calle que será difundido el próximo 19 de agosto. En la última edición, las organizaciones denunciaron 135 muertes en todo el país.

La responsable del equipo que lleva adelante el informe, Jorgelina Di Iorio, investigadora CONICET y doctora en Psicología, explicó que la difusión de este corte preliminar busca generar conciencia acerca de las condiciones de vida de las personas en situación de calle. “Sus muertes no son muertes que se dan exclusivamente durante el invierno”, dice la especialista.

Según Di Iorio, las malas condiciones de vida de esta población, que no tiene acceso a una vivienda, a una alimentación sana, o a una atención de salud adecuada, hacen que todo les afecte más. “Las bajas temperaturas, por supuesto, pero también una infección o una lesión en cualquier momento del año”, dice.

La especialista explica en qué consiste la metodología que utilizan para registrar las muertes en todo el país. “Hacemos un monitoreo de medios digitales de alcance nacional en el que participan varios observatorios de medios. Vamos rastreando las noticias utilizando determinadas palabras clave vinculadas con la temática”, revela.

El acumulado de noticias son, después, analizados por un equipo de profesionales. “Además, la Asamblea está integrada por organizaciones sociales que están en territorio y que también son fuente de información. Cuando detectan y chequean alguna muerte, la sumamos en el relevamiento aunque no haya salido en las noticias”, agrega Di Iorio.

En un posteo en su cuenta de Instagram, la organización aporta más precisiones sobre las muertes que se dieron durante los primeros seis meses del año. “La mayoría de estos casos fueron personas encontradas sin vida en el espacio público, comunmente definido como ‘muerte sin signos de violencia’ o ‘muerte natural’. En general no se identifican con precisión las causas”, puede leerse.

“Que aparentemente no haya mediado violencia física, no significa que no haya existido violencia”, dice Di Iorio al respecto. “Estas personas son víctimas de violencia estructural, porque se ven impedidas de ejercer cualquiera de su derechos”, concluye.

Más información:

Si notás que la salud de una persona en situación de calle está en peligro, tenés que llamar a los números de emergencia de tu distrito para que la asistan de manera inmediata.

Si estás de paso, advertí sobre la situación a los comercios de la zona.

A dónde llamar

Ciudad de Buenos Aires: 108

Provincia Buenos Aires: 911

Mar del Plata 147

La Plata WhatsApp 221 672 3338

Bariloche 103

Ciudad de Córdoba: WhatsApp 351-595-0589, 103 y 108 (Defensa Civil)

Corrientes 147

Formosa 102

La Pampa 911

La Rioja 108

Mendoza 261 559 2975

Neuquén WhatsApp 299 520 38 80

Rosario WhatsApp 341 544 01 47

Salta 911 o 105

San Juan 102

San Luis 0800 333 0800

Santa Fe 0800 777 5000

Santiago del Estero 103

Tucumán 103

