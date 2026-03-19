Un oasis de esperanza: el primer barrio argentino construido íntegramente por mujeres

En la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate, avanza a paso firme un proyecto solidario: la construcción con Steel Framing de 80 viviendas, una escuela y un hospital, entre otros espacios, destinados a personas en situación de vulnerabilidad y levantados íntegramente por mujeres.

Bajo el nombre Akamasoa Argentina, la iniciativa se inspira en el trabajo del sacerdote argentino Pedro Opeka, quien en Madagascar logró, a lo largo de cinco décadas, rescatar a medio millón de personas de la pobreza extrema mediante el esfuerzo comunitario y la autogestión. Desde 2019, el proyecto local se desarrolla sobre un predio de siete hectáreas, a solo 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, ya se entregaron 14 viviendas, adjudicadas en comodato a integrantes de la comunidad según su compromiso y desempeño. A su vez, las familias beneficiadas se comprometen a seguir colaborando en la construcción de las siguientes casas.

El método elegido para levantar el barrio es Steel Framing, un sistema de construcción en seco que utiliza perfiles de acero galvanizado normalizados que se combina con placas de roca de yeso y cementicias, aislantes térmicos y acústicos. Este sistema permite montar estructuras resistentes y livianas con gran rapidez, eliminando la necesidad de paredes de carga. Además, reduce notablemente el uso de materiales tradicionales como cemento, agua y arena, lo que lo convierte en una opción más sustentable y eficiente.

Uno de los factores que influyó en la decisión de emplear el método de Steel Framing para la construcción del barrio fue la velocidad con que puede ejecutarse la obra. “Nos permite construir una casa de 78 m² en tan solo cuatro meses si se cuenta con todos los recursos”, explica Gastón Vigo Gasparotti, fundador de Akamasoa Argentina.

“Pero no es solo una cuestión de velocidad: este método nos da la posibilidad de capacitar a personas en oficios con proyección. Es una oportunidad concreta de inclusión y movilidad social”, agrega Gastón.

Las obras avanzan a buen ritmo: además de las viviendas, ya se construyeron 11 módulos de acogida para alojamiento provisiorio, los cimientos de una escuela agrotécnica, espacios de apoyo escolar, un domo geodésico para talleres, una cocina industrial de 95 m², más de 40 huertas familiares y dos invernaderos hidropónicos. Todo esto genera, además, oportunidades de trabajo para las familias que integran la comunidad.

Por otra parte, el proyecto se apoya fuertemente en la industria nacional: desde los perfiles de acero utilizados en las estructuras hasta insumos clave como los tornillos, los hierros, el hormigón y las placas de yeso son producidos en el país. La presencia de estos materiales argentinos no solo impulsa la cadena de valor local, sino que también refuerza el espíritu de desarrollo comunitario y productivo que distingue a Akamasoa Argentina.

Eficiencia, sustentabilidad y adaptabilidad

Gastón Vigo Gasparotti destaca que, además, se trata de un método de contruccion “con grandes beneficios para el medioambiente: casi no requiere cemento, agua ni arena —salvo en los cimientos—, y cada material puede reutilizarse en futuras obras o viviendas, ya que el desperdicio es ínfimo”.

El sistema Steel Framing ofrece múltiples ventajas: eficiencia, al reducir en un 30% los tiempos de construcción en comparación con una edificación húmeda de similares características, según el Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE); sustentabilidad, gracias a su capacidad de aislamiento térmico y acústico que permite un ahorro energético de hasta el 40%; y adaptabilidad. Las viviendas resultantes son frescas en verano, cálidas en invierno, resistentes al fuego y requieren un mantenimiento mínimo. Además, su principal elemento constructivo —perfiles normalizados, livianos y de fácil instalación— están compuestos por acero infinitamente reciclable sin pérdida de calidad, lo que potencia su perfil sustentable y minimiza el impacto ambiental.

“Este barrio no solo representa un cambio en la forma de construir: representa un cambio en quiénes construyen. Es el primer barrio del país hecho casi por completo por mujeres y por su propia comunidad. Donde antes parecía impensado ver mujeres levantando paredes, hoy se demuestra que no hay trabajos de hombres o de mujeres: hay trabajos de personas”, enfatiza Vigo Gasparotti.

Actualmente, Akamasoa Argentina continúa en expansión. Están en marcha la construcción de cuatro nuevas casas y cuatro módulos educativos de 250 m² cada uno, destinados a educación primaria, secundaria y técnica, con el objetivo de alcanzar a 750 alumnos. También se proyecta la ampliación del área de atención primaria de salud, abierta a toda la comunidad.

Los requisitos para formar parte de Akamasoa Argentina son claros: todos los adultos deben completar sus estudios secundarios, participar en distintas tareas comunitarias —como las huertas, la fábrica de velas o el comedor—, y parte del dinero recaudado se destina a la compra de materiales para continuar construyendo.

En pocos años, la comunidad pasó de tener siete familias y 25 voluntarios a más de 100 y 4.000 voluntarios activos. El proyecto cuenta con el apoyo de empresas privadas y se consolida como una verdadera referencia de desarrollo social sostenible.

Como lo define su fundador, “Akamasoa es un oasis de esperanza construido con trabajo, educación y disciplina”.

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