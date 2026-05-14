Viajar al Mundial por $0: la promo que te lleva a alentar a la Selección con un solo click

Viajar a ver a la Selección en el Mundial de Estados Unidos sin gastar un peso. Parece utópico, pero no lo es. ¿El único requisito? Abrir la app de DiDi y seguir cinco pasos simples, rápidos e intuitivos.

La iniciativa está activa desde el 11 de abril y su mecánica es tan fácil como llamativa. Al ingresar a la aplicación, los usuarios encuentran un pop-up que los invita a participar. La dinámica consiste en simular que se pide un viaje, pero con un destino inusual para una app pensada para moverse por la ciudad: uno de los estadios donde la Selección Argentina disputará sus primeros partidos del Mundial.

La campaña de DiDi con Jero Freixas como protagonista

Así funciona: cuando el usuario simula ese viaje imposible hacia un estadio en los Estados Unidos, la app devuelve un precio. En la mayoría de los casos, ese valor será alto y podrá volver a intentarlo. Pero en algunos, el precio que aparece en pantalla es $0. Ese resultado convierte al usuario en potencial ganador del premio: el viaje real para estar en las tribunas alentando a la Selección.

Hasta 20 intentos por día

Uno de los puntos que distingue a esta promo de otras similares es que no se agota en un único intento. Si el precio no sale en $0, la mecánica permite volver a probar hasta 20 veces por día. Cada ingreso a la app es una nueva oportunidad, lo que convierte una acción cotidiana en una motivación sin igual para los hinchas argentinos.

No hay pasos engorrosos, registros externos ni compras obligatorias: todo sucede dentro de la misma aplicación.

Cómo participar: el paso a paso

1. Ingresar a la app de DiDi.

2. Hacer clic en el pop-up de la promoción.

3. Simular un viaje hacia uno de los estadios donde jugará la Selección Argentina.

4. Aceptar los términos y condiciones.

5. Seleccionar el botón “Simulá tu viaje”.

6. Ver el precio final: si aparece $0, el usuario será considerado Potencial Ganador, sujeto a verificación.

Con las expectativas de los hinchas argentinos en su punto más alto de cara al Mundial, la propuesta apunta directo al núcleo duro del fútbol argentino: aquellos que sueñan con estar presentes cuando suene el himno y la Selección salga a la cancha. Por ahora, el único costo de ese sueño es un click.

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