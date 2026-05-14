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Viajar al Mundial por $0: la promo que te lleva a alentar a la Selección con un solo click

DiDi encontró la manera de conectar el fútbol con la vida cotidiana: simular un viaje a un estadio de Estados Unidos y, así, tener la oportunidad de terminar en una butaca real durante el Mundial 2026.

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Seis meses menos como campeones: la campaña de DiDi que nos invita a celebrar cada minuto.
Seis meses menos como campeones: la campaña de DiDi que nos invita a celebrar cada minuto.

Viajar a ver a la Selección en el Mundial de Estados Unidos sin gastar un peso. Parece utópico, pero no lo es. ¿El único requisito? Abrir la app de DiDi y seguir cinco pasos simples, rápidos e intuitivos.

La iniciativa está activa desde el 11 de abril y su mecánica es tan fácil como llamativa. Al ingresar a la aplicación, los usuarios encuentran un pop-up que los invita a participar. La dinámica consiste en simular que se pide un viaje, pero con un destino inusual para una app pensada para moverse por la ciudad: uno de los estadios donde la Selección Argentina disputará sus primeros partidos del Mundial.

La campaña de DiDi con Jero Freixas como protagonista
La campaña de DiDi con Jero Freixas como protagonista

Así funciona: cuando el usuario simula ese viaje imposible hacia un estadio en los Estados Unidos, la app devuelve un precio. En la mayoría de los casos, ese valor será alto y podrá volver a intentarlo. Pero en algunos, el precio que aparece en pantalla es $0. Ese resultado convierte al usuario en potencial ganador del premio: el viaje real para estar en las tribunas alentando a la Selección.

Hasta 20 intentos por día

Uno de los puntos que distingue a esta promo de otras similares es que no se agota en un único intento. Si el precio no sale en $0, la mecánica permite volver a probar hasta 20 veces por día. Cada ingreso a la app es una nueva oportunidad, lo que convierte una acción cotidiana en una motivación sin igual para los hinchas argentinos.

No hay pasos engorrosos, registros externos ni compras obligatorias: todo sucede dentro de la misma aplicación.

Cómo participar: el paso a paso

1. Ingresar a la app de DiDi.

2. Hacer clic en el pop-up de la promoción.

3. Simular un viaje hacia uno de los estadios donde jugará la Selección Argentina.

4. Aceptar los términos y condiciones.

5. Seleccionar el botón “Simulá tu viaje”.

6. Ver el precio final: si aparece $0, el usuario será considerado Potencial Ganador, sujeto a verificación.

Con las expectativas de los hinchas argentinos en su punto más alto de cara al Mundial, la propuesta apunta directo al núcleo duro del fútbol argentino: aquellos que sueñan con estar presentes cuando suene el himno y la Selección salga a la cancha. Por ahora, el único costo de ese sueño es un click.

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