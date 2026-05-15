En la mejor zona de Potrerillos y con lotes disponibles: crean un novedoso “pueblo de montaña” contemporáneo

“Un diamante en bruto”. Así es como muchos definen todavía a Potrerillos. Y es que, si bien la localidad mendocina ubicada sobre la cordillera lo tiene todo –cercanía con la ciudad, escala paisajística, montañas, un lago azul, silencio, viento y un potencial turístico enorme–, a la zona le faltó durante años una propuesta que ordenara la vida junto al agua.

Dentro de “Potre” (como los mendocinos suelen llamar a este enclave), la costa norte tiene un valor más especial aún: se trata del sector menos intervenido, más silencioso y hasta más “escénico” del lago. Justo entre el agua y el Cordón del Plata, con bahías naturales, penínsulas, laderas y unas visuales amplísimas.

Miralago se emplaza precisamente en ese borde privilegiado: un complejo de montaña premium que, con cerca de 300 hectáreas, se constituye como un proyecto residencial, turístico, deportivo y recreativo. Pero lo que tal vez más llama la atención es que toda la propuesta está concebida para integrarse al paisaje respetando la topografía, la flora autóctona y la identidad.

Piedra, madera y una terraza sobre el agua: un restaurante de Cantos de Miralago es otro de los spots donde extender la experiencia del lago y la montaña.

El reglamento de construcción es exigente: baja altura, paleta cromática de montaña, piedra local en fachadas y sustentabilidad integrada.

Cantos de Miralago es el único lugar en toda Mendoza en el que el Cordón del Plata se ve reflejado en un espejo de agua impresionante.

Cantos de Miralago es la nueva etapa premium del desarrollo, un sector residencial con 80 lotes de entre 2.000 y 4.000 m², vistas increíbles al lago y la cordillera y acceso directo al área náutica, ecuestre y deportiva del complejo.

Más que un barrio privado, Cantos de Miralago se presenta como un “pueblo de montaña contemporáneo” con escala humana, infraestructura social y una arquitectura súper integrada al paisaje. De hecho, el masterplan cuenta con un código urbano propio que propone alturas bajas, una paleta cromática basada en la roca local y la piedra del lugar como material obligatorio en fachadas. “La infraestructura social se proyecta primero y los lotes se integran a esa trama, no al revés”, explica el arquitecto Franco Pérez Magnelli desde DOSADOS SA, la desarrolladora a cargo del proyecto.

El video con el que la firma promociona el proyecto: “Cantos de Miralago: el lugar donde nacen tus recuerdos”

Náutica, caballos y bike park frente al lago

La zona de Potrerillos en la que se despliega Cantos de Miralago tiene otra particularidad: el viento térmico sopla en ventanas regulares de cinco a seis horas diarias, una condición poco frecuente que la vuelve un escenario ideal para vela, windsurf, kitesurf y kayak. Fue esa una de las razones por las que el Yacht Club Mendoza, decano en vela en la provincia, estará instalando en la costa norte del lago una nueva sede con muelles flotantes, zonas de amarras, guardería náutica, restaurante de montaña en piedra y madera, pileta infinita con solárium y vestuarios completos. “Salir a navegar un martes a la tarde se vuelve de pronto algo normal”, se entusiasman los desarrolladores.

El viento térmico constante, la llegada del Yacht Club Mendoza, las playas, los muelles y el restaurante de costa: todo eso convierte al lago en protagonista permanente.

Vista aérea de la sede del Yatch Club Mendoza y su muelle.

El segundo de los ejes que articula la propuesta de amenities es Posta del Lago, el centro ecuestre del proyecto que recupera el espíritu de las antiguas postas de montaña con lugares de pausa, encuentro y partida. Su infraestructura suma 25 boxes (15 cubiertos, 10 a cielo abierto), monturero, corral de doma circular, arena de riendas, matera con fogón y un conjunto de terrazas con vistas al lago. “Cada propietario –explica Carlos Bajach, de DOSADOS SA– puede tener su caballo cuidado y disponible. La filosofía tiene que ver con resolver toda la logística para liberar la experiencia: llegar, encontrar el caballo ensillado y solo dedicarse a salir hacia la ladera por un sendero que sube. Y un par de horas después volvés al fogón, donde alguien ya encendió el fuego”.

La experiencia ecuestre está pensada para que todo ocurra con naturalidad: llegar, encontrar el caballo listo y salir hacia la ladera.

Cabalgar entre montañas, uno de los ejes de la propuesta.

La propuesta de Cantos de Miralago engloba otro concepto novedoso: el de la “montaña activa”. Aquí aparece la bicicleta como actor principal, acompañada por el trekking, el senderismo, el avistaje y la exploración.

En ese marco, Cantos Bike Park fue concebido como una de las piezas estratégicas más importantes de todo el ecosistema Miralago, con paradores, espacios de encuentro y tres circuitos principales: Baobab (de 1.100 metros y nivel principiante-intermedio); Acacia/Pump Trail (orientado a principiantes, chicos y familias); y la pista olímpica XCO/M50 (de estándar avanzado y pensada para exigencia física, técnica, entrenamiento y competencia). “Este es el gran diferencial del bike park: imaginate descender con el lago y el Cordón del Plata como telón de fondo, y llegar a una sede viva, social y compartida”, describe Bernardo Sottile, de DOSADOS SA.

El bike park fue pensado como una forma distinta de vivir la montaña: entre senderos, desniveles y vistas abiertas al lago.

Cómo son los refugios

Los desarrolladores entendieron desde el principio que habitar la montaña requería una lógica diferente: arquitectura integrada, control del impacto, materiales nobles, baja altura, respeto por la topografía y una mirada sustentable.

Cantos de Miralago se compone de 80 lotes de entre 2.000 y 4.000 m² e integra una línea de cinco modelos de vivienda diseñados específicamente para el lugar por el estudio Juárez D’Ambola junto con DOSADOS SA. “No son cabañas de catálogo –enfatiza el arquitecto Rubén Juárez D´Ambola–. Estamos hablando de arquitectura proyectada para implantarse en la pendiente, orientar cada ambiente al lago y al Cordón del Plata y cumplir con el código urbano”.

Los refugios fueron diseñados para integrarse a la pendiente, abrirse al paisaje en diálogo con la montaña.

Las terrazas, parte vital de la experiencia Cantos de Miralago.

Los cinco modelos llevan nombre de minerales y rocas: Andesita, Pedernal, Arenisca, Pizarra y Basalto, como una forma de declarar que la materia del proyecto es geológica antes que decorativa. “La idea es que cada vivienda se entiende como una extensión del suelo donde se apoya. Y la orientación al lago de Potrerillos y al Cordón del Plata es condición no negociable de diseño en los cinco modelos”, explica también el arquitecto.

El comprador, entonces, no resuelve la arquitectura por su cuenta. Recibe un lote y elige un refugio: una pieza que ya está integrada al código urbano, al paisaje y al sistema constructivo del lugar, que a la vez cuenta con 5,5 kilómetros de senderos costeros, 8 miradores y 4 bahías privadas.

En Cantos de Miralago el proyecto avanzará con una estrategia diferencial: la venta de lotes y también de casas ya construidas, lo que abre la posibilidad de uso inmediato, administración y renta. La propuesta premium busca así resolver la experiencia completa: tierra, casa, administración, mantenimiento y uso.

La visión que imaginó Potrerillos antes que nadie

Hace más de veinte años que Miralago nació a partir de la visión de Daniel “Mocho” Pérez Magnelli, el emprendedor mendocino y alma mater del proyecto que supo ver en la margen norte del lago un potencial inédito para desarrollar una comunidad de montaña integrada al paisaje y al agua. Se inspiró en modelos costeros y de montaña de Chile (como Zapallar, Cachagua y Maitencillo) y otros europeos, imaginó un desarrollo turístico, residencial y náutico mucho antes de que Potrerillos se convirtiera en un polo de crecimiento.

Daniel "Mocho" Pérez Magnelli (centro), alma matter del proyecto.

Franco Pérez Magnelli, arquitecto e hijo de Daniel, decidió continuar el sueño de su padre.

Arenisca, una de las cinco tipologías de refugios que ofrece Cantos de Miralago.

Después de años de gestiones, estudios y obras complejas, el proyecto comenzó a tomar forma, aunque la sorpresiva muerte de Daniel en 2013 interrumpió ese impulso inicial. Años después, su hijo Franco –arquitecto y profundamente ligado desde chico a Miralago– retomó el sueño familiar junto a DOSADOS SA, actualizando y ampliando esa idea original hasta convertirla nuevamente en un proyecto vivo y en expansión.

Es así que hoy integran DOSADOS SA Franco Pérez Magnelli, arquitecto y responsable de la visión conceptual y arquitectónica de Cantos de Miralago; junto a Carlos Bajach y Bernardo Sottile, socios fundadores de la desarrolladora y encargados de la estructura empresarial y el desarrollo del negocio. La sociedad retoma y proyecta hacia una nueva etapa la visión original impulsada por Daniel.

Lo que comenzó hace más de veinte años a partir de una intuición avanza ahora hacia una nueva etapa nutrida por la ambición de consolidar una forma distinta de habitar la montaña y el lago en Mendoza. Tal vez resida ahí la esencia del proyecto: haber entendido que el paisaje, más allá de su innegable belleza, se valora también por la manera en que se lo integra, se lo recorre, se lo vive.

Quienes quieran conocer más sobre la nueva etapa del proyecto, Cantos de Miralago, pueden encontrar información adicional en el sitio oficial del desarrollo, que en Buenos Aires comercializan Alem inmobiliaria y Soldati.

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