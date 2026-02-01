La lucha por los dos boxeadores monumentales que Rogelio Yrurtia esculpió a principios del siglo pasado

Cuando el escritor Manuel Mujica Lainez se cruzó con Combate de box, la impactante escultura monumental creada por Rogelio Yrurtia, quedó fascinado. Su conmoción fue tal que no solo la definió como “un tesoro”, sino que expresó su deseo de que la obra saliera de la casa-museo ubicada en el barrio de Belgrano para ser expuesta en un espacio público y concurrido donde todos pudieran verla.

“Lo aconsejable sería que la municipalidad hiciera reproducir la escultura, exactamente -sin olvidar la incomparable pátina- para ubicarla en la vastedad lógica de algún parque ciudadano, donde se alzaría como el doble símbolo del hondo culto argentino al deporte y del esencial conocimiento platónico de nosotros mismos, sin el cual nada realmente constructivo es posible”, editorializó el escritor en LA NACION durante la década del sesenta.

Combate de box refleja a dos hombres a punto de enfrentarse en un ring, pero, cuando se los mira de cerca, las diferencias entre ambos se desvanecen para convertirse en una misma persona que pelea contra sí misma. Esta idea, sostiene Andrea Elías, directora del Museo Casa Yrurtia (O’ Higgins 2390), está estrechamente vinculada a la idiosincrasia del artista.

“La historia de Rogelio Yrurtia tiene mucho que ver con la historia de nuestro país ya que fue hijo de inmigrantes. Él provenía de una familia de vascos que se dedicaban al comercio”, cuenta Elías. Si bien los padres del artista deseaban que se dedicara a la contabilidad para continuar con el negocio familiar, tempranamente aceptaron que su hijo tenía inquietud por las artes y, desde muy chico, lo apoyaron.

Rogelio Yrurtia Yrurtia practicaba boxeo y esgrima en su tiempo libre Ricardo Pristupluk

Sus primeros pasos no fueron en el campo de la escultura sino en el de la pintura, que requería una menor cantidad de recursos materiales. “La anécdota cuenta que Yrurtia confeccionaba sus propios pinceles con pelo de sus hermanas”, explica la directora.

Tiempo después, el artista ingresó al taller de un santero, donde utilizó el cincel por primera vez. Luego, se profesionalizó al comenzar a tomar clases con Lucio Correa Morales, escultor pionero de su época quien, décadas después, se transformaría en su suegro.

El punto de inflexión en la carrera de Yrurtia se produjo cuando gana una beca para formarse en Europa y, tras una breve estadía en Italia, se instala en París. “En ese momento, los primeros artistas argentinos estaban avalados por una beca que daba el gobierno. La idea era que estudiaran en Europa y que después volvieran al país para iniciar aquí una escuela donde formaran a los artistas locales”.

Gracias a esta posibilidad, Yrurtia inauguró, junto con Lola Mora, su principal competidora en los concursos públicos, una generación de escultores monumentales nacidos en la Argentina. Años antes del Centenario, este tipo de obras aún eran encargadas a artistas europeos.

La fachada del Museo Casa Yrurtia, en Belgrano Ricardo Pristupluk

En 1903, el escultor exhibe en el Salón de la Sociedad de Artistas Franceses su obra Las Pecadoras, que logró llamar la atención de la prensa y le abrió la puerta a nuevos encargos. Lamentablemente, solo quedan registros fotográficos de esta obra ya que, al no poder fundirla en bronce, Yrurtia la destruyó.

“Las Pecadoras es una obra fundamental porque inaugura la carrera del artista. Él la confeccionó en yeso y, luego de exhibirla en París, la lleva a una exposición en Estados Unidos. Esos viajes se hacían en barco y, debido a los traslados, la pieza se fue deteriorando. Él bregaba por pasarla a bronce pero, al no poder lograrlo, terminó por destruirla”, detalla Elías.

Tras ganar notoriedad en nuestro país, Yrurtia comienza a recibir encargos monumentales y, hasta el día de hoy, es uno de los pocos escultores argentinos que tiene varios monumentos públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Canto al trabajo, el mausoleo de Bernardino Rivadavia y el monumento a Manuel Dorrego.

Rogelio Yrurtia y su obra "Las Pecadoras”. Revista "Letras y Colores# Año1 Nro 1, Mayo de 1903 Museologia

Durante su estadía en París, Yrurtia entra en contacto con la obra de Auguste Rodin, quien lo marcó a fuego no solo por sus modernas esculturas, sino por la decisión de donar su residencia para que se transformara en una casa-museo. En Francia, el artista también conoció a la crítica de arte Geertruida Radersma, su primera esposa.

En 1920, la pareja se instaló en la Argentina y adquirió la propiedad en la que hoy funciona el museo. “Yrurtia participó activamente en la remodelación de la casa y supervisó toda la obra. En 1923, la fachada neocolonial (que aún hoy puede verse en la entrada del museo) ganó el Premio Municipal de Arquitectura”, explica Elías.

Tras la muerte de Radersma en 1935, Yrurtia conoce a la pintora Lía Correa Morales, con quien trabaja codo a codo para hacer que la casa-museo se volviera una realidad. La institución inaugura en 1949 y, tras la muerte del escultor en 1950, la artista se convirtió en la primera mujer directora de un museo nacional.

“Yrurtia pensó este lugar como una casa-taller para artistas, pero él tempranamente ya sabía que quería que se transformara en un museo. Eso a nosotros nos interesa mucho como institución porque es un artista que pensó en la posteridad. Él no solo se enfocó en su obra, sino también nos dejó colecciones de mobiliario, pintura, escultura y gran parte de la obra de su pareja Lía Correa Morales”, detalla la directora.

Los colosos de Yrurtia. A principios del siglo pasado, Rogelio Yrurtia esculpió a dos boxeadores enormes (hoy ubicados en el parque del Museo), considerados “malditos” ya que quien los encargó se arrepintió a último momento de comprarlos. Ricardo Pristupluk

Al haber sido pensada desde cero para ser un museo, los ambientes de la casa permiten exhibir distintos tipos de obras, como esculturas monumentales, maquetas y pinturas. “En el que fue su taller se pueden ver los estudios de sus esculturas a gran escala, que son muy interesantes. Pocas casas tienen este tipo de relación entre la escala doméstica y la escultura monumental. Esto es muy interesante de ver y es algo que Yrurtia pensó cuando ideó su casa”.

La colección del museo se completa con obras de otros artistas locales y extranjeros, entre los que se destacan Pablo Picasso, Auguste Rodin, Ángel Della Valle y Martín Malharro. “Es muy interesante nuestra pinacoteca porque hay artistas locales que son contemporáneos a Yrurtia. Con respecto a la obra de Picasso, él la adquirió en una exposición en París en 1903. Es un cuadro previo al Cubismo, se trata de un paisaje. De Rodin tenemos una cabeza de yeso, que es un estudio de una de sus esculturas más conocidas que se llama Los burgueses de Calais”.

El jardín es uno de los espacios más relevantes de la propiedad porque fue el propio Yrurtia quien lo diseñó inspirado en el proyecto de la casa-museo de Rodin, que fue inaugurada en 1916. “Si bien este detalle no es tan explícito en los documentos, yo creo que hay mucho de ese espíritu en este proyecto”, asegura Elías.

En este frondoso jardín es donde se ubica Combate de box, una de las obras más impactantes de Yrurtia. Esta escultura fue encargada por el Jockey Club en 1923 y el artista trabajó en ella durante dos años.

“En 1925, el artista funde la obra en París con Alexis Rudier, el mismo fundidor que trabajaba con Rodin. Lista para ser entregada, el artista la trae nuevamente a la Argentina, pero el Jockey Club decide finalmente no comprarla. A fines de la década del treinta, se organizó una exhibición de arte argentino en Estados Unidos e Yrurtia envió allí la obra Combate de Box, que fue exhibida en museos de Nueva York, Nueva Jersey y San Francisco. Estuvo expuesta pero, al no poder venderla, la obra volvió al país”, cuenta Constanza Varela, museóloga y referente del área de Gestión de Colecciones del Museo.

Al no encontrar compradores, Yrurtia decidió emplazar la escultura dentro su casa y, por este motivo, Combate de box es la única obra de escala monumental terminada y exhibida en el museo. Tras quedar impactado por la potencia de los boxeadores, Manuel Mujica Láinez hizo una reflexión y aseguró que este combate no se trataba de una batalla de un hombre contra otro sino de una persona luchando contra sí misma.

Varela señala que uno de los detalles que vuelve verosímil la teoría del escritor es que Yrurtia practicaba boxeo y esgrima en su tiempo libre. “Él era amigo de Carlos Delcasse, dueño de la Casa del Ángel, también acá en el barrio de Belgrano. En esa casa se hacían combates de box y de esgrima. Las primeras peleas de box y los duelos estaban prohibidos en ese momento, pero allí se practicaban igual”.

En el libro Museo Casa de Yrurtia, Laura Malosetti Costa y Carolina Vanegas Carrasco explican que “la centralidad del cuerpo y la referencia al arte clásico al esculpir un deportista” hacen que la obra Combate de Box evoque los vínculos ideológicos que Yrurtia mantenía con Rodin. En este sentido, la nariz partida de los dos boxeadores refiere en lo formal a la obra Hombre de la nariz rota realizada por el escultor francés en 1863.

“La elección del tema (de los boxeadores) también hace referencia a algunas discusiones de su tiempo. Por una parte, como lo ha estudiado (el antropólogo) Aurelio Arnoux Narvaja, a comienzos del siglo XX se dio una ‘psicosis deportiva’ en consonancia con las ideas higienistas que promovían la necesidad de actividad física (…). En este sentido, dice Arnoux, que en solo una década el boxeo pasó de considerarse un deporte sanguinario a estimarse como uno de los más higiénicos y útiles. Pero, más allá del tema específico, la obra podría verse como un guiño a su amigo Delcasse, importante promotor de los combates de box y uno de sus mayores defensores, quien lo apoyó en muchas de sus batallas con las comisiones de monumentos. Un paso más allá (...), la lucha de Yrurtia era una lucha interna (para lograr) lo que él consideraba un aporte al arte de su tiempo, una lucha por la escultura moderna”, completan Malosetti Costa y Vanegas Carrasco.

En consonancia con esta idea, Elías cuenta que Yrurtia era un escultor que “permanecía siempre en su propia lucha interna, pensando en el bien público, en los tiempos de realización de las obras y en dónde ubicar sus esculturas monumentales (para que los transeúntes pudieran visualizarlas mejor)”.

Actualmente, la entrada al Museo Casa Yrurtia es gratuita y, al igual que el artista lo soñó en su tiempo, el jardín continúa siendo un espacio activo. Abriendo la invitación, la directora concluye: “Es parte del patrimonio de la casa y hoy funciona como un jardín de esculturas. De hecho, nosotros tenemos un programa en el que invitamos a distintos artistas contemporáneos a exponer sus obras al aire libre y también organizamos conciertos. Quisimos tomar la idea original de Yrurtia y hacerla realidad por lo que nos interesa que el público pueda acercarse a disfrutar del jardín”.