Las otras víctimas

Estudios que vaya a saberse si están más cerca de la ficción que de la ciencia, dicen que en algún futuro no demasiado lejano los seres humanos podrán entablar comunicación –mediante “traductores” creados por modelos avanzados de IA– con otras especies. La pregunta, dicen quienes piensan en esto, es si estaremos preparados para escuchar lo que los animales pudieran llegar a decirnos. En esta foto, miembros de una organización griega de protección de la fauna atienden a un zorro herido. Los veterinarios dicen cada vez deben atender más animales afectados por el alza de las temperaturas y por los incendios forestales que este año devastaron unas 182.000 hectáreas. A veces intencional, otras producto de un cambio climático que difícilmente se pueda adjudicar a la mera fatalidad, el fuego arrasa con la vida de todos, incluso la de aquellos que nada hicieron por provocarlo.