Pequeña magia
- 1 minuto de lectura'
Por supuesto que existe una historia del jabón; por aquí y por allá hay relatos, investigaciones sesudas, hallazgos arqueológicos, datos de su utilización en las antiguas Roma, China, Siria. Lo que dudosamente esté registrado es un momento no poco crucial: el día en que alguien jugueteó con la sustancia escurridiza del jabón y del agua entre las manos, tuvo la peregrina idea de soplar esa suerte de membrana translúcida y -¡maravilla- vio cómo se elevaba ante sus ojos la, quizás, primera pompa de la historia. A ese momento casual le debemos la alegría de infinitos momentos de infancia. Nada tan simple, tan económico, tan pleno de maravillas como la conjunción de un balde, jabón y el adminículo que sea (por caso, las propias manos) para crear esa magia pequeña que Lotte, la niña retratada en una plaza de Bonn, disfruta con cada centímetro de su cuerpo.
Otras noticias de La historia detrás de la foto
- 1
Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
- 2
Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa de 16 años
- 3
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025
- 4
Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour