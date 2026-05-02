Cara a cara, grandes autores latinoamericanos reflexionan sobre debates contemporáneos en el Diálogo de Escritoras y Escritores en la Feria del Libro

Con la presencia de grandes autores de la escena regional, comienza este domingo la decimotercera edición del Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina en la Feria del Libro, con la coordinación de Jorgelina Núñez. Participan la ecuatoriana María Fernando Ampuero, el mexicano Daniel Saldaña París, el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, la cubana Elaine Vilar Madruga, los chilenos Nona Fernández, Zezé Atabales y Andrés Montero, los colombianos Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana y María del Mar Ramón, los uruguayos Emanuel Bremermann, Lalo Barrubia y Giorgina Cerutti, el brasileño Michel Laub y los peruanos Jeremías Gamboa, Karina Pacheco, Teresa Ruiz Rosas y Jhemy Tineo, que integran la delegación del país invitado de honor que se luce literaria, artística y gastronómicamente en el 50° aniversario del evento. Dolores Reyes, Carla Maliandi, Claudia Aboaf, Federico Jeanmaire y Fernando Chulak son los invitados locales.

El ciclo se extiende hasta el miércoles. “A lo largo de más de una década, el Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina se ha consolidado en la Feria como uno de los espacios de debate literario más interesantes por la diversidad de voces que participan en él -dice Núñez a LA NACION-. Autores que vienen desde México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Cuba y, por supuesto, de la Argentina, se dan cita para reflexionar acerca de cómo la literatura se piensa a sí misma y en relación con las grandes problemáticas de la historia, la vida cotidiana, los imaginarios colectivos y los debates contemporáneos. Este año, el foco ya no se centra en la pregunta por la identidad, sino en los lugares de tránsito y relevo narrativo que buscan respuestas ente nuevos interrogantes: cómo convivir con una naturaleza amenazada y amenazante, de qué manera afrontar un futuro que se percibe distópico, cómo se tramitan las experiencias límite, qué lugar ocupan el terror y el horror como reacción ante esas acechanzas”.

Pilar Quitana, Andrés Montero, Karina Pacheco y Horacio Castellanos Moya

La primera charla, “Modulaciones del terror y del horror en la narrativa latinoamericana contemporánea”, será este domingo, de 19 a 20, en la Sala Victoria Ocampo con María Fernanda Ampuero, Dolores Reyes, Elaine Vilar Madruga y Zezé Atabales. Coordina Carolina Testa.

El lunes de 17:30 a 18:30, en la Sala Alfonsina Storni participarán del panel “¡Lo primero es la familia! De padres, madres, hermanos y otras relaciones", Daniel Saldaña París, María del Mar Ramón, Jhemy Tineo y Fernando Chulak; con moderación de Mauro Libertella. De 19 a 20, en la Storni, Nona Fernández, Horacio Castellanos Moya y Michel Laub conversarán en la mesa “La revolución no es un sueño eterno. Militancias, ejércitos y luchas colectivas y personales”, coordinada por Susana Rosano.

“Me entusiasma, sobre todo, que estos encuentros entre escritores latinoamericanos sean presenciales -dice Tineo-. En una época de hiperconexión y de vínculos mediados por las redes sociales, sentarnos a conversar cara a cara es, en sí mismo, un gesto significativo, una resistencia contra la virtualidad dominante. Además, se trata de una oportunidad para pensar, contrastar y compartir nuestras obras más allá de las fronteras nacionales. Estos encuentros nos permiten entrar en contacto directo con lo más valioso de la literatura latinoamericana: su diversidad”.

El martes de 17:30 a 18:30 en la Sala Storni, de la mesa “Lengua, territorio y pertenencias. Cómo se habitan (y se deshabitan) los espacios físicos y los imaginarios” participarán Teresa Ruiz Rosas, Giorgina Cerutti, Andrés Montero y Carla Maliandi; moderará Diego Erlan. De 19 a 20, en la misma sala, Pilar Quintana, Karina Pacheco, Claudia Aboaf y Emanuel Bremermann integrarán el panel “La naturaleza amenazada o como amenaza. Derivas de una relación ambivalente y conflictiva”; moderará Emilio Jurado Naón.

“De mi parte, puedo adelantar que la rapacidad depredadora aplicada sobre la naturaleza, tanto por peces gordos como en las escalas micro, está cambiando paisajes y nuestra propia historia de forma acelerada y dramática -sostiene Pacheco-. Cuando la naturaleza violentada responde como consecuencia de la depredación, o por las leyes de la imprevisibilidad que la rigen, nos damos cuenta de que somos como pequeñas hormigas. Entonces nos ponemos a reflexionar, o a rezar, prometemos cambios en medio de la desgracia, pero en cuanto la amenaza parece esfumarse, volvemos a las andadas. El Diálogo me parece un espacio de suma importancia, una suerte de terraza para avistar con distintas miradas temas que atraviesan, por lo general con harta crudeza, a los países de nuestra región. A pesar de nuestra aguda diversidad de historias, tenemos mucho en común. Y, tantas veces, lo que ocurre en alguno de nuestros países, en particular en términos políticos, económicos y culturales, de conflictivo, bueno, corrupto, creativo, trágico, resiliente, puede servir de lección o alerta a otros”.

Para Jeremías Gamboa, participar del Diálogo en la Feria es muy importante “no solo por lo que ocurre en la mesa, sino además por que uno se entera de lo que se está escribiendo, sigue el trabajo de otros escritores y expande su propio trabajo como escritor; hay una forma de ser y de elaborar conflictos que nos atraviesan a todos como región”, dice.

Con Héctor Abad Faciolince, Lalo Barrubia y Federico Jeanmaire, Gamboa participará de la charla de cierre del ciclo, en la Sala Storni de 19 a 20, “Las experiencias límite y los límites de la experiencia como material narrativo”, con moderación de Constanza Penacini.