Washington.– El oso de peluche es uno de los más universales emblemas de la infancia. Consuelo, compañía y contención es lo que les brindan a los niños estos suaves animalitos a los que abrazan y acarician. Sin embargo, en esta imagen cumplen otra función. Forman parte de una instalación de 20.000 ositos colocada en el National Mall, en Washingotn, D.C., por organizaciones como Razom for Ukraine. Cada uno representa a uno de los miles de niños ucranianos que, según Kiev, han sido deportados a Rusia desde el inicio de la guerra en 2022. De color blanco y rojo, fueron meticulosamente dispuestos para formar la frase “Putin secuestró a 20.000 niños ucranianos. Traigan a los niños de vuelta”. A los horrores que de por sí implica una guerra, es difícil imaginar mayor tortura que el desgarro de esas familias a las que les han arrancado sus niños, cuyos destinos desconocen y a quienes no saben si alguna vez volverán a ver.