La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del lunes 4 de mayo

A las 17.30

Familias, vínculos y relatos. La mesa propone explorar las distintas formas de narrar la familia en la literatura latinoamericana contemporánea, entre la herencia, el conflicto y las nuevas configuraciones afectivas. Participan Daniel Saldaña París, María del Mar Ramón, Jhemy Tineo y Fernando Chulak. Coordina Mauro Libertella. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

A las 18

Literatura y memoria en la infancia. A 50 años del golpe, la actividad propone pensar el rol de la literatura en la construcción de memoria desde la escuela, como una forma de acercar a niños y niñas a temas como la identidad, la libertad y la resiliencia. Participan Verónica Parodi, Karina Micheletto y Judith Wilhelm. En la Sala Zona Explora, Pabellón Amarillo.

A las 19

Militancia, violencia y relato. La mesa propone abordar las formas en que la literatura latinoamericana narra las luchas colectivas y personales, entre revoluciones, ejércitos y memorias en disputa. Participan Nona Fernández, Horacio Castellanos Moya y Michel Laub. Coordina Susana Rosano. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Bogotá39: generaciones en diálogo. Autores que formaron parte de las ediciones 2007 y 2017 de Bogotá39 se reúnen para pensar la escritura y sus desafíos en el presente. Participan Pilar Quintana, Pedro Mairal, Daniel Saldaña París y Diego Erlan. Coordina Eugenia Zicavo. En la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.

Escribir en tiempos de guerra. La mesa propone pensar la escritura como forma de identidad, resistencia y resiliencia en contextos de conflicto. Participan Eugenia Kuznetsova, Artem Chapeye y María Rosa Lojo. Coordina Eduardo Slusarczuk. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.