46ª Feria del Libro de Buenos Aires. Un encuentro que empieza con “e” de “expectativa” y “entusiasmo”

“Hay mucha expectativa y se respira el entusiasmo en los pasillos”, dijo a LA NACION Ana María Cabanellas, directora editorial del Grupo Claridad en La Rural, donde está todo listo para dar inicio al evento cultural más importante de la Argentina. Como un mantra en boca de los editores, “expectativa y entusiasmo” parece ser la consigna que tendrá, dos años después de lo previsto, la postergada 46ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FIL) que comienza este jueves y se extenderá hasta el 16 de mayo. Organizada por la Fundación El Libro (FEL), la Feria no se rindió y, templanza y vacunas mediante, regresa a La Rural, donde los lectores encontrarán catálogos de más de cuatrocientos expositores. La vuelta de la presencialidad es motivo de regocijo para los editores, que entre empanadas y copas brindarán -antes de que ingrese el público- a la salud de la FIL porteña, aun en un contexto de alta inflación y aumento (que califican como “desmedido”) de insumos cruciales como el papel.

El presidente y el director general de la Fundacion El Libro, Ariel Granica y Ezequiel Martínez, en la previa de la inaguración oficial de la Feria del Libro Hernan Zenteno - LA NACION

Hasta último momento el Covid metió la cola: el principal invitado internacional, el escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, se contagió la semana pasada pero, para alegría de todos, la salud del premio Nobel de Literatura 2010 evolucionó satisfactoriamente y ya confirmó su viaje a Buenos Aires; en la FIL protagonizará dos actos y en uno de ellos se harán anuncios vinculados con la cultura local.

Libreros locales y extranjeros hicieron grandes compras en el primer día de las jornadas profesionales en la Feria del Libro porteña Hernan Zenteno - LA NACION

“Estamos entusiasmados, no es fácil explicar lo que significa para la FEL estar inaugurando la Feria después de dos años -dice a LA NACION el presidente de la Fundación, el editor Ariel Granica-. Ese entusiasmo nace de una respuesta impresionante de los expositores, vamos a ser de las primeras ferias internacionales que recupera los niveles que eran habituales. Superamos el número de inscriptos en las Jornadas Profesionales de 2019. El público está comprando entradas a velocidades notables [$300, de lunes a jueves, y $450, de viernes a domingo; pase por tres días, $700]. Todo expresa el lugar que tiene la Feria entre nuestros lectores, son generaciones que se encuentran con los libros y con los autores”. En el primer día de las Jornadas Profesionales, libreros de todas las provincias y de Uruguay, Chile, Perú, México y Colombia iban y venían con sus carritos de compras repletos de ejemplares (adquiridos al 50% de su valor comercial). Organizadores de la FIL y editores consideraron esta instantánea otra señal de buen augurio.

El stand de Edelvives atrajo las miradas de los visitantes Hernan Zenteno - LA NACION

Este jueves, en la inauguración del evento, Granica pronunciará un discurso de “alto voltaje” en el Restaurante Central de La Rural, donde estarán presentes la funcionaria cubana Tatiana Viera Hernández (dado que la ciudad homenajeada es La Habana), el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y el de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro. El discurso inaugural, que por tres años consecutivos estuvo a cargo de mujeres (Luisa Valenzuela, Claudia Piñeiro y Rita Segato) lo brindará esta vez un escritor, Guillermo Saccomanno, que no quiso anticipar nada a la prensa. No obstante, en 2021 había dicho a este diario que se referiría a la calamitosa situación social en el país. “Mi pregunta es si un pibe que no puede comer o una familia que está en situación de pobreza, ¿qué relación pueden tener con el libro? ¿Cómo puede leer un pibe con hambre?”. Fueron invitados a la inauguración el presidente y la vicepresidenta de la nación, Alberto Fernández y Cristina Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los gobernadores de todas las provincias (varias tienen atractivos stands en el Pabellón Ocre).

Carritos con cajas de libros circularon por los pasillos de La Rural Hernan Zenteno - LA NACION

En 2022, además, debuta como director general de FEL el periodista Ezequiel Martínez, seleccionado entre más de trescientos postulantes. Se programaron más de 1500 actividades. “Estoy abrumado por el trabajo pero muy bien y contento -dice Martínez-. El equipo de la Fundación se puso la camiseta y trabajamos sin descanso para organizar un evento tan importante como este”. En los meses siguientes de la mano de la FEL volverán la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK y la Feria del Libro en Rosario.

El stand de La Habana, ciudad invitada en la 46ª edición de la Feria del Libro Hernan Zenteno - LA NACION

Será también la primera vez en la que los visitantes deberán usar barbijo en espacios cerrados, aunque al parecer se impondrá el uso optativo. Como novedad (y no editorial), habrá un equipamiento de bioseguridad con purificadores de aire, unidades germicidas inteligentes y escáneres de temperatura corporal. Y para evitar aglomeraciones en pasillos y stands, se implementará un “firmódromo” en el Pabellón 8, adonde habrá que dirigirse para conseguir las firmas (y fotos) de los autores favoritos.

Las compras de libreros en la Feria fueron interpretadas como una buena señal por los editores Hernan Zenteno - LA NACION

Se puede afirmar que a la FIL no irá el que no quiere (o el que vive lejos de la ciudad de Buenos Aires). Todos los días, menores de 12 años y docentes pueden ingresar gratis, y de lunes a viernes, estudiantes, jubilados, pensionados y beneficiarios de los programas Pase Cultural y Más Cultura. En librerías (y en programas de radio, medios digitales y sedes de editoriales) se distribuyen y sortean entradas sin cargo. El próximo sábado 30 de abril, Noche de la Feria, hay ingreso libre desde las 20. A diferencia de otros años, en los que hubo grandes shows musicales al aire libre organizados por la ciudad invitada y el gobierno porteño, en esta ocasión habrá una “intervención performática” dirigida por la artista Flavia Da Rin en homenaje a Manuel Puig y sus inolvidables personajes de ficción: este año se celebra el 90º aniversario del nacimiento del autor de Pubis angelical. A las 22, en la Sala José Hernández se presentará un espectáculo musical a cargo de la delegación habanera. El stand de La Habana aún estaba a medio armar este martes y solo trascendió que desde Cuba llegará una delegación de escritores jóvenes.

Libros sobre Malvinas en el stand del sello Argentinidad Hernan Zenteno - LA NACION

Además del autor de Conversación en La Catedral, viajarán al Río de la Plata los españoles Javier Cercas, Irene Solá, Jorge Carrión y Marta Sanz, los estadounidenses John Katzenbach y Stephanie Garber, las chilenas Diamela Eltit, Alejandra Costamagna y Paulina Flores, la francesa Caroline Fourest, los peruanos Katya Adaui, Rafael Dummett, Diego Trelles Paz y Valeria Román, la colombiana Carolina Sanín, la brasileña Camila do Valle, la armenia Sonia Van, los uruguayos Fernanda Trías y Roberto Appratto y el polaco Dariusz Lebioda, entre otros.

Vista del stand de Los Siete Logos Hernan Zenteno - LA NACION

La presencia de escritores argentinos compensará la merma de visitantes extranjeros. Participarán de ciclos de diálogos y del festival de poesía, de presentaciones y debates autores como Luis Gusmán, Mariana Enríquez, Carlos Gamerro, Jorge Fernández Díaz, Gabriela Cabezón Cámara, Gabriel Rolón, María Rosa Lojo, Eduardo Sacheri, Laura Ramos, Gloria V. Casañas, Camila Sosa Villada, Inés Garland, Jorge Aulicino, Gabriela Massuh, Selva Almada, Oche Califa, Pame Stupia, Pablo Bernasconi y Ana Arzoumanian. A este listado de autores de literatura, hay que sumar los de no ficción, entre los que se destacan los best sellers Felipe Pigna, Daniel Balmaceda, Ludovica Squirru Dari, Ceferino Reato, Daniel López Rosetti y Darío Sztajnszrajber.

¿Con o sin barbijo en La Rural? Hernan Zenteno - LA NACION

Crecen las secciones más jóvenes de la Feria, como Nuevo Barrio (con editoriales argentinas y una paraguaya), Orgullo y Prejuicio (con actividades orientadas al feminismo y la comunidad LGBTQ+), Zona Futuro, Zona Infantil (con talleres, lecturas, ruedas de narraciones y espectáculos para toda la familia) y la Movida Juvenil que incluye charlas, mesas redondas, lecturas, recitales poéticos destinados al público juvenil y, el viernes 13 de mayo, el Encuentro Internacional de Bookfluencers.

Argonauta y Clara Beter, dos de los sellos invitados a integrar el Nuevo Barrio Hernan Zenteno - LA NACION

En un año sin elecciones, la presencia de políticos en la Feria no será tan fuerte como en 2019. No obstante, Miguel Ángel Pichetto, Martín Redrado y Javier Milei presentarán sus libros. “Todo el arco ideológico está presente en la Feria y ojalá nos escuchemos con respeto y sin agravios ni actos de violencia que empañen esta fiesta”, dijo al respecto el director general de la FEL.

Vista de la Feria del Libro, horas antes de la apertura al público Hernan Zenteno - LA NACION

Los colosos del Pabellón Verde -los stands de los megagrupos Penguin Random House y Planeta- compiten en número de vendedores uniformados alrededor de las mesas de novedades; el 40º aniversario de la guerra de Malvinas está visible en la oferta editorial y en los puestos del sello Argentinidad (que ha publicado decenas de libros escritos por veteranos de guerra), del Congreso Nacional y el Ejército Argentino; los stands de Edelvives (con una gigantografía de la heroína de Ana la de tejas verdes), El Gato de Hojalata, Ediciones de la Flor (con marcos de personajes de Quino para sacarse fotos y subirlas a redes sociales), V&R Editoras, Catapulta, Claridad, Maipue y el rincón para niños del Ministerio de Educación se destacan por colorido, originalidad e incluso un toque kitsch. En una esquina del Pabellón Amarillo, se encuentra el stand de Ucrania, que desde hace décadas participa en la FIL; este año, signado por la invasión rusa, se programaron actividades sobre la importancia de la cultura. Un cartel con los colores de la bandera ucraniana señala: “Be Brave Like Ukranie”.

Se espera una "invasión" de jóvenes lectores Hernan Zenteno - LA NACION

El Ministerio de Cultura porteño y la embajada de Cuba prepararon una programación especial, con actividades dentro y fuera del predio de La Rural. En los días de Feria habrá un ciclo de cine cubano en la librería Libros del Pasaje, una suelta de revistas culturales cubanas; la actividad Lagarto Verde, donde escritores argentinos leerán a escritores cubanos, y Guillén x Guillén, poesía recitada desde La Habana a partir de textos del poeta cubano Nicolás Guillén, que se podrá descargar desde el celular en el subte y escuchar durante el viaje hasta Plaza Italia, ubicada frente a la ya histórica sede de la Feria del Libro de Buenos Aires.