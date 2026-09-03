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7 recomendados de arte y cultura para esta semana

La agenda del 3 al 9 de septiembre en Buenos Aires

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"Buscando paz" (2002), obra de Santiago García Sáenz que integra la muestra actual en la galería Hache
"Buscando paz" (2002), obra de Santiago García Sáenz que integra la muestra actual en la galería HacheGentileza Hache Galería
  • Gallery en Palermo y Villa Crespo. El sábado, de 15 a 19, catorce espacios participarán de una nueva edición de este recorrido gratuito organizado por Arte al Día Pinta y Pinta Art Foundation con propuestas especiales y visitas guiadas vinculadas con el arte contemporáneo, el street art y la arquitectura. A partir de las 19 habrá un After Gallery en ZonderFlag, con música del DJ Tadeo Eppinger. Gratis con inscripción previa. No se suspende por lluvia. Más en pintagallery.art.
  • Festival Argentino de Historieta. Desde mañana a las 17.30 hasta el domingo, de 14 a 21, cuarenta sellos de todo el país participarán de este encuentro gratuito en el Centro Cultural Rojas (Avenida Corrientes 2038). Incluirá charlas, talleres proyecciones de películas e invitados especiales como Enrique Breccia, Kundo Krunch, Flavita Banana, Carlos Gómez, Chanti y Oscar Zárate.
  • Ama Amoedo en La Boca. El sábado, de 14 a 18, Ama Amoedo inaugurará en Ungallery (Ministro Brin 1335) Entre dos lunas, muestra curada por Pabli Stein que abarcará pinturas, un video, poemas y una publicación impresa. Entrada gratis.
  • Pérez Celis en el Palacio Libertad. Hasta el 27 de septiembre, de miércoles a domingos de 14 a 20, se puede visitar en Sarmiento 151 La Pampa Cósmica de Pérez Celis, muestra inspirada en el período pampeano del artista fallecido en 2008. Con curaduría de Rodrigo Alonso, abarca obras originales y una videoinstalación inmersiva. Entrada gratis.
  • A 50 años del golpe del Estado. Este viernes, a las 18, en la Sala Ángel Rama del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (25 de Mayo 221, piso 3), María Rosa Lojo disertará sobre “Narrativa y violencias de Estado”, en diálogo con Elsa Drucaroff y Marcela Crespo.
  • Secretos del mundo literario argentino. Hoy, a las 18.30, Daniel Guebel y Nancy Giampaolo presentan Todo lo que usted siempre quiso saber sobre su escritor argentino favorito y nunca se atrevió a preguntar, junto con Miguel Vitagliano, en Santo Domingo (Viel 491). A partir de una exhaustiva investigación, Guebel y Giampaolo reúnen historias sobre algunas de las figuras fundamentales de la literatura argentina: Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Fogwill, Piglia, Aira, Walsh, Saer y muchas más. El resultado es un libro que se mueve con absoluta libertad entre el archivo, la historia literaria y el chisme: divertido, inesperado y, por momentos, revelador.
  • Fiesta del Libro Usado. El sábado y el domingo, de 12 a 19h, se realizará una nueva edición de la feria que este año cambia de sede: se realizará, con entrada gratuita, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). La propuesta, como siempre, es promover la lectura y el encuentro entre lectores, autores y libreros. Habrá charlas y lecturas a cargo de Liliana Heker, Susana Villalba, Esther Cross, Ricardo Romero, Juan Mattio, Lucas Adur, Juan Maisonnave y Cecilia Bona.
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