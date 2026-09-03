1
7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 3 al 9 de septiembre en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Gallery en Palermo y Villa Crespo. El sábado, de 15 a 19, catorce espacios participarán de una nueva edición de este recorrido gratuito organizado por Arte al Día Pinta y Pinta Art Foundation con propuestas especiales y visitas guiadas vinculadas con el arte contemporáneo, el street art y la arquitectura. A partir de las 19 habrá un After Gallery en ZonderFlag, con música del DJ Tadeo Eppinger. Gratis con inscripción previa. No se suspende por lluvia. Más en pintagallery.art.
- Festival Argentino de Historieta. Desde mañana a las 17.30 hasta el domingo, de 14 a 21, cuarenta sellos de todo el país participarán de este encuentro gratuito en el Centro Cultural Rojas (Avenida Corrientes 2038). Incluirá charlas, talleres proyecciones de películas e invitados especiales como Enrique Breccia, Kundo Krunch, Flavita Banana, Carlos Gómez, Chanti y Oscar Zárate.
- Ama Amoedo en La Boca. El sábado, de 14 a 18, Ama Amoedo inaugurará en Ungallery (Ministro Brin 1335) Entre dos lunas, muestra curada por Pabli Stein que abarcará pinturas, un video, poemas y una publicación impresa. Entrada gratis.
- Pérez Celis en el Palacio Libertad. Hasta el 27 de septiembre, de miércoles a domingos de 14 a 20, se puede visitar en Sarmiento 151 La Pampa Cósmica de Pérez Celis, muestra inspirada en el período pampeano del artista fallecido en 2008. Con curaduría de Rodrigo Alonso, abarca obras originales y una videoinstalación inmersiva. Entrada gratis.
- A 50 años del golpe del Estado. Este viernes, a las 18, en la Sala Ángel Rama del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (25 de Mayo 221, piso 3), María Rosa Lojo disertará sobre “Narrativa y violencias de Estado”, en diálogo con Elsa Drucaroff y Marcela Crespo.
- Secretos del mundo literario argentino. Hoy, a las 18.30, Daniel Guebel y Nancy Giampaolo presentan Todo lo que usted siempre quiso saber sobre su escritor argentino favorito y nunca se atrevió a preguntar, junto con Miguel Vitagliano, en Santo Domingo (Viel 491). A partir de una exhaustiva investigación, Guebel y Giampaolo reúnen historias sobre algunas de las figuras fundamentales de la literatura argentina: Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Fogwill, Piglia, Aira, Walsh, Saer y muchas más. El resultado es un libro que se mueve con absoluta libertad entre el archivo, la historia literaria y el chisme: divertido, inesperado y, por momentos, revelador.
- Fiesta del Libro Usado. El sábado y el domingo, de 12 a 19h, se realizará una nueva edición de la feria que este año cambia de sede: se realizará, con entrada gratuita, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). La propuesta, como siempre, es promover la lectura y el encuentro entre lectores, autores y libreros. Habrá charlas y lecturas a cargo de Liliana Heker, Susana Villalba, Esther Cross, Ricardo Romero, Juan Mattio, Lucas Adur, Juan Maisonnave y Cecilia Bona.
LA NACION
Más leídas de Cultura
- 2
El arte de la encuadernación: la escuela argentina de la Biblioteca Nacional ganó el primer premio de la Bienal en Francia
- 3
“Viajera en los grandes procesos narrativos”: Cynthia Rimsky ganó el Premio Nacional de Literatura de Chile
- 4
Carrère contará el detrás de escena de su libro “Koljós” en el Filba Internacional