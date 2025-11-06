7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 6 al miércoles 12 de noviembre en Buenos Aires
- Noche de los Museos. Desde el sábado a las 19 hasta las 2 de la mañana del domingo, más de 300 museos, edificios históricos y espacios culturales de Buenos Aires participarán de la Noche de los Museos. Además de actividades especiales con acceso gratuito, habrá transporte público sin costo. A las 19 será la apertura oficial en el Centro Cultural Recoleta, con la presentación de La Torre de Pisa de Spaghetti de Marta Minujín.
- Gallery en La Boca. También el sábado, de 14 a 18 y con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, se realizará este circuito gratuito organizado por Pinta en los barrios de San Telmo y La Boca. Habrá visitas guiadas por galerías, museos, talleres de artistas, fundaciones e intervenciones callejeras de street art, además de un After Gallery en Fundación Marco. Toda la programación en gallery.com.ar.
- Inauguraciones en Malba. Hoy a las 19, con entrada gratis, se presentarán Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s, muestra organizada con la Pinacoteca de San Pablo, y Un propio andar fluyente, con unas cuarenta obras de la artista Valerie Brathwaite. A las 18 será la conferencia inaugural de Pop Brasil, con la participación de Claudio Tozzi, Pollyana Quintella, Yuri Quevedo y Rodrigo Moura.
- Fotografía. En el marco del Festival Internacional de Fotografía Freezer, que se realizará mañana y pasado en La Plata, Soledad Aznarez presentará mañana a las 17 su fotolibro Partículas, en el auditorio del Centro de Arte Universidad Nacional de la Plata (Calle 48 n° 575, entre 6 y 7). Y el sábado a las 16 se inaugurará en Fundación Larivière la muestra Marcos López. Fotografías 1975 – 2025. Ambos con entrada gratis.
- Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales. Este sábado, de 15 a 1, en coincidencia con la Noche de los Museos, y el domingo, de 15 a 19, el Museo de Arte Moderno (Av. San Juan 350) será sede de la 4ª edición de la Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales (FLHU), un espacio de encuentro entre editoriales, autores, investigadores y lectores. Con entrada libre, durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de charlas, presentaciones y actividades participativas que invitarán a repensar el vínculo entre las humanidades, las ciencias sociales y la actualidad política y cultural.
- Arte en Espacio Peces. Fabricio Gerbaudo, Pamela Archanco, Nika Seniora, Mauri Mayer, Eugenia Maranesi, Luz Maggio, María Laura Marbán, Mauge Saenz Asprea, Paula Arocena, Alejandra Biedma, Chichi González Alzaga, María Kees y Pilar Lucero Torres exhiben sus obras en la muestra Calientes, el sábado de 19 a medianoche en Santa Elena 440, Barracas.
- Festival Internacional de Fotografía. Bajo el tema “Lo imposible”, el Festival de fotografía Freezer celebra su segunda edición este viernes y sábado en La Plata. La propuesta combina exposiciones, charlas abiertas, talleres y una feria editorial, con el objetivo de expandir los límites de la imagen contemporánea internacional. El Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata (Calle 48 nº 575 e/ 6 y 7) será el núcleo del festival, con una feria editorial y la exhibición internacional El Aleph, de Juan Manuel Lara (Argentina) y Sheung Yiu (China/Finlandia).
