Buenos Aires Pop: Marta Minujín, Marcos López y el arte de Brasil convocan a una masiva Noche de los Museos

“Es como un Frankenstein que inventé, y que me está devorando. La gente me escribe y me dice: ‘Mirá, hice fotos con tu estilo’”, reconoce con una mezcla de resignación, agobio y agradecimiento Marcos López a LA NACION, rodeado por decenas de fotografías realizadas durante el último medio siglo. Muchas de ellas integran su colorida serie Pop latino, que parece haber opacado la atención que despiertan sus retratos en blanco y negro, sus registros de viajes por América Latina, sus citas a obras icónicas de la historia del arte o las que definió como “sub-realismo criollo”, adaptado a la pampa argentina.

“Creo que tuvo tanto éxito porque hay una mirada crítica sobre la realidad sociopolítica y económica latinoamericana, y a la vez incorpora el humor. Los fotógrafos que pretenden hacer fotos con conciencia social no se permiten el humor, porque parece que tuviera que ver con la frivolidad. Yo creo que mis fotos no son frívolas, y que además tienen un profundo anclaje emocional”, agrega el artista santafesino sobre esta serie que le permitió concretar sus primeras ventas, durante una muestra en el Centro Cultural Rojas en 1996, cuando Gustavo Bruzzone le compró casi todas las que estaban exhibidas.

Marcos López con Valeria González, curadora de la retrospectiva en Fundación Larivière Alejandro Guyot - LA NACION

Ese sello tan reconocible volverá a cobrar protagonismo desde el sábado, cuando inaugure en Fundacion Larivière su retrospectiva curada por Valeria González durante la Noche de los Museos. Porque integrará entonces el circuito porteño gratuito que incluirá además la muestra Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s, que abre este jueves en el Malba; La Torre de Pisa de Spaghetti de Marta Minujín, obra monumental y participativa que se instalará en la terraza del Centro Cultural Recoleta, e implosión! otra propuesta inmersiva de la “reina del pop” argentina que se exhibe en Muntref.

"Suite bolivariana" (2009) incluye varias referencias internacionales del pop Alejandro Guyot - LA NACION

Los choclos con los que ella pagó simbólicamente la deuda externa argentina a su amigo Andy Warhol, en 1985 en Nueva York, aparecen en una de las fotografías de López que condensa varias referencias internacionales del pop: desde las latas de sopa Campbell’s y las Brillo Box de Warhol hasta el retrato que el artista estadounidense hizo de Amalita Fortabat, y que desde hoy recibirá al público en la entrada al nuevo guion de la colección del museo que fundó en Puerto Madero. La obra incluye además representaciones de figuras populares como Gardel, Eva Perón y el Che Guevara.

"Conflictos internos" (2021), otra de las obras de Marcos López incluidas en la muestra con la icónica imagen del Che Guevara Gentileza Marcos López

Esta imagen del líder revolucionario es una recreación de la fotografía tomada por Alberto Korda en 1960 en La Habana, que se convirtió en “La Gioconda” de la fotografía: la más reproducida a nivel global. “Capturó un gesto de valentía y enojo en la mirada durante un acto en homenaje a las víctimas de un atentado, en el que también estaban Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir”, observa López. Y González completa la historia al recordar que el editor italiano Giangiacomo Feltrinelli fue quien se encargó de hacerla popular, al reproducirla en posters que distribuyó desde 1967 en forma masiva para promocionar el Diario del Che en Bolivia.

Marcos López con una de sus fotografías Alejandro Guyot - LA NACION

“El Che fue una figura muy reproducida en esa época, es un gran icono pop. Nosotros decimos en chiste que es nuestra Marilyn Monroe”, agrega en el Malba Pollyana Quintella cocuradora de Pop Brasil junto con Yuri Quevedo. “La Marilyn latinoamericana”, confirma él, a su lado. Ambos están parados frente a Guevara (1968), obra de Claudio Tozzi que pertenece a Eduardo Costantini y que forma parte de las más de 120 que integran la muestra, organizada con la Pinacoteca de San Pablo. La pieza recrea la misma imagen de Korda, y un detalle de ella se reproduce en forma de gigantografía sobre las escaleras mecánicas del museo. Al igual que en la muestra de López, hay además en esta exposición otras representaciones del Che -como la de su cadáver-, en diversos soportes que incluyen una bandera.

El retrato del Che Guevara recreado por Tozzi, en una de las gigantogtrafías que invitan a la muestra Pop Brasil en Malba Alejandro Guyot

El propio Tozzi podrá dar su opinión sobre por qué la figura del guerrillero nacido en Rosario llegó a ser reproducida incluso en piezas de merchandising, tal como lo demostró Liliana Porter en la muestra anterior en la misma sala. Mañana a las 18, junto con los curadores y Rodrigo Moura, director artístico del Malba, el artista brasileño participará de la conferencia inaugural de la exposición más importante presentada en la Argentina sobre el arte de su país de esas dos décadas. Desde las 19, con entrada gratis, se podrán ver sus obras y las de destacados colegas como Anna Bella Geiger, Antônio Dias, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Rubens Gerchman y Wanda Pimentel.

Obras de Marcello Nitsche, Cildo Meireles y Claudio Tozzi en Malba Alejandro Guyot

“Mientras que las imágenes pop americanas son cínicas, vaciadas de su contenido por la industria cultural, en Latinoamérica, las mismas imágenes y la imagen de Che ganan fuerza política y simbólica –sostiene Quevedo-. El pop brasilero, y quizás el latinoamericano, tenía significado político. Creía en la posibilidad de comunicarse con el pueblo, con la gente, y convocar a la manifestación. Por eso, Che es muy importante”.

Yuri Quevedo y Pollyana Quintella, curadores de "Pop Brasil", con obras de Wanda Pimentel Alejandro Guyot

Comunicarse con el pueblo es lo que buscará también Minujín el sábado a partir de las 20.30, cuando comience a repartir junto con diez de sus dobles los 20.000 paquetes de spaghetti que cubrirán su Torre de Pisa, de veinte metros de altura. Cada uno tendrá un sticker con su retrato, su firma y el logo de la Noche de los Museos, que ella inaugurará oficialmente a las 19.

Obra de Raymundo Colares, de 1969, en el Malba Alejandro Guyot

La gente podrá caminar por el interior de la obra sobre una rampa, mientras escucha cantos gregorianos, ópera y música de Vivaldi y Atahualpa Yupanqui, hasta llegar a un video que mostrará cómo “llegó volando” a Buenos Aires desde Italia. Luego podrán llevarse de forma gratuita los paquetes de spaghettis, simbolizarán el alimento típico de un país desde el cual llegaron tantos inmigrantes. “Es algo efímero porque es una obra para la memoria. Esto lo van a recordar nuestros descendientes”, dijo la artista a LA NACION.

Minujín con Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del Gobierno porteño, y Maximiliano Tomas, director del Recoleta, con los paquetes de spaghetti que se repartirán Ricardo Pristupluk - LA NACION

Tal como lo hizo en obras anteriores como el Obelisco de pan dulce (1979), La Torre de pan de James Joyce (Dublin, 1980) y el Lobo marino de alfajores (2013/14), la obra se completará cuando los asistentes consuman las partes que la componen. La acción efímera se enmarca en su serie titulada La caída de los mitos universales, con la cual busca deconstruir monumentos con materiales cotidianos y accesibles.

Marta Minujín con "El Obelisco de pan dulce", en 1979 Gentileza Pedro Roth

“Pop viene de popular, y esta obra es pop porque está destinada al público. El hecho es comerse el mito porque ahora hay otros, como el celular o internet. Y hay que acostar los monumentos porque ahora todo es multidimensional”, explicó Minujín, que planea crear para el año próximo una pelota de fútbol de dulce de leche de quince metros de diámetro. Más masivo que eso, no habrá.

Marta Minujin con el lobo marino de alfajores, en el Museo Mar de mar del Plata Mauro V. Rizzi

“Vengan ordenadamente, tranquilos y con paciencia para hacer fila”, agregó, con la esperanza de no repetir el desborde de 1979, durante la Feria de las Naciones. “Había 30.000 personas, muchas de ellas se colgaron del Obelisco y tuvimos que llamar a los bomberos -recordó-. Me decían: ‘Mala, mala, dame pan dulce’”.

