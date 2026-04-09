7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 9 al 15 de abril en Buenos Aires
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LA NACION
- Fundación Santander. Mañana a las 15 abre al público Reverso Doble, una exhibición de los artistas Valeria Maggi y Luis Garay con curaduría de Mariano Mayer que fue distinguida con el Premio Fundación Santander a las Artes Visuales 2026. En Av. Paseo Colón 1380, de lunes a sábados de 15 a 18, con visitas guiadas los sábados a las 17. Entrada gratis.
- Fundación Nicolás García Uriburu. A diez años de la muerte del artista, la sede de la fundación que lleva su nombre reabrirá desde mañana con una muestra de sus obras. En Pasaje Bollini 2260, PB, los viernes de 16 a 19. Con cita previa en Instagram o en el sitio nicolasuriburu.com.ar. Bono contribución: $8000.
- Fundación Proa. Mañana a las 19 habrá un brindis en Proa21 (Av. Don Pedro de Mendoza 2073) para presentar la obra site-specific de Nazareno Pereyra, el primer invitado del ciclo de residencias 2026. Y a las 20 se lanzará Ciclo de ciclos, programa anual que reúne propuestas musicales en la sala y el jardín, con Javier Areal Vélez y Vic Bang.
- Libro en el Bellas Artes. En el marco del Festival de Cine Francés, mañana a las 18 se presentará Hay un solo amor, del escritor franco-argentino Santiago Amigorena. Editado por Serapis, refleja la experiencia del escritor luego de haber sido invitado a pasar la noche en el Museo Picasso de París. Conversarán con el autor Monica Zwaig y Raúl Andrés Cuello. En Av. Del Libertador 1473, con entrada gratis.
- Cine bajo las estrellas. El Parque de la Memoria presentará este fin de semana películas que dialogan con la memoria, la historia y el presente. El sábado a las 17, Azor, dirigida por Andreas Fontana; el domingo a las 16, El premio, dirigida por Paula Markovitch, y el domingo a las 18, Sophie Scholl, dirigida por Marc Rothemund. En Av. Costanera Rafael Obligado 6745, con entrada gratis.
- Programa infantil en el Larreta. El sábado a las 16, Facundo Torralba Agu irá al Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291) a contar sobre los misterios de su libro El gigante de la montaña. También se invitará a chicos y chicas de 8 a 12 años a descubrir qué historias se esconden en las piezas de la colección del museo y escribir un cuento. Actividad incluida en la entrada al museo, con inscripción previa.
- Jornada. Hoy, a partir de las 14.30, en la Academia Nacional de la Historia (Balcarce 139), tendrá lugar la jornada “Reflexiones sobre el golpe de 1976”, que propone repensar el golpe de Estado de 1976, a cincuenta años, desde una perspectiva académica y plural. Participan con conferencias María Sáenz Quesada, Pablo Gerchunoff, Hugo Vezzetti, Fernando Devoto, Sebastián Carassai y Vania Markarian. El programa se puede consultar en este enlace.
LA NACION
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