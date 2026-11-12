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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 12 al 18 de noviembre en Buenos Aires
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LA NACION
- Noche de los Museos. El sábado, desde las 19 hasta las 2 de la madrugada, la 22.ª edición de este circuito impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá acceso libre y gratuito a más de 350 espacios culturales y edificios emblemáticos. Entre otras actividades, incluirá la posibilidad de conocer colecciones exclusivas, participar en talleres, charlas y visitas guiadas, y disfrutar de música en vivo. En Polo Circo, a partir de las 14, el artista francés Olivier Grossetête comenzará a ensamblar con los vecinos una estructura de cartón de más de 25 metros de altura. La programación completa en festivalesba.org.
- Actividades especiales del Museo Mitre. Este sábado, en el marco de la Noche de los Museos, el Museo Mitre (San Martín 336) ofrece una programación especial que se suma al recorrido por su muestra actual, Rivadavia: El precursor del Estado en el imaginario de Mitre: a las 19.30, habrá un show de danza tradicional del grupo Folkedans Buenos Aires; entre las 20.30 y las 23, visitas guiadas sobre la historia nacional y la vida familiar de Bartolomé Mitre; entre las 21.30 y la medianoche, recorridos guiados “Cambios arquitectónicos de la casa de Bartolomé Mitre, hoy museo” y, entre las 22 y 23.30, una visita guiada a la Biblioteca Americana (solo con inscripción previa en este enlace). Todo con entrada gratuita.
- Feria del Libro de Humanidades. También en coincidencia con la Noche de los Museos, sábado y domingo desde las 15 se realizará la quinta edición de esta feria en el Museo de Arte Moderno (Av. San Juan 350). Participan 50 editoriales y habrá actividades en las que intelectuales y periodistas debaten sobre IA, coyuntura nacional y geopolítica. Entrada libre.
- Arte en La Boca. También el sábado, a las 15, se inaugurarán varias muestras en las fundaciones Larivière y Andreani: una individual de Daniel Muchiut, en Caboto 564 (entrada: $6000), y las de Sylvie Blocher, Aili Chen y Gonzalo Silva en Av. Don Pedro de Mendoza 1987 (entrada gratis).
- Festival Salvaje Federal. Este fin de semana tendrá lugar la edición pampeana del festival literario organizado por la plataforma Salvaje Cultural y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCBA), en la Asociación Patriótica Cultural Española (Bernardo de Irigoyen 674). Sábado y domingo, desde las 14, habrá una Feria de editoriales independientes, charlas con autores y música en vivo. Programación en este enlace.
- Te conozco Chacarita. El sábado, desde las 14, se hace la segunda edición de este festival en distintos puntos del barrio como centros culturales, talleres y espacios emblemáticos, que abrirán sus puertas al público. Con un programa de más de 150 propuestas y actividades, para todas las edades, es de acceso gratuito y algunas actividades requieren inscripción previa. Programa e informes aquí. Además, el domingo, desde las 12.30, se realiza el festival solidario Cuerda C, en Juramento 4686. Organizado por el centro cultural Cuerda Mecánica, es de acceso libre pero se solicita colaborar con alimentos no perecederos a beneficio de la Fundación Sí.
- Charla con Silvina Trigos. El miércoles a las 17.30, la artista dialogará con el público que visite su muestra actual de obras textiles, que continúa hasta el 25 de este mes en la galería Hoy en el Arte (Juncal 848).