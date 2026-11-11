“Densidad energética”: las multitudes de Catalina Chervin revelan sus luces y sombras

“Siempre trabajo con multitudes”, dice a LA NACION la artista Catalina Chervin (Corrientes, 1953) en la galería Oda (Paraná 759, primer piso), donde hasta el lunes se puede recorrer la muestra La realidad está en los detalles, con 35 obras que incluyen dibujos, grabados y esculturas en resina. Galardonada con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística este año, Chervin donó un dibujo de la exposición al Museo Nacional de Bellas Artes: Sin título III, de la serie La oscuridad.

Al cuidado de la historiadora del arte e investigadora María José Herrera, la muestra reúne trabajos que van desde la década de 1980 hasta el presente, en los que se advierten continuidades, enlaces e innovaciones formales. Enigmáticas, erguidas (muchas piezas, de porte vertical, tienen más de un metro de alto) y vehículos de un “surrealismo situado”, las obras figuran atmósferas misteriosas o amenazantes, paisajes de impronta mitológica y territorios abstractos.

La artista entre las piezas de la serie "La piel descartada" Pablo Jantus - @odaarte

Según apunta Herrera en el catálogo, los viajes de Chervin a la ciudad Nueva York en la década de 1990 fueron decisivos para la consolidación de su carrera artística. El Metropolitan Museum se convirtió en su segundo hogar, donde encontró respuestas a sus inquietudes plásticas en obras de grandes maestros. “Con su ojo entrenado para percibir con igual intensidad lo lejano y lo próximo, son las texturas, la construcción de las pinceladas y la vibración de los fondos de las obras lo que más despierta su curiosidad”, sostiene; también destaca la “densidad energética de las luces y las sombras” en las composiciones de la artista.

Dibujos, esculturas y grabados de Chervin en la galería Oda Pablo Jantus - @odaarte

En el principio, está el grafismo. A partir de esa unidad mínima, Chervin crea mundos visuales envolventes, con sombras de apariencia aterciopelada y blancos que se asemejan a oasis (o vacíos), de un aire trascendental. “El papel se pelea conmigo y yo me peleo con él”, bromea sobre la técnica de raspado que aplica a los dibujos. También utiliza acuarelas e incrusta pequeños grabados en las composiciones. “Me lleva mucho tiempo llegar a esa oscuridad”, cuenta. Lo mismo se puede decir sobre la luz que emanan las obras.

Las multitudes que parecen ascender en bloques en las obras chervinianas podrían vincularse con la historia familiar de la artista, una historia de migraciones y éxodos forzados. “Es la historia de los judíos que vinieron de Rusia, escapando de los progromos -explica-. A los grafismos los llamo escrituras. León Ferrari, cuando iba a mis muestras, me decía que éramos parientes”. Las series llevan nombres como Apocalipsis y La piel descartada (que hizo después de la muerte de su madre). Chervin realizó tres portfolios con dibujos y grabados, y con poemas y escritos de Fernando Arrabal, Clarice Lispector e Itzhak Katzenelson, poeta asesinado por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz en 1944.

Catalina Chervin obtuvo el Premio Nacional a la Trayectoria Artística este año Pablo Jantus - @odaarte

Las herramientas y técnicas son variadas: puede usar tinta de nuez, sanguina, pastel, pluma de paloma, papel entelado (y luego esgrafiado o “herido”), marouflage, carbonilla, lápiz y hasta huesos de pollo y trapos para las esculturas de resina (en la muestra de Oda se exhiben algunas). “Y gomas de borrar y lijas de todo tipo”, agrega con humor.

“Como ignoro la manera de entrar en el papel blanco, empiezo con el pedacito; por los bordes, y a veces dejo espacios sin hacer; depende del dibujo”, explica sobre su método. “Pego un papel, lo raspo, le pongo, le saco y voy dibujando”, agrega. De este modo, diseña “catedrales visuales” elevadas e invertidas, en proceso de levantamiento o derrumbe.

Chervin estudió con maestros como Ideal Sánchez, Juana Butler y Emilio Renart. “Renart me decía ‘vos dibujá, que cuando llega el examen yo te aviso y hacés algo y pasa’”, recuerda. Esa advertencia dio en el blanco.

Para agendar:

Catalina Chervin. La realidad está en los detalles se puede visitar hasta el lunes 16 en la galería Oda (Paraná 759, primer piso), de 15 a 19. Hoy a las 18, la artista conversará con Ángel Navarro, José Emilio Burucúa y María José Herrera.