Noche de los Museos: reconstruirán por un día con cartón en Buenos Aires las ruinas de San Ignacio

Mientras el Papa convocaba multitudes esta semana en distintos puntos de la Argentina, cientos de personas de todas las edades comenzaron a trabajar en Parque Patricios para levantar el sábado próximo una estructura de cartón, de más de 25 metros de altura y una tonelada y media de peso. Durante la Noche de los Museos, los vecinos porteños recrearán en Polo Circo el templo original de San Ignacio Miní. Es decir, de la misión jesuítica fundada a comienzos del siglo XVII para evangelizar a los nativos guaraníes, cuyas ruinas en la provincia de Misiones integran desde 1984 el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

En este caso, sin embargo, la acción colectiva no obedece a motivos religiosos. Responderá a una convocatoria libre y gratuita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Olivier Grossetête, un artista francés nacido en 1973 que ya impulsó la construcción de más de 350 estructuras efímeras similares en países de todos los continentes: desde Japón hasta Marruecos, desde Chile hasta Canadá, y desde Nueva Zelanda hasta abarcar toda Europa.

El modelo aportado por Olivier Grossetête para crear las piezas María Bessone

“La idea es que no llueva”, dijo esperanzada a LA NACION Carla Sbarra, colaboradora clave en este esfuerzo conjunto, pese a que el pronóstico anticipa un 45% de probabilidades de precipitaciones. Por ahora, las 1500 cajas de cartón encargadas aguardan bajo una carpa, mientras medio centenar de personas por día siguen las indicaciones de Grossetête para crear algunas de las piezas que comenzarán a ensamblarse el sábado a las 13 y terminarán de conformar el edificio unas ocho horas después, gracias a la participación masiva. Al día siguiente, volverán a separarse –una vez más, con quienes quieran colaborar- y se enviarán a una planta de reciclaje.

-¿Por qué te interesa hacer obras efímeras?

-Lo que me interesa el acto creativo, cuando el sueño se cruza con la realidad. Una vez que la obra vio la luz del día, la creación ya terminó.

-¿Qué te atrae del trabajo colectivo?

-La pieza final no es lo importante, sino lo que ocurre desde el comienzo hasta el final. Hacer los talleres participativos, construir algo en comunidad, es un poco soñar juntos. Lo que me gusta de estos proyectos es que reúne a la gente por algo, por el juego de construcción, y no para oponerse a otros como ocurre en el fútbol, por ejemplo. Esa hace tal vez podamos en una sociedad distinta.

Render del resultado final María Bessone

-¿Por qué las formas elegidas son arquitectónicas?

-Creo que hay una diferencia entre construir algo funcional, como una casa o un auto, y una catedral. Mientras que los dos primeros ejemplos tienen un propósito material y capitalista, en el tercero hay una dimensión colectiva, una motivación espiritual. Un fin simbólico, que va más allá del objeto en sí. En francés existe un término sin traducción al español que es “batir”: implica extender la noción de construcción a una acción colectiva, como la que demanda una comunidad o una nación. Implica estar todos juntos, unidos en pos de algo que excede lo material. La arquitectura cambia según la ciudad, y también es un símbolo de cómo se presenta una sociedad. Siempre está ligada al poder.

El artista supervisa el trabajo de voluntarios en Polo Circo María Bessone

-¿Cuándo y por qué hiciste la primera construcción monumental?

-En 1998, cuando estudiaba Bellas Artes en Valence, en el sur de Francia. Entonces hubo un cambio de gobierno, y una de las primeras cosas que hicieron quienes asumieron fue retirar las subvenciones a las asociaciones que, para mí, daban vida a la ciudad. También iluminaron la sede del gobierno: de día se veía como un gran escenario y cuando apagaban la luz, a la medianoche, como Cenicienta. Quise añadirle torres en cartón para transformarla en una especie castillo de Walt Disney, y mostrar el lado falso. Me gustó esa relación entre el poder, la arquitectura y el cartón, un embalaje muy precario que puede encontrarse en cualquier lugar. Me gustó el juego entre el poder simbólico, la apariencia y el cartón. Como lo que estaba haciendo era ilegal, llamé a amigos y conocidos para que me ayudaran. Pero lo que más me interpeló fue lo que no estaba previsto: mucha gente que pasaba en la calle se sumó par ayudar. De repente vi la energía que se había generado al poner en marcha este proyecto. Si bien esa obra se rompió enseguida, desde entonces mejoré mi manera de construir y me enfoqué cada vez más en la participación de la gente.

Medio centenar de personas por día trabaja en la construcción de las piezas María Bessone

-En el caso de la Argentina, ¿por qué elegiste las ruinas de San Ignacio?

-Para mí es importante que cada construcción esté vinculada con cada lugar, para que la gente se sienta identificada. Si no, no tendría sentido. Se pierde el propósito principal. Y un espacio abierto como el de Polo Circo está bueno para hacer las ruinas de San Ignacio. No se habría podido hacer cerca del Congreso, por ejemplo.

Una de las piezas que se ensamblarán el sábado María Bessone

-Diseñaste un proceso de montaje basado en la fuerza humana sin ayuda de máquinas. ¿Por qué?

-Para crear una comunidad. El cartón permite que la gente pueda participar. Y si hay máquinas, con alguien que las controla, eso es poder. Hay gente que tendría una jerarquía superior a otros, y la idea es que sea algo bastante horizontal. Hay situaciones, conversaciones que ocurren alrededor de la obra, que son igual de interesantes que la pieza en sí. Cuanta más gente participe, será más agradable y simple levantarla. De cierta forma, el hecho de proponer otra manera de relacionarse –a través del juego, la risa y la confianza- la convierte en una obra política.

El artista trabaja a la par de los vecinos porteños María Bessone

-¿Qué pensás sobre el hecho de que esta acción haya coincidido con la reunión masiva de personas para recibir al Papa en distintos puntos de la Argentina?

-Personalmente, tengo un problema con la religión. Porque provoca enfrentamientos. Hay una gran contradicción entre las masacres y las guerras que se impulsaron en nombre de la voz de alguien que dijo: “Ámense los unos a los otros”.

Para agendar:

Construcción monumental participativa junto a Olivier Grossetête, en el marco de la Noche de los Museos. El sábado 14, desde las 14 hasta la 1 del domingo en Polo Circo (Av. Juan de Garay 2100). El domingo, de 16 a 18, se realizará la deconstrucción colectiva. Ambas jornadas tendrán ingreso sin costo, por orden de llegada. Programación completa en turismo.buenosaires.gob.ar.