7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 18 al miércoles 24 de septiembre en Buenos Aires
LA NACION
- Festejo en Malba. La llegada de la primavera coincidirá con el 24° aniversario del Malba, que se dispone a celebrar durante todo el fin de semana: tras inaugurar el sábado a las 17 en Malba Puertos (Alisal, Puertos, Av. de la Bahía 160) la primera exposición institucional de Florencia Böhtlingk, curada por Alejandra Aguado, impulsará varias actividades el domingo en su sede de Barrio Parque (Av. Presidente Figueroa Alcorta 3415). Desde las 14 hasta las 18, abrirá distintos espacios con estaciones de educación y literatura en la explanada, el hall y la biblioteca. A las 18 habrá un cierre musical a cielo abierto, organizado por Malba Joven. Y el lunes a las 18, en el Auditorio, la historiadora y antropóloga brasileña Lilia Moritz Schwarcz ofrecerá la conferencia magistral “Antropofagia y raza: relecturas del Abaporu”.
- Gallery. El sábado, de 16 a 19.30, se realizará en Palermo y Villa Crespo una nueva edición de este circuito gratuito. Organizado por Arte al Día Internacional y Pinta con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, incluirá visitas guiadas por galerías y museos, un recorrido urbano arquitectónico y un After Gallery con DJ en Valery’s Factory. Más información en gallery.com.ar.
- Nacha Guevara: Aquí estoy. Mañana, a las 18, se inaugurará en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350) la muestra que recorre los pasos que marcaron su prolífica carrera, a partir de nueve discos que dialogan con el contexto histórico, reconstruido en la sala a través de textos y documentos de su vasto archivo personal.
- Poesía Multi-Verso. Hoy a las 20 en el Centro Nuestra América (Av. Perón 3390), habrá un encuentro del que participarán tres poetas sub 35: Leila Loforte, Pilar Sanjurjo y Pablo Jacinto Carrazana. La editorial Cartografías presentará el libro Tráiler, de María Calviño, con una lectura de poemas de la autora. Y habrá una mesa debate sobre “la traducción de poesía” a cargo de las traductoras María Bakun y María Calviño y el editor Alberto Cisnero.
- Presentación. Mercedes Funes conversará con Florencia Etcheves, Santiago Llach y Horacio Convertini sobre su libro Adentro, publicado por Planeta. Graciela Borges leerá un fragmento del libro. Hoy, a las 19, en Lucrecia vinos (Av. Jorge Newbery 3519). Gratis.
- Reinventar las ciudades. Ese será el tema del foro público que se realizará el miércoles a las 18 en la Usina del Arte, organizado por Qatar Foundation en el marco de las actividades del Año de Cultura Qatar–Argentina y Chile 2025.
- Novedades editoriales. En el marco de Primera edad, la muestra de obras tempranas de Leticia Obeid, la artista y Eduardo Muslip presentarán Serial Spoiler y Diccionarios. Pequeño ensayo ilustrado mañana a las 18.30 en Hache (Loyola 32). , editados por Objetos Personales. Conversarán con los autores Valeria Tentoni y Damián Ríos.
