Temporada alta de ferias para el arte argentino

El calendario federal de ferias entra en temporada alta. Se avecinan fechas que nuclean al arte de diferentes regiones del país, con distintos paisajes: a cada uno le corresponde un arte que es de su tierra, cultura y sensibilidad. Por eso, para entender el arte argentino en todos sus matices, hay que recorrer estos encuentros.

Este fin de semana, del 15 al 17 de mayo, +Feria reúne artistas de la ciudad de Santa Fe y aledañas. En la obra de esta región hay que esperar mucho verde, el río Paraná, escenas de provincias… Seguirá en su icónica sede, la vieja Estación Belgrano, y tendrá un nuevo curador, Joaquín Rodríguez, creador con Abel Guaglianone del Premio In Situ, que se otorgará por cuarta vez en la feria. La Fundación La Calandria, dirigida por Beatriz Kunin de Lischinsky, adquirirá una obra de un artista santafesino.

Habrá más de 40 expositores seleccionados por convocatoria pública, entre artistas individuales, galerías, espacios autogestionados, colectivos y editoriales independientes, con protagonismo de proyectos y artistas locales y participación de Entre Ríos (Paraná), Buenos Aires (CABA y San Nicolás) y Córdoba. La cerámica litoraleña estará presente junto al Taller de cerámica de La Guardia y su Asociación de Amigos, un lugar donde hace 60 años se investigan y preservan técnicas antiguas de la cerámica del litoral.

El director del Macc, Fabricio Escobar Galarza, ajusta detalles para la inauguración de la feria ArteCo, de Corrientes, secundado por un coleccionista amigo de la feria, Andrés Brun Gentileza

La Fotogalería municipal junto a Fundación Proa presentarán dos exposiciones. Desde lejos, se podrá recorrer una parte de la feria, a través de la plataforma Diderot.Art, que lanzará Cápsula Santa Fe, una sección digital de comercialización online, disponible por 30 días. Otra novedad: el lanzamiento de la Residencia Vergel en la ciudad de Santa Fe, un cruce de arte y bienestar en contextos hospitalarios.

Dos nuevos protagonistas para ArteCo: el director de la feria es el curador chaqueño Marcelo Dansey, y la nueva directora al frente del Instituto de Cultura de Corrientes, la bailarina Lourdes Sánchez Gentileza

El siguiente fin de semana llega ArteCo, con una octava edición llena de novedades, del 21 al 24 de mayo en el flamante Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, dirigido de Fabricio Escobar Galarza. Inaugurado el año pasado, es la nueva sede de la feria. Con director y curador literaleño por primera vez, Marcelo Dansey, también hay nueva directora al frente del Instituto de Cultura de Corrientes, la bailarina Lourdes Sánchez. “Se reconoce en las producciones del nordeste su arraigo al territorio y la potencia de sus sistemas de creencias. La acción de las manos como forma de conocimiento, la pieza como artefacto, fetiche, amuleto y también mercancía. Una feria sostenida en las obras, los cuerpos y las experiencias compartidas”, dice Dansey.

En Arteco, la feria de corrientes, hay una cultura con color propio, que se ve en esta obra de José Manuel Mazzanti Gentileza arteco

Esta es la feria con identidad cultural más fuerte: aparecen los Gauchito Gil, las virgencitas de Itatí, el pombero, el río, el chamamé, el guaraní, la luz mala… toda una mitología propia. Este año hubo récord de postulaciones, con 255 propuestas. Para sumar más seleccionados, se anexó otro espacio de exhibición, en el Museo del Chamamé.

Por el auditorio pasarán personalidades como Fredi Casco, Claudia del Rio, Pablo Lapadula, Carlos Lezcano, Carla Colombo, Ezequiel Black, Roberto Echen, Maia Navas, Fondo Fluido, Sintrópolis, Marcelo Nieto, Iván Bondar. Habrá un homenaje a la querida María Rocha, artista y gestora santiagueña.

ARTUC tendrá su primera edición del 25 al 28 de junio, en la Sociedad Rural de Tucumán Gentileza

Siguiente parada: Tucumán, donde se realizará ARTUC, su primera feria de arte, del 25 al 28 de junio, la Sociedad Rural de Tucumán. Más de 30 galerías y 200 artistas de todo el país, impulsada por los gestores culturales Juan Grande (Dínamo Creativo) y Fredesvinda Denis (Fundación Contemporánea). Serán homenajeados dos de los artistas fundacionales de la escena del arte contemporáneo tucumano: Sandro Pereira y Carlota Beltrame. Habrá charlas, conversatorios y workshops sobre arte, gestión cultural, galerismo y coleccionismo. Se presentará el último libro de Diana Aisenberg.

Sandro Pereira será homenajeado en la primera edición de ARTUC, junto con Carlota Beltrame Gentileza

Junio tendrá lo suyo en Buenos Aires, además. NODO, 3 al 7 de junio, será una gran movida de arte e invitados internacionales. Llega también la quinta edición de Arte Pequeño Formato, del 10 al 14 de junio, en el MARQ. Y también estará MAPA, octava edición, del 25 al 28 de junio en el Pabellón 8 de La Rural.

Por lo pronto, este domingo además cierra la convocatoria para participar en MicroFeria de Arte Rosario, que se realizará en el CEC (Centro de Expresiones Contemporáneas), donde serán seleccionadas duplas de galerías, que no pagarán por exponer. A orillas del Paraná por tercera vez en el año, la feria más boutique de la región será del 30 de julio al 2 de agosto. Ya se puede anotar en la agenda también.