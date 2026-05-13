Con música en vivo, el Gallery será una fiesta el sábado en Buenos Aires

Este sábado, Buenos Aires promete ser una fiesta. Más de cuarenta galerías, museos, espacios de arte y fundaciones de Recoleta, Retiro y el Microcentro participarán el sábado de 11 a 16 de la próxima edición del Gallery, el circuito de arte contemporáneo organizado por Pinta con apoyo del Ministerio de Cultura porteño.

Gratis con inscripción previa en pintagallery.art, se podrá participar de visitas guiadas a cargo de expertos. A las 11.30, los puntos de encuentro son Rolf Art (Esmeralda 1353), Del Infinito (Quintana 325), Cecilia Caballero (Suipacha 1151), Jorge Mara-La Ruche (Paraná 1158), Roseum (Libertad 257) e Isla Flotante (Viamonte 776).

Obras de Rómulo Macciò y Guillermo Kuitca en la muestra que celebra los 30 años de Fundación Klemm Santiago Filipuzzi

En diferentes puntos del recorrido se sumará esta vez una propuesta musical en vivo. Contará con la participación de Felipe Acevedo Grupo, Teo Deveaux, Constanza Daffonchio, Félix Torre con un dúo de guitarra y violín, y Luzerna, una banda de rock alternativo integrada por cinco músicos de la Ciudad de Buenos Aires. El After Gallery, de 14 a 16 en Central Affair (Florida 971), estará musicalizado por AnTnA red sonora.

En esta edición, el Gallery incluirá música en vivo en todos sus circuitos Gentileza Gallery

A las 12 partirá desde el Museo Fernández Blanco (Suipacha 1422) una “caminata urbana arquitectónica” guiada por la arquitecta Adriana Bianchedi. Y a las 12.30, Javier Villa y Ginevra Landini hablarán en Del Infinito (Quintana 325) sobre la muestra que la artista comparte en la galería con Emilio Renart, que “invita a imaginar conexiones entre el cuerpo humano, la naturaleza y el universo”.

Eduardo Stupía en Jorge Mara-La Ruche Gentileza Gallery

Otras exposiciones destacadas son las de Marcelo Brodsky en Rolf Art (Esmeralda 1353); la de Pablo Suárez en Roldán Moderno (Juncal 743); la que celebra los treinta años de Fundación Klemm (Marcelo T Alvear 626); la de Eduardo Stupía en Jorge Mara-La Ruche (Paraná 1133); la de Héctor Olea en De Sousa (Paraguay 675); las de Kazuya Sakai y Leonora Vicuña en Vasari (Esmeralda 1357) y la de Valentina Liernur en Isla Flotante (Viamonte 776 2do 4).

Muestra inaugural de La Mala FELIX NIIKADO

Será además una buena oportunidad para conocer la flamante galería La Mala (Reconquista 584), que abrió hace poco con una muestra colectiva de importantes artistas y se sumó así a la creciente actividad cultural del Microcentro.