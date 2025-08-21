LA NACION

7 recomendados de arte y cultura para esta semana

La agenda del jueves 21 al miércoles 27 de agosto en Buenos Aires

LA NACION
Charlie Squirru (izq.) protagonizará una muestra en la galería Rolf Art
Charlie Squirru (izq.) protagonizará una muestra en la galería Rolf ArtGentileza Rolf Art
  • Inauguraciones. Hoy a las 16 abrirá en la galería Barro (Caboto 531) la muestra Amor Alien, de Nicanor Aráoz. A las 19, en el Malba, Ulises Beisso. Mi mundo privado, primera exposición institucional del artista fuera de Uruguay. Y en Praxis (Arenales 1311), otras dedicadas a Scherezade García y María Maggiori. Mañana a las 18, Esoterismo Pop: Charlie Squirru en Rolf Art (Esmeralda 1353). Y a las 19, Deshacer el mundo. Adrián Sosa en Pabellón 4 (Juan Ramírez de Velasco 556). El sábado a las 17 será el turno de la muestra Sex in Space en Isla Flotante (Viamonte 776). Y el martes a las 19, el Museo Nacional de Bellas Artes (Avenida del Libertador 1473) presentará las de Alicia Herrero y Pablo Reinoso.
  • “El Aleph” en la Biblioteca Nacional. Este viernes, a las 19, inaugura la muestra Infinita veneración, infinita lástima: 80 años de “El Aleph”, en la sala Leopoldo Marechal de la BN (Agüero 2502). Se podrá visitar del sábado 23 de agosto al 31 de mayo de 2026, de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos de 12 a 19. Entrada gratuita.
  • Día de La Boca. El sábado a las 16, con motivo de la celebración barrial, Verónica Tell y Roberto Vega presentarán un recorrido visual centrado en La Boca a través de la producción de fotógrafos de los siglos XIX y XX. En Fundación Larivière (Caboto 564), con inscripción previa. Entrada: $5000.
  • Viajar leyendo. El sábado a las 15, en el marco del Día del Lector, se organizará un “vagón de lecturas”, una convocatoria impulsada por la booktuber Cecilia Bona (@porqueleerok) y Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). La idea es viajar leyendo a lo largo de la Línea D. El recorrido comenzará en la estación Catedral y terminará en la estación Congreso de Tucumán. Además, habrá una suelta de ejemplares que están distribuidos en asientos, molinetes y escaleras.
  • Literatura de la diáspora. Desde el jueves hasta el domingo se llevará a cabo “Mis dos mundos”, el primer Encuentro de Literatura y Cultura Venezolana en el Sur. El evento, que reunirá a mas de cuarenta escritores, artistas y académicos venezolanos, busca visibilizar el aporte cultural de la diáspora venezolana en Sudamérica. Habrá charlas, recitales de poesía y música en vivo. El programa y las sedes de cada día se pueden consultar acá.
  • Encuentro de poetas. Multiverso, el ciclo de encuentros que se organiza cada tercer jueves del mes y que pretende reunir voces y miradas diversas celebra una nueva edición. Habrá 3 poetas sub 35: María Eva Iglesias, Andrea Marone y Misael Castillo. Después habrá un debate y música en vivo. A las 20, en el centro cultural Nuestra América (Perón 3390).
  • Cierre de las Jornadas Borges. El lunes 25, a las 17, en la Fundación Borges (Anchorena 1660) se presentará el libro Jorge Luis Borges. Curso de literatura inglesa y norteamericana, al cuidado de Mariela Blanco y con notas de Germán Álvarez. Participan Daniel Balderston y Lucas Adur.
