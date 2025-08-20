Nació la hija del encargado del edificio donde vivía Sarlo y le pusieron Beatriz de segundo nombre

Hoy, en la clínica de la Sede Central del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, en Sarmiento 2040, nació la hija de Melanio Alberto Meza López, el encargado de edificio de Hidalgo 140, en el barrio de Caballito, que reclama el departamento del octavo piso que perteneció a Beatriz Sarlo. En homenaje a la autora de La intimidad pública, la beba lleva por segundo nombre Beatriz. Emma Beatriz Meza Santacruz pesó 3,3 kg.

Meza López hizo llegar a LA NACION fotos de la beba con la madre, María Santacruz, y él, donde se los ve felices.

El nacimiento de Emma Beatriz, sin embargo, no mejora ni empeora la situación del encargado en la sucesión de Sarlo, donde concurren en calidad de herederos Ernestina Susana del Río, la prima arquitecta de 87 años que reside en Viedma, y el marido de quien Sarlo nunca se divorció, el arquitecto Alberto Sato, que vive en Santiago de Chile con su familia. Estos dos últimos reclaman la totalidad del legado de Sarlo, que incluye otro departamento en la calle Talcahuano y los derechos de autor. Ambos impugnaron al encargado.

Nació la hija del encargado de edificio que reclama el departamento de Beatriz Sarlo en Caballito Gentileza Melanio Alberto Meza López

A principios de mes, LA NACION informó que el peritaje caligráfico dio por válidos los escritos de Sarlo que los abogados de Meza López habían presentado como “testamentos”, en los que la intelectual dejaba “a cargo” del encargado su departamento y la gata Nini, que ahora vive con la familia de Meza López y la gata Itys en un departamento pequeño, luego de haberse acostumbrado a vivir con más comodidad y a sus anchas en el cinco ambientes del octavo piso de Hidalgo 140.