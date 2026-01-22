7 recomendados de arte y cultura para esta semana

Egipto bajo las estrellas. El Museo Nacional de Bellas Artes propone un ciclo de cine al aire libre inspirado en el Egipto de Hollywood. Del 23 al 25 de enero, en el Paseo de las Esculturas —detrás del edificio del museo, entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta—, se proyectarán con entrada libre y gratuita dos clásicos del cine: Cleopatra (1934), el viernes 23 y el domingo 25, a las 21, y La Momia (1932), el sábado 24 a la misma hora. La propuesta acompaña la muestra antológica Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina, que puede visitarse hasta el 1° de marzo en el Pabellón de exposiciones temporarias del museo.

Muestra fotográfica. En Espacio Automóviles, en Punta del Este (Pueblo Garzón), se presenta Lo nítido miente, una muestra fotográfica de Flor Aprile que podrá visitarse desde el domingo 24 al 7 de febrero, con entrada gratuita. La exhibición reúne imágenes realizadas durante su residencia artística en Nara, Bocayá (Colombia), e incluye fotografías analógicas y digitales —polaroids, rollos de cine y cámara—, algunas presentadas en formato instalación.

Música en la Usina. La Usina del Arte (Caffarena 1) será escenario de un fin de semana de conciertos en el marco de Cultura de Verano. El sábado 24 y el domingo 25 habrá dos propuestas pensadas para disfrutar la música en vivo y compartir en familia. El sábado, a las 20, se presentará Nahuel Pennisi, mientras que el domingo, a las 17, se realizará el concierto María Elena Walsh Sinfónico, un homenaje que recorrerá su universo poético y musical a través de versiones orquestales, a cargo de Katie Viqueira junto a su trío y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, bajo la dirección de Néstor Tedesco. Las entradas se pueden reservar acá, donde también está disponible la programación completa.

Escribir en la arena. El sábado 24, a las 18, el Viejo Hotel Ostende (Biarritz esquina Cairo) será sede del taller Diario del verano: contar en imágenes y palabras, coordinado por Betina González y Alejandro Meter. La propuesta combina fotografía y escritura para desarrollar un proyecto narrativo o ensayístico a partir de la experiencia del verano en Ostende, explorando distintos modos de registro y trabajando ese material junto a los coordinadores para construir una narrativa personal y coherente. La actividad invita a experimentar con formatos y a profundizar el vínculo entre imagen y texto. Inscripción en recepcionvho@gmail.com.

Exploradores de historias. En el marco de Casa Abierta, el programa cultural de verano de la Municipalidad de Vicente López, la propuesta invita a observar el mundo con atención y sensibilidad, combinando el contacto con la naturaleza con la palabra oral, la lectura y los libros en el entorno de la Quinta Trabucco (Carlos Francisco Melo 3050, Florida). La actividad está dirigida a niños y niñas de 5 a 10 años y sus familias, con cupo limitado. Requiere inscripción previa.

El museo como bosque. Un taller de sensopercepción a cargo de Lucía Gagliardini que propone una experiencia para recorrer el Museo Moderno desde una mirada sensible y poética, como quien se interna en un paisaje natural. A través de lecturas breves y ejercicios de percepción, la actividad invita a explorar las exposiciones desde la polifonía de los sentidos, descubriendo nuevas formas de vincularse con las obras y los espacios. Orientado al público general, se realizará el viernes 23, de 17 a 19, en la Sala Supervielle (Av. San Juan 350, CABA), con inscripción previa.

Cosplay. El Jardín Japonés será sede del Anime y Manga Taikai, el concurso de cosplay organizado por la Fundación Cultural Argentino Japonesa. Considerado uno de los encuentros más importantes del país dedicados al universo anime y manga, el evento se realizará el sábado 24 y el domingo 25, de 11 a 18. Durante ambas jornadas habrá instancia de preselección, mientras que la final se llevará a cabo el domingo 25. El ganador -mayor de 18 años- recibirá como premio un viaje a Japón.