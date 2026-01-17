De Mafalda a El Principito: 5 libros para intervenir con frases, colores y dibujos

En temporada alta de vacaciones, conviene dejar libros y lápices de colores bien a mano. Así, cuando los chicos están en sus momentos de ocio creativo o aburridos de las pantallas (sí, en algún momento se aburren) pueden “jugar” a inventar historias, diálogos de cómics y recrear personajes famosos como Mafalda, El Principito y Olga, el monstruo azul de las tiras de Liniers. Hoy recomendamos libros infantiles con actividades y propuestas súper creativas para jugar en vacaciones. Atención, adultos: cuestan entre 15 mil y 30 mil pesos.

Dibujando a Mafalda, de Mariana Sanz (Granica, $ 27.700). “Lo importante es ser uno mismo”, dice Mafalda en la primera viñeta que aparece en este libro que invita a los chicos a intervenir las páginas con frases y dibujos. Los personajes creados por Quino, que en las tiras se publicaron en blanco y negro, pueden colorearse a gusto en distintas escenas: por ejemplo, Felipe sentado en una silla, Guille lanzando el chupete desde la cuna, Mafalda tirada al sol en la playa o caminando de espaldas, entre muchas otras opciones. Hay tips para aprender a dibujar determinadas formas o situaciones; también, desafíos de observación que funcionan como un estímulo a la imaginación. Bienvenido este nuevo álbum a la biblioteca de Mafalda: lo van a disfrutar los fans de todas las edades. Y los que todavía no hayan ingresado al universo de Quino tienen una puerta abierta para descubrirlo.

Susanita, Mafalda y Manolito, en San Telmo GCBA

El libro de los pequeños grandes artistas, de Mariana Sanz (Granica; $ 20.500). Otra propuesta creativa que tiene la misma firma que la recomendación anterior. Es una colección que ya lleva cuatro títulos y otros tantos de actividades. Todos invitan a interactuar con las páginas e intervenirlas con ideas, frases, dibujos propios. En este caso, la autora parte de lo básico: explica técnicas, materiales y recursos y da tips para animarse a dibujar cosas que parecen súper difíciles como animales en distintas posiciones a partir de figuras geométricas. También incluye especies mitológicas como dragones y unicornios y hasta especies variadas de dinosaurios. Al final vienen hojas en blanco para que cada uno dibuje lo que quiera y una plancha con stickers de los simpáticos animalitos que enseñó a representar con humor y lenguaje súper coloquial.

Mini Mamarracho (Especial imaginación), de Liniers (Editorial Común; $ 15.000). Como dice el autor e ilustrador, este “no es el típico libro para colorear”. Es algo más: un álbum creativo repleto de ideas y consignas para estimular la imaginación y la creatividad de chicos desde los 5 años. Están los entrañables personajes de la tira Macanudo y hay consejos para dibujarlos paso a paso. También, tips para inventar pájaros, árboles, súper poderes y muebles que vencen la gravedad. El bonus track: trae dos juegos para armar y coleccionar. Ideal para llevar en un viaje y jugar en familia durante las vacaciones.

Olga, en una de las tiras "Macanudo", de Liniers ricardo-"liniers"-siri

El Principito para colorear (V&R; $ 30,000). El clásico de Antoine de Saint-Exupéry ya tiene innumerables versiones y formatos. En este caso se trata de un libro para colorear, con frases y escenas de la historia original, una de las más leídas en todo el mundo. Los editores invitan a descubrir “la magia que se esconde en estas páginas” y proponen viajar “de planeta en planeta y darles vida a todos los personajes” en esta edición especial que incluye las ilustraciones originales de Saint- Exupéry.

Una escena de "El Principito" para colorear

¡A garabatear!, de Hervé Tullet (La Marca Terrible; $ 28.900). Me encantan los libros para dibujar del autor e ilustrador francés. Este que recomiendo hoy tiene la particularidad que invita a garabatear. Las páginas están pobladas por líneas, círculos, personajes y garabatos y no es para nada necesario saber dibujar ni pintar bien: solo hay que animarse a agarrar los lápices y llenar todo de color. Y garabatos, claro. La misma editorial publicó en el país otros álbums súper recomendables de Tullet como ¡Tengo una idea! ($ 28.900) y La guerra de los colores ($ 30.900)

¡A garabatear!, un libro para jugar de Hervé Tullet Maqueta

Bonus track

El punto, de Peter H. Reynolds (Calibroscopio; $ 13.000) Con traducción de Laura Wittner, este no es un libro para intervenir (o sí, que decidan los pequeños lectores). Es, más bien, una historia sobre cómo superar un conflicto (en este caso, la “dificultad” de una nena para dibujar) a partir de la creatividad y el desafío de vencer los “no puedo”, “no me sale”, “no sé”.