Una nueva viñeta en la cultura porteña: se anunció la Bienal de Historieta

Con el reconocido historietista y dibujante José Muñoz (Buenos Aires, 1942) como padrino, la ciudad de Buenos Aires tendrá su propia Bienal de Historieta, del 19 al 22 de marzo, anunciaron ayer autoridades del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575) ante una audiencia fervorosa de dibujantes y guionistas, entre otros invitados. En el “entretiempo”, para que la espera no se haga eterna, habrá una programación dedicada al arte narrativo que fusiona imágenes y texto, en distintas instituciones.

El encuentro dedicado a la historieta, que tendrá proyección internacional, tiene como director artístico a Martín Ramón, responsable de la galería, librería y editorial Espacio Moebius. Con la presencia de Muñoz (ovacionado por la audiencia), la ministra de Cultura Gabriela Ricardes, la subsecretaria de Gestión Cultural, Alejandra Cuevas, y el director de la Bienal, la presentación tuvo lugar en la que será la sede del encuentro.

José Muñoz es uno de los "héroes" de la historieta argentina Cultura GCBA

“Hay placeres que son impagables –dijo Muñoz al recibir un diploma por su aporte a la historieta y la cultura de manos de Tute-. Siento la alegría del pibe que fui, que sigo siendo, el pibe que se peleó con sus amigos, que miró el cine en blanco y negro, que amó la historieta en blanco y negro”.

En marzo, la obra de Muñoz se exhibirá en una megamuestra en el Museo del Cómic de Basilea, en Suiza; sin embargo, se espera su presencia en Buenos Aires el 18 del mismo mes, día de la inauguración de la Bienal de Historieta. El viernes próximo, a las 20, en el Espacio Moebius (Bulnes 658), antes de regresar a Europa, presentará un cuadernillo con dibujos que hizo para el Festival de Jazz de Bologna. Es el único artista de habla hispana que ganó el Gran Premio del Festival de Angulema, en Francia, en 2007.

El dibujo que Ignacio Minaverry le entregó a José Muñoz, con los personajes de Alack Sinner y Sophie junto a la farola Palas Atenea, y con Muñoz y Carlos Sampayo observando la escena

El creador con Carlos Sampayo de la serie de Alack Sinner también fue homenajeado (por video) por colegas como Oscar Zárate, Liniers, Lucas Varela, Maitena y Max Aguirre, entre otros. El tributo concluyó con un recital de tangos del Negro Falótico, acompañado por Juan Pablo Gallardo en el piano. El dibujante Ignacio Minaverry le obsequió un dibujo con los personajes de Muñoz junto a la Palas Atenea de la Casa de la Cultura.

“Buenos Aires es desde hace décadas un ámbito fundamental para el desarrollo y la proyección de la historieta, con artistas de renombre internacional que han construido una identidad reconocible y prestigiosa a nivel global –dice Ramón a LA NACION–. Pocas disciplinas vernáculas han logrado consolidar una marca cultural tan potente y perdurable”.

Para Ramón, la historia y la actualidad de la historieta argentina, así como los artistas nacionales, merecen un evento como la Bienal. “Será un espacio de encuentro entre autores, editores, productores locales e internacionales y del público amante de este género, donde se celebre la calidad artística, el oficio y la creatividad, en un acontecimiento masivo cargado de entusiasmo y orgullo cultural”, anticipa.

La Bienal de Historieta se presentó en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura Cultura GCBA

La Bienal de Historieta de Buenos Aires –que tiene como antecedente la de 1968, organizada por la Escuela Panamericana de Arte y el Instituto Di Tella, con Oscar Masotta y Oscar Steimberg como coordinadores (y en la que Muñoz participó)–tiene como objetivo, además de poner en valor el género, fortalecer su desarrollo como área creativa y sector de la industria cultural.

“Las revistas y la historieta construyeron en Buenos Aires una tradición cultural conocida en todo el mundo, popular y sofisticada, profundamente humana –dijo Ricardes el lunes–. Buenos Aires es una ciudad contada e imaginada por la historieta argentina. Esta Bienal nace como una decisión cultural de la Ciudad que reconoce ese legado y le da el espacio que merece. Contar con José Muñoz como padrino de esta primera edición es un honor y una referencia fundamental para la historieta argentina y mundial. Un espacio de diálogo entre autores, lectores, editores y nuevas generaciones, que celebra la creatividad, la identidad y la construcción de comunidad”.

Desde el Ministerio de Cultura porteño indicaron que la Bienal se inscribe en una “trama cultural” que el gobierno desarrolla en torno al humor gráfico y la historieta desde hace décadas, como el Museo del Humor, el Paseo de la Historieta y el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos. Aún no se informó el presupuesto asignado para el evento.

Mientras tanto, para disfrutar por anticipado, en la programación de Cultura de Verano de la ciudad de Buenos Aires se confirmaron actividades abiertas al público.

María Luque, Powerpaola y Diego Agrimbau darán clases de historieta en el verano Archivo

Están previstas clases de historieta a cargo de dibujantes y guionistas como Salvador Sanz, Christian Montenegro, Powerpola, Diego Agrimbau, Dolores Alcatena, Max Fiumara, Pedro Mancini, María Luque y Manu Loza, en la segunda quincena de febrero; trípticos de historieta en vivo y activaciones de dibujo de historietas con temáticas relacionadas con locaciones de la Casa de la Cultura (farola Palas Atenea, telégrafo, tubos neumáticos, sirena, Salón Dorado, ascensores), el Planetario y el Teatro 25 de Mayo, en la última semana de febrero. Y guionistas y dibujantes podrán asistir a un seminario de presentación de portfolios y proyectos de historieta a editoriales y productoras, a cargo de Paula Boffo y Jules Mamone, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, en la primera semana de marzo.