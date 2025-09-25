7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 25 de septiembre al miércoles 1 de octubre en Buenos Aires
LA NACION
- Inauguraciones. Ayer abrió al público Meditaciones urbanas, muestra de Daniel Corvino en Rubbers (Av. Alvear 1640, PB). Hoy a las 18, será el turno de Cartografía del alma, de Nat Orlowski curada por Rodrigo Alonso, y de Putrefacto, de Mariela Soldano, ambas en el Museo del Agua (Viamonte 1951); de Mineral y vegetal, de Jorge Gamarra en Palatina (Arroyo 821); de Ríos atmosféricos: vistas y modelos, de Paula Senderowicz, en Oda arte (Paraná 759), y de Poética del silencio, un homenaje a Carmen Pérez en Van Riel (Juncal 790, PB). A las 19 se inaugurará en Otto (Paraná 1158) Ludi, de David Sisso, curada por Tulio de Sagastizábal. Otras tres abrirán mañana a las 18 en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Cceba, Paraná 1159): la que celebra los diez años del colectivo Foto Féminas; una sobre el Museo del Devenir y otra que toma el archivo como práctica artística. El martes a las 17 se presentará el nuevo espacio de la galería Ruth Benzacar en Puerto Madero (Juana Manso 1549), con una exposición colectiva que incluye obras de Tomás Saraceno, Leandro Erlich y Liliana Porter.
- Teatro del ridículo. Por única vez, mañana a las 20 se proyectará en Arthaus Bartolomé Mitre 434) Museo de la noche, la nueva película del escritor y cineasta Fermín Eloy Acosta, acompañada por Bluebeard, cortometraje de Leandro Katz. Estará presente Leandro Katz, quien compartirá testimonios de primera mano sobre aquellos años en Nueva York, durante los cuales participó de un grupo excéntrico vinculado al underground queer neoyorquino. Entradas en Alternativa Teatral.
- Taller de fotomontaje. En el marco de la muestra Mi país no es Grecia, de Juan Enrique Bedoya, el sábado de 16 a 18 se realizará en Fundación Larivière un taller introductorio a las técnicas de fotomontaje y collage a cargo de Manuel A. Fernández. Actividad arancelada con inscripción previa.
- Artflow Experience. Desde el lunes hasta el 5 de octubre, más de 90 artistas transformarán los Lofts de la Imprenta (Don Bosco 4035, Almagro) en un recorrido de instalaciones, performances y propuestas sensoriales. De lunes a jueves de 15 a 22, y de viernes a domingo de 12 a 22, con entrada gratis.
- Presentación. El lunes 29 a las 18, Cristina Miguens, Héctor Guyot y Silvina Chediek presentarán el libro Volver a Sophia, una recopilación de entrevistas realizadas por la revista Sophia. En Dain Usina Cultural (Nicaragua 4899), entrada gratuita.
- Bienal. En el marco de las actividades organizadas por la XIV Bienal de Arte Saco Contemporáneo, este jueves a las 17, en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902), el presbítero Eduardo Pérez Dal Lago dictará la conferencia “Historia de la moda en la iglesia: la simbología religiosa de la vestimenta”, con entrada libre.
- Festival Filba. Desde hoy y hasta el domingo se desarrolla el encuentro literario en siete sedes porteñas. Programa completo en este enlace.
