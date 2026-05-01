Plano de la Feria del Libro 2026: mirá dónde está cada stand

A medida que la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires alcanza su punto de inflexión este 1° de mayo, el predio de La Rural en Palermo se consolida como el epicentro cultural de la región. El evento, que abrió sus puertas el pasado 23 de abril, se extiende hasta el 11 de mayo bajo el lema “Caminos que nos unen”, además de destacar en esta ocasión a Perú como país invitado de honor con un espacio exclusivo de 500 metros cuadrados.

Tras el acto inaugural del 23 de abril, protagonizado por un diálogo entre las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, la feria desarrolló un cronograma cargado de visitas internacionales. Entre las figuras más esperadas, el Nobel sudafricano J. M. Coetzee y el escritor chino Mo Yan encabezaron una lista de invitados que incluyó a autores como Leonardo Padura, Arturo Pérez-Reverte y Fernando Aramburu. La programación, que ya dejó jornadas memorables como la celebrada “Noche de la Feria” el pasado 25 de abril, continúa sumándose a debates, presentaciones de libros y conferencias magistrales.

La Noche de la Feria contó con miles de visitantes en un horario especial Valeria Rotman - LA NACION

Para optimizar la experiencia de los miles de visitantes que recorren los pabellones, la organización recordó la importancia de familiarizarse con el plano del predio. El acceso al recinto se realiza por las entradas ubicadas en avenida Santa Fe 4201, avenida Sarmiento 2704 y avenida Cerviño 4474. Los horarios de atención se mantienen constantes: de lunes a viernes de 14 a 22 horas, mientras que sábados, domingos y feriados el ingreso es de 13 a 22 horas.

Respecto a los accesos, la política de gratuidad sigue vigente para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes y otros grupos específicos. El valor de la entrada general es de $8000 para días de semana y $12.000 para fines de semana y feriados, con una opción de pase por tres visitas por $18.000. Los asistentes pueden adquirir sus tickets de forma digital a través del portal oficial o de forma presencial en las boleterías del predio, asegurándose así su recorrido por los diversos stands y las propuestas conmemorativas por el medio siglo de vida de la exposición.

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