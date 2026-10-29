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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 29 de octubre al 4 de noviembre en Buenos Aires
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LA NACION
- Ferias de arte. La cuarta edición de Affair abrió ayer y continúa hasta el domingo con entrada gratis en el entrepiso de Galerías Larreta (Florida 971, Retiro), de 15 a 22. Entrada gratis. Habrá transporte para conectar la feria con arteba, que abrirá al público desde mañana hasta el domingo en La Rural, 14 a 21 (entradas en arteba.org). También desde mañana hasta el domingo se presentará Al hueso, una propuesta novedosa que exhibirá de 14 a 21 obras en doce departamentos de un edificio de 1100 metros cuadrados ubicado en Humboldt 1271, en Chacarita (entradas en alhuesoferia.com/entradas).
- Feria del Libro Antiguo. Con foco en 1926 y las Malvinas, la 19a edición de este encuentro reúne hasta el domingo a 26 librerías anticuarias en el Palacio Libertad (Sarmiento 151). Con entrada gratis, de 14 a 20, incluye actividades, charlas y talleres.
- Día de los muertos. El sábado y el domingo, de 16 a 21, se presentará en el Centro Cultural Recoleta La Noche de las Ánimas en Michoacán, una propuesta impulsada por la Embajada de México en la Argentina que invita a sumergirse en una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura mexicana. Con entrada gratis e ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio. En Junín 1930, donde hoy a las 18 se inauguran además las muestras de Marco Giordano y Mauro Guzmán.
- “Visita desorientada” en el Moderno. Hoy a las 17.30, la escritora y directora de cine y teatro Romina Paula ofrecerá una visita guiada por Naturaleza arquitecta, a través de la lectura de un texto propio que estrenará en el museo Moderno (Av. San Juan 350). Gratis sin inscripción previa.
- Xul Solar en el Malba. El sábado a las 18 se proyectará en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) la última función de Xul, documental dirigido por Cristián Costantini que explora el universo del pintor, astrólogo, músico, visionario e inventor de lenguas, fallecido en 1963. Entradas en ticketsmalba.liit.ar.
- Thomas Demand en Fundación Proa. Hoy a las 16, el artista que protagoniza la muestra titulada El tartamudeo de la historia cerrará desde Alemania via streaming el ciclo “Encuentros de reflexión”. En el Auditorio Proa (Pedro de Mendoza 1929), gratis con inscripción previa.
- “Protagonistas de la Independencia”. El Museo Mitre (San Martín 336) presenta hoy a las 18, con entrada gratuita, la conferencia a cargo de Roberto Arnaiz, licenciado en Historia, académico de número de la Academia Belgraniana de la República Argentina y miembro del Instituto de Historia Militar. La disertación recorrerá el papel de los protagonistas en distintas épocas, desde las sociedades antiguas y los pueblos originarios hasta la Colonia para descubrir una historia de la Patria que todavía guarda sorpresas.