“Profesionales del deseo”: crece la atracción por Affair, una experiencia que busca desbordar lo tradicional

Hubo torta con velitas y canción de cumpleaños. Durante la presentación de la cuarta edición de Affair, sus galeristas fundadores celebraron los primeros cuatro años de una feria de arte que nació con la propuesta de una manera diferente de encontrarse con el arte. Con 34 galerías y proyectos reunidos en el microcentro porteño, este año volverá a realizarse en paralelo con arteba, del 28 de octubre al 1 de noviembre.

La cuarta edición de Affair se centrará en "producir placer” Gentileza Affair

Desde la organización, sostienen que la palabra que define esta edición es “deseo”. “La palabra affair contiene una tensión que me interesa: aventura, deseo, complicidad y riesgo. Un affair, como una obra de arte, nos atrae, nos saca de un lugar conocido, nos inquieta, nos produce placer”, dice Marcelo Dansey, curador a cargo de esta edición.

La idea, según él, llega incluso más lejos. “Me gusta pensar que la feria es un poco erótica, un poco atrevida, un poco transgresora. Hablemos del deseo y de que el deseo es un poco peligroso, aventurero. Implica asumir un riesgo, porque en definitiva es lo mismo que hablar de arte”, señala en diálogo con LA NACION. Frente a un sistema cada vez más profesionalizado, propone recuperar algo de aquel impulso inicial que lleva hacia lo desconocido. “El deseo es antiprofesional porque es impredecible -agrega-. Entonces, seamos profesionales del deseo”.

La feria busca asociarse con la aventura, el deseo, la complicidad y el riesgo Gentileza Affair

La frase funciona casi como una declaración de principios para una feria que busca acortar la distancia entre mirar y comprar. Adquirir una obra, sostiene Dansey, supone también una pequeña aventura, un movimiento fuera de lo previsible. La apuesta de esta feria es generar las condiciones para que artistas, galeristas, coleccionistas y público puedan dar ese paso.

En esta edición participarán galerías de Buenos Aires y varias provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Corrientes. También espacios de Uruguay, Chile y Brasil. Desde 2025, la feria adoptó una particular estructura de “residentes + invitados”: una galería convoca a otra y, de ese modo, la feria se construye como una trama de vínculos y afinidades que se potencian en esa unión.

"Seamos profesionales del deseo", propone Marcelo Dansey, curador de esta edición Gentileza Affair

Las galerías son: AnTnA + Nilo Galpón de Arte + Lorena del Pilar Art; Vasari Sur + Black Gallery; TIEMPO Galería + The White Lodge; FAN + FAN ediciones; HIPHiP + Espaço Escada; TOKONOMA + Galería Van Riel; Oficina de Proyectos + Galería Del Paseo; Wunsch Gallery + Aura Gallery; ALMACÉN |arte contemporáneo| + YuVa; Sasha D. + Julia Baitalá Arte Contemporáneo; Casa Equis + Muda Espacio; Gabelich Contemporáneo + CONTEXT . Gachi Prieto; ODA arte + aARCHI; Tierra Arte Contemporáneo + Blanqo; LUOGO + Ankara Arte Contemporáneo; Acéfala + INTEMPERIE; y Fondo Fluido como proyecto invitado.

La programación busca que la experiencia desborde el formato tradicional del stand. Entre las acciones especiales, Arturo Aguiar realizará fotoperformances en las que, mediante un particular trabajo con la iluminación, creará retratos fotográficos de estética barroca.

Obras de Nicola Costantino en la última edición de Affair Gentileza Affair

Otra forma de pensar los intercambios que produce el arte se evidencia con Fondo Fluido, un proyecto que funciona desde 2025 como una galería online integrada por artistas con trayectoria y basada en un modelo solidario: cada artista recibe el 100% del valor de su obra y destina un 20% a otros artistas con necesidades económicas urgentes o a iniciativas con impacto social. Desde su creación, Fondo Fluido acompañó económicamente a artistas de distintos sitios del país. Entre sus 17 integrantes se encuentran Marina De Caro, Silvana Lacarra, Julia Masvernat, Marita Causa, Juan Miceli, Verónica Di Toro, Karina El Azem y Alicia Esquivel.

Este año habrá diferentes tiempos para recorrer la feria. De 13.30 a 15, un horario reservado para invitados especiales permitirá a coleccionistas e instituciones visitar la feria con mayor tranquilidad. De 15 a 21 será la apertura al público general. Y de 19 a 22, con After Affair, se extenderá la jornada con música, DJ, performances y tragos.

Las jornadas se extenderán con música, performances y tragos Gentileza Affair

En esa voluntad de ensanchar el público se inscribe Mi Primer Affair, uno de los programas centrales, dirigido a quienes nunca compraron una obra y quieren comenzar a hacerlo. Galerías y especialistas ofrecerán asesoramiento para acercar a los nuevos compradores a una selección con valores que van desde 300.000 hasta 1.500.000 pesos.

La premisa es deliberadamente sencilla: no hace falta ser un coleccionista experimentado para comprar arte. Puede alcanzar con detenerse frente a una obra y experimentar el deseo. Esa “química” es precisamente la que esta joven feria reivindica: comprar no sólo como una operación económica o una decisión racional, sino como el comienzo de una relación.

La feria propone detenerse frente a una obra y experimentar el deseo Gentileza Affair

Para agendar:

Cuarta edición de Affair en el entrepiso de Galerías Larreta (Florida 971, Retiro), del miércoles 28 de octubre al domingo 1 de noviembre, de 15 a 22. Entrada gratis. Habrá transporte para conectar la feria con arteba.