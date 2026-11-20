Sesenta años de correcciones, desde la idea original hasta su versión definitiva en 1954, poco antes de su muerte. Es el tiempo que a Jean Sibelius le tomó dar por concluida una de sus obras maestras: la Suite Lemminkäinen o Cuatro leyendas del Kalevala, que mañana y el domingo 22 de noviembre, día de la Santa Cecilia, celebración internacional de la música, la Filarmónica de Buenos Aires interpretará bajo la dirección de Elias Grandy en el Teatro Colón.

Sesenta años para legar un texto musical que, como el resto de su producción, se rige por un mandato de fuego: “Nunca una nota superflua, nunca una nota carente de vida”. Mandato que, leído a la luz de nuestro tiempo, los abrumadores avances tecnológicos y los recursos infinitos de la inteligencia artificial, adquiere una vigencia y relevancia profundamente humanas. “Porque cuando se ha vivido tanto tiempo como he vivido yo —91 años que eran lo más parecido a la eternidad para un hombre nacido a mediados del siglo XIX—, se ha visto nacer, florecer y pasar una orientación musical tras otra; uno se inclina a adoptar frente a todas ellas una posición menos concreta. Respecto de la música actual —decía en referencia a las vanguardias del siglo XX, pero vale para toda época, sobre todo la nuestra—, creo que muchas de esas expresiones no tienen ninguna conexión con la vida. Los temas me parecen artificiales y la elaboración, demasiado mecánica. Siento que a muchos compositores les falta el gozo de vivir.”

Dos elementos fueron esenciales en la propia vida y obra del genio finlandés: un amor idílico por la naturaleza en los paisajes nórdicos, el clima y la quietud de un entorno que lo inspiraba; y un interés constante por las sagas de la gran épica nacional del Kalevala, la epopeya que dio origen a la famosa suite de los cuatro poemas sinfónicos de Lemminkäinen.

En esa confluencia —el amor al suelo y el interés por la mitología enraizada en el sentir nacional—, Sibelius fundó su propio paraíso y lo llamó Ainola, en honor a su esposa Aino. Jean y Aino vivieron en ese hogar, durante más de medio siglo, a casi 40 kilómetros al norte de Helsinki, en el corazón de un bosque frondoso y con vistas a un lago imponente. Allí murió y fue enterrado. Hoy es un museo nacional en su memoria.

Toda la vivienda en madera y los muebles de estilo nórdico moderno, de líneas simples y depuradas, y las obras de arte con fuerte sentido nacionalista, todo fue dispuesto según las necesidades creativas de Sibelius: el silencio más límpido y absoluto, las rutinas, el orden, la paz imperturbable, la ubicación de las cosas y hasta los colores de la decoración que, según su sensibilidad, se decodificaban en vibraciones armónicas asociadas a las tonalidades. Un Steinway de cola en la sala principal y el salón-biblioteca con una estufa revestida en cerámicas amarillas que se convirtió en su estancia predilecta. Allí solía sentarse, siempre en el mismo sillón, durante largas horas a disfrutar de la lectura o de las audiciones de radio, mientras fumaba uno de sus infaltables habanos.

Visité Ainola en dos oportunidades. Una primera, bajo la luz iridiscente del verano escandinavo. Años más tarde, invitada por el Festival Sibelius de Lahti, encuentro anual dedicado exclusivamente a su música en ese fantástico auditorio transparente rodeado de agua y con un interior impactante de columnas que emulan el bosque, llamado Sibeliustalo. Volví en medio de un clima otoñal, melancólico y solitario. Recorrí la casa completamente sola. No se escuchaba más que el graznido de unas aves y la llovizna sobre el verdor del jardín. En ese salón favorito de los libros y el hogar, despojado de todo lujo, junto al piano, recordé con insistencia el precepto de su música apegada a la vida.

Para el día de Santa Cecilia, dejo esta máxima de Sibelius —“Nunca una nota superflua. Nunca una nota carente de vida”— como reflexión y homenaje a la pasión de todos los músicos.