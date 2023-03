A los 56 años, murió el sociólogo y crítico de arte Gabriel Palumbo

escuchar

Profundo pesar causó hoy la noticia de la muerte del sociólogo, ensayista político y crítico de arte Gabriel Palumbo, a los 56 años, en el Sanatorio Otamendi. Había nacido el 14 de octubre de 1966 en la ciudad de Buenos Aires; estaba casado con la diputada nacional y politóloga Sabrina Ajmechet y era padre de una niña. Semanas atrás había sido diagnosticado de cáncer; por su estado de salud, no llegó a iniciar el tratamiento de quimioterapia. Palumbo había estudiado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en las escuelas Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón de Bellas Artes.

Gabriel fue la persona más buena que conocí. Me eligió para compartir su vida y para criar a Isabella. Estoy con él desde los 25 años e hizo de mí una mejor persona. Me conmueve leerlos a Uds, saberlo tan querido y respetado. Gracias 💔❤️ — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) March 31, 2023

Se desempeñó como profesor en la UBA, en la carrera de Ciencia Política, y fue titular de Arte y Política en la Argentina Contemporánea en el Institute for Study Abroad de Butler University. Publicó el ensayo El mejor presidente de la historia. Una mirada liberal y pragmatista al populismo kirchnerista (Aurelia Rivera), participó en los volúmenes para docentes y estudiantes Ciudadanía y derechos humanos y Ciudadanía y trabajo (ambos de Aique) y colaboraba con notas de arte, cultura y opinión en Revista Ñ, LA NACION, Perfil, Praxis Journal y Revista Seúl. Dirigió la Casa de la Cultura Victoria Ocampo y se ocupó de la curaduría de la muestra patrimonial con la que ese espacio reabrió en 2016. Asesoró al Ministerio de Cultura de la Nación hasta 2019.

Tristeza enorme por la muerte de nuestro autor y amigo Gabriel Palumbo. Vamos a extrañar su mirada, siempre original, y su calidez. Un abrazo de todo el equipo Seúl a @ajmechet y a su familia. https://t.co/qSPFVmhOiZ — Revista Seúl (@RevistaSeul) March 31, 2023

Palumbo creía que la mejor política cultural era el cosmopolitismo. “Lo que resuelve los problemas de una sociedad es el desarrollo, no alcanza solo con ser talentosos -dijo en una entrevista reciente con Esteban Lo Presti-. Está claro que la Argentina es un lugar que, por alguna razón que desconocemos, y en cierto punto es mágica, produce más talentos de lo que el propio país pareciera justificar. ¿Por qué Borges? [...]. Hay talento individual pero está claro que en términos sociales no hemos alcanzado un desarrollo importante que haga que eso se consolide y dé frutos más duraderos y estables. El otro problema, que entremezcla dimensiones políticas y culturales, es que hay mucho conservadurismo. La Argentina es un país conservador, Buenos Aires es una ciudad conservadora, y sus gobiernos son conservadores y no arriesgan, entonces prefieren repetirse, tomar fórmulas que más o menos han dado algún resultado y volver a hacerlas a ver qué pasa, negándose a ser experimentales”.

Con Florence Baranger, estuvo al cuidado de la muestra Rapsodias, de Jacques Bedel, inaugurada recientemente en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Santiago de Chile, y trabajaba en la curaduría de una exposición de Silvio Fischbein.

Mi abrazo y condolencias a @ajmechet y a su familia por el fallecimiento de Gabriel Palumbo. Colega y compañero de largas charlas en fsoc en los noventa. Terrible pérdida de un lúcido pensador de la Argentina — Laura Alonso 🇦🇷🇺🇦 (@lauritalonso) March 31, 2023

“Un tipo singular, con una mirada muy propia, muy independiente -dice a este diario el escritor y editor Hernán Iglesias Illa-. No tenía miedo de quedarse solo, aunque le doliera, antes de seguir las corrientes de opinión a su alrededor. Defendió el liberalismo como filosofía política y vital antes de que la etiqueta, con otra filosofía, se pusiera de moda. Un ensayista siempre impredecible, dispuesto a pensar desde el principio cada tema, que es lo primero que hay que valorar de los ensayistas”.

En julio de 2019, junto con más de 150 personalidades de la cultura, la academia y la ciencia, firmó una carta pública de apoyo a la candidatura de Mauricio Macri para las elecciones de ese año.

Murió Gabriel Palumbo. Un verdadero pragmatista sudamericano. Gran persona siempre abierta a conversar y debatir. Del arte a la política pasando por la filosofía. Se lo va a extrañar. Abrazo grande @ajmechet. — BORO 🐋 (@borovinsky) March 31, 2023

“Era un intelectual riguroso y preparado que resistió mucho tiempo enseñando a los grandes filósofos del pragmatismo norteamericano y los principios del liberalismo en una universidad prácticamente tomada por el peronismo kirchnerista y el progresismo, por lo que sufrió postergaciones en su carrera académica -dice a LA NACION el diputado nacional Fernando Iglesias-. Además, era un experto en arte, y en los últimos tiempos se había dedicado más a ese aspecto. Siempre tuvo una mezcla muy apreciable y elogiable, sobre todo para quienes carecemos de ella, de tranquilidad, templanza y firmeza en sus opiniones”.

Qué tristeza la muerte de Gabriel Palumbo. Infinita. Un gran amigo, una hermosa persona, un corazón gigante. Abracémonos fuerte todos los que lo queríamos mucho. Abracemos a Sabrina e Isabella. Qué inexplicable todo. — Agustín Campero ⭐️⭐️⭐️🇦🇷 (@agustincampero) March 31, 2023

Palumbo fue despedido con respeto y tristeza en las redes sociales. “Con profundo dolor, la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires lamenta informar el fallecimiento de su querido docente Gabriel Palumbo -se lee en la cuenta de Twitter de la carrera de Ciencia Política de la UBA-. Acompañamos en este difícil momento a su esposa Sabrina, a su hija Isabella y a familiares, amigos, colegas de cátedra e infinita cantidad de estudiantes que siguieron sus cursos en Teoría Sociológica”.

El escritor y editor Esteban Schmidt escribió en Twitter: “Murió el profesor Gabriel Palumbo, un bohemio, un flâneur, un liberal con pensamiento propio, lector atento y un crítico de arte fino. Será por ello, y por su presencia personal, siempre combinada, prolija -el mimo que se hacía para afrontar el paso del tiempo y no dejarse someter por la decadencia de la ciudad-, inolvidable. Su muerte, impuesta por la naturaleza, es un crimen. Abrazo a Sabrina y a su hija Isabella. Que brille para él la luz que no tiene fin”.