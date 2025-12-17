A los 64 años, murió en México la periodista y escritora argentina Mónica Maristain

Ayer, a los 64 años, murió en Ciudad de México la periodista y escritora argentina Mónica Maristain, informó la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Si bien aún no se informó la causa del deceso, la noticia causó consternación en el ámbito cultural de ambos países. En la reciente edición de la FIL, la cronista había presentado su libro Leeré hasta mi muerte, con entrevistas, perfiles y semblanzas de escritores y artistas. Había nacido el 25 de octubre de 1961 en Concepción del Uruguay y cursó la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires.

“No sé de qué manera uno va a leer hasta su muerte. Puede venir una enfermedad, quedarse uno sin vista, no lo sé. Pero es eso. Esa es la idea”, declaró Maristain el pasado 5 de este mes al diario mexicano Milenio. La muerte de una sobrina y la de su hermana mayor, este año, la habían afectado profundamente.

“Lamentamos el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, escritora, periodista y amiga entrañable de la FIL, una figura clave de la difusión de cultural en México y América Latina. Extendemos nuestras condolencias a su familia y amistades. Descanse en paz”, expresó la FIL en su cuenta de X.

En la Argentina, Maristain trabajó como periodista cultural en los diarios Clarín y Página 12 y dirigió las revistas Cuerpo & Mente y La Contumancia/Sólo música. Residía en México desde el año 2000. En ese país, se destacó como una periodista cultural con puntos de vista contundentes. Colaboró en medios como Pulse y Día Siete, dirigió la edición mexicana de la revista Playboy, y se desempeñó como editora de la sección cultural de El Universal. Dirigía el portal informativo MaremotoM Sólo Cultura, creado por ella en 2019.

Seguía con interés la actualidad política y cultural de su país natal, y expresaba su preocupación por el avance de la ultraderecha en América.

— Guillermo Arriaga (@G_Arriaga) December 17, 2025

Era reconocida en el ámbito hispanoamericano por El hijo de Míster Playa (Una semblanza de Roberto Bolaño), que en la Argentina publicó el sello de Daniel Burman, Treintayseis, y La última entrevista a Roberto Bolaño y otras charlas con grandes escritores; también presentó Los mexicanos ejemplares (de Enrique Krauze y Alma Guillermoprieto a Rosa Beltrán y Lila Downs), Futbolistas. El club de los 100 (apasionada del fútbol, era “maradoniana”) y el flamante Leeré hasta mi muerte, con escritos acerca de Reinaldo Arenas, Roberto Bolaño, Juan Villoro, Cyril Collard, Daniel Sada, Ana Clavel y Beatriz Rivas, entre otros. Publicó los poemarios Drinking Thelonious y Antes.

"Leeré hasta mi muerte", de Mónica Maristain, se publicó este año

Escritores e intelectuales argentinos y mexicanos como Néstor García Canclini, Guillermo Arriaga, Daniela Tarazona, Sandra Lorenzano, Daniel Salinas Basave, Hinde Pomeraniec y Martín Cristal despidieron a Maristain en redes sociales.