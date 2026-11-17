Hoy a la madrugada, falleció en la ciudad de Buenos Aires el sociólogo y ensayista Christian Ferrer, a los 66 años, informaron sus allegados. Tenía problemas cardiacos. Había nacido el 22 de enero de 1960 en Santiago de Chile, pero vivió desde muy pequeño en la Argentina. En 2001, cuando muchos ciudadanos argentinos hacían filas en los consulados de países extranjeros para obtener visas y pasaportes, Ferrer decidió nacionalizarse argentino. Padre de un hijo, Simón, deja una obra ensayística signada por la erudición, la lucidez y la libertad. Vivía en el barrio porteño de Almagro.

Graduado de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de filosofía de la técnica y pensamiento contemporáneo en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Era investigador del Instituto Gino Germani.

“Tenía algo muy peculiar y es que concitaba un respeto unánime -dice el sociólogo e investigador Pablo Alabarces a LA NACION-. Sus alumnos lo adoraban porque él, dando clase, no tenía poses de divo ni de demagogo. Capturaba la atención y el respeto de los estudiantes de una forma increíble. Sin ser amigo, tuve una relación muy cercana con él cuando lo obligué, casi, a convertir su tesis de doctorado sobre Ezequiel Martínez Estrada en un libro. Era un ensayista en el mejor sentido, en el más duro, del término: cultivaba el género como una suerte de homenaje a la tradición en la que se inscribía, el ensayo argentino y latinoamericano. Siempre mantuvo un principismo anarquista, que no tiene ninguna relación con el libertarianismo mileísta”.

Murió Christian Ferrer. Lo conocí y aprecié en el universo de Tomás Abraham, en el epacio luminoso de los seminarios de los jueves. Anarquista sin estridencia, cultivó una amargura metódica que era su camino de lucidez. Es una pérdida cruel en tiempos de pensamientos perdidos. — Miguel Wiñazki (@MWinazki) November 17, 2026

Además de la crítica de la técnica y sus “fantasmas”, se especializó en cuestiones como el poder y las sociedades de control, el anarquismo como una “sensibilidad antiautoritaria”, las figuras excéntricas o “malditas” de la cultura argentina y los medios de comunicación. Reinvindicó la libertad del ensayo ante la rigidez de los formatos académicos.

“Su voz. Sus ojos, sus manos, sus ideas deslumbrantes y flamígeras, que parecían brotar como lava del volcán de la sabiduría. Pero sobre todo su voz. Vamos a escuchar la voz de Christian, de nuestro maestro y amigo, hasta el fin de los tiempos, con ese tono suave y firme con el que nos dejó grabado, como si estuviéramos hechos, más que de carne y de barro, de cinta magnetofónica, que la vida universitaria era, antes que nada, una vida de amistad”, se lee en un texto firmado por Flavia Costa, Margarita Martínez, Shila Vilker, Ileana Stofelmacher, Julián Mónaco y Ximena Zabala, compañeros de cátedra de Ferrer.

“Para Christian la verdadera, única vida, era aquella sostenida sobre ‘vínculos confiables’, como solía decir -agregan-. Lo universal de la universidad consistía, nos enseñó, en albergar todos esos temas y dolores que habían sido barridos bajo la alfombra del monumento de turno. Atención plena a los detalles, lealtad incondicional al hilo invisible que conecta la historia a través de escenas que parecen minúsculas, amorosidad hacia toda forma de fragilidad: ese método nos transmitió. Nos inculcó la atención hacia las arquitecturas ocultas que reconfiguran los paisajes, la sospecha ante las modas terminológicas, el amor por las aulas y lo que sucede solo ahí. Nos hizo una tribu anímicamente fuerte ante las desazones de muchos contextos que nos tocó atravesar. Nos hizo siempre conscientes del sentido y la fuerza de las palabras y de su poder para cambiar las vidas”.

González y Christian Ferrer en algún aula de los años 80 pic.twitter.com/vD1v6IuteQ — Horacio González (@hgonzalezdijo) November 17, 2026

Como lector y editor, desempeñó un rol clave en varias revistas. Fue uno de los fundadores de la revista-libro Artefacto. Pensamientos sobre la Técnica. Con el filósofo Tomás Abraham, lanzó la revista La Caja. Integró los grupos editores de las revistas anarquistas Utopía, El Periódico de Anarres y La Letra A, y de las revistas culturales Fahrenheit 450, Babel (que dirigían Martín Caparrós y Jorge Dorio) y El Ojo Mocho, a cargo de Horacio González.

“Fue un pensador muy singular, capaz de sostener posiciones propias, sin conceder a los climas generales -dice la socióloga y escritora María Pía López-. Era anarquista o libertario en el gran sentido de la palabra, osado, díscolo, desobediente. Era un ensayista que hacía orfebrerías con la lengua, cada palabra pensada y considerada con mucha precisión. Entre sus grandes libros, están la biografía sobre Barón Biza y el ensayo sobre Martínez Estrada. Son libros de trabajo minucioso sobre el archivo y lecturas inteligentes. Fuimos compañeros en la edición de El Ojo Mocho, con la que quisimos dar los debates contra una universidad que se iba volviendo profesionalista y cerrada, privada de los grandes lenguajes del ensayo”.

Ferrer deja una obra ensayística signada por la erudición y la libertad Archivo

Publicó los libros Cabezas de tormenta, Barón Biza. El inmoralista, La mala suerte de los animales, El entramado y el apuntalamiento técnico del mundo, Camafeos, La amargura metódica (basado en su tesis sobre Ezequiel Martínez Estrada), Los destructores de máquinas y otros ensayos, El corazón empurpurado. Epistolario e historia, El pozo de los vestigios y otros ensayos a contracorriente y Malvinas Memories. Como compilador, estuvo a cargo de El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo, Prosa plebeya. Ensayos de Néstor Perlongher, Correspondencia. Victoria Ocampo y Ezequiel Martínez Estrada y Folletos anarquistas en Buenos Aires.

🖤 Penguin Random House Grupo Editorial lamenta el fallecimiento del autor Christian Ferrer y acompaña a su familia. pic.twitter.com/gmNoh6S8aH — Penguin Argentina (@penguinlibrosar) November 17, 2026

“En los últimos años era un paciente de riesgo -dice a LA NACION el artista y editor Ral Veroni-. Durante la pandemia tuvo un infarto, le hicieron una operación y luego llevó adelante una larga recuperación. Es una persona muy querida, debe haber formado a miles de estudiantes, y no exagero. Como era mi gran amigo, siempre estábamos juntos en complicidad y cariño, pero tenía muchos amigos, mucha gente que lo respetaba, porque Christian era muy generoso en sus conocimientos, en su trato, y muy cuidadoso en su forma de hablar, con su voz pausada. En las clases, la gran mayoría disfrutaba de ese estilo tan atípico de pausar y presentar ideas y pensamientos. Desde el punto de vista personal, después de esa ordalía que tuvo luego de su operación de bypass, su rehabilitación, su pérdida del habla, asumió una actitud de vida más sabia. Curiosamente, siendo una persona muy inteligente y generosa con los demás, no lo era consigo mismo, en el sentido de cuidarse. Parecía como que todo el cariño y quizá la generosidad lo expresaba hacia afuera y en la obsesión del estudio y de la escritura”. Agrega que, como autor, dejó varios proyectos “encaminados”.

Nos entristece despedir a Christian Ferrer, nos reconforta un poquito encontrarlo en nuestro archivo, con dos de sus proyectos: revistas potentes y originales.#LaLetraA (1990-3)

#Artefacto_Pensamientos_sobre_la_Técnica (que 1996-2015)

La Letra A – Ahira

Artefacto – Ahira pic.twitter.com/UWARiSinYS — AHIRA - Archivo Histórico de Revistas Argentinas (@ahira_de) November 17, 2026

“Lo importante no es el instrumento en sí mismo, internet o los teléfonos celulares; porque todo eso puede ser reemplazado -sostuvo en diálogo con LA NACION-. El tema es percibir cómo esa voluntad de poder arrastra todo detrás de sí, pues coloca a la persona en estado de deuda permanente: no puede sino intentar estar al día con las novedades y las informaciones, con lo que está pasando segundo a segundo. Pero a fin de cuentas, lo único que sobrevive son las emociones, no las noticias del día. La gente vive vidas aisladas, displacenteras y monótonas. Por eso necesita internet, que tanto sirve para vehiculizar psicopatologías propias de ese malestar como para habilitar una pasarela donde hacer flamear el narcisismo”.

Con una mirada escéptica sobre las clases dirigentes en el país, se interesó en las mutaciones de la política. “Las personas que se asumen como intelectuales necesitan formar agrupamientos y tener confianza en un gobierno o en la caída de un gobierno. Para mí, la distancia con el poder es más aconsejable”, dijo.

El jueves, de 10 a 21, Ferrer será velado en Zucotti Hnos. (avenida Córdoba 5080); al día siguiente, a las 9, será inhumado en el Cementerio de la Chacarita.